Меркель отказалась быть посредником на встрече Трампа и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет посредником между президентами России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Гамбурге.

«У нас есть своя четкая позиция, в том числе по ситуации на Украине», – заявила Меркель в ответ на соответствующий вопрос. Она добавила, что страны пытаются найти решение этого вопроса в нормандском формате.

«Но свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат», - добавила она.

Первая встреча Трампа и Путина состоится на полях саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что беседа пройдет в формате отдельных переговоров, а не «на ногах» в кулуарах форума.