В Северо-западной дирекции Минкультуры России прошли обыски

Обыски прошли в Северо-западной дирекции Минкультуры России в Санкт-Петербурге. Они связаны со строительством новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в городе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Действительно, прошли обыски. Изъяли документы, связанные со строительством новой сцены МДТ. Больше ничего комментировать не можем, это работа следственных органов», - отметили в пресс-службе.

В управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области не стали комментировать следственные действия.

Ранее Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России обжаловала решение суда, который признал незаконным разрыв контракта с бывшим подрядчиком возведения новой сцены МДТ Петербурга - компанией «Стройсоюз СВ».