Защита бывшего губернатора Белых обжаловала приговор

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Трамп назвал США лучом света для других наций

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США являются «лучом света для других наций». Он надеется, что в мире будет больше справедливости, передает его слова USA Today.

«Давайте будем стремиться к тому, чтобы создать мир, в котором будет больше мира и справедливости», - заявил он, выступая в ходе Национального молитвенного завтрака.

По его словам, «до тех пор пока глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей».

Трамп также заявил, что США продолжат бороться с террористами и, в частности, с «Исламским государством». «На сегодняшний день коалиция по борьбе с ИГ освободила почти 100% территории, которую недавно удерживали эти убийцы в Ираке и в Сирии», - отметил Трамп.

Трамп уже не первый раз заявляет о том, что международная коалиция освободила в Сирии и Ираке почти 100% территорий. Ранее американский лидер говорил, что над террористами «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) одержали победу США. «Как вы знаете, мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке», - утверждал Трамп. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце 2017 г. прокомментировал его слова пословицей: «поражение — сирота, а у победы много отцов».

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