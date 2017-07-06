Госдеп: одной из тем встречи Трампа и Путина на G20 станет взаимодействие в Сирии

У Вашингтона и Москвы «есть потенциал» для координации своих действий в Сирии по противодействию ИГ («Исламское государство», запрещено в России), говорится в специальном заявлении госсекретаря Рэкса Тиллерсона. Оно посвящено нынешней ситуации в Сирии, которая «будет обсуждаться» на встрече президентов США и России, отметил Тиллерсон. Заявление опубликовано на сайте госдепа.

США «готовы изучить возможность создания совместных с Россией механизмов по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня, а также скоординированного оказания гуманитарной помощи», - говорится в заявлении.

Тиллерсон признает, что идеальных вариантов поддержания стабильности в Сирии сейчас не существует, но стороны обязаны изучить все возможности. «У Соединенных Штатов и России, безусловно, есть неразрешенные разногласия по ряду вопросов, но у нас есть потенциал для надлежащей координации действий в Сирии», что служит интересам безопасности Москвы и Вашингтона.

Госсекретарь вновь подчеркнул, что Россия является «гарантом режима [президента Сирии Башара] Асада», а потому несет ответственность за предотвращение любого использования химического оружия.

Сирия была в центре внимания Путина и Трампа и ранее, в ходе телефонных бесед, последняя из которых состоялась в мае.