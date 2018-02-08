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Защита бывшего губернатора Белых обжаловала приговор

Ведомости
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Защита обжаловала приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщил адвокат Белых Андрей Грохотов, передает «Интерфакс».

Грохотов отметил, что вчера получил полную мотивированную копию приговора, а сегодня подал краткую апелляционную жалобу на него. Полная жалоба будет сформулирована после того, как сам Белых изучит решение суда, сказал Грохотов. Состояние бывшего губернатора в следственном изоляторе по-прежнему ухудшается, подчеркнул он. Перед приговором врачи оценили состояние Белых как предынсультное, отметил его адвокат.

1 февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и 48,5 млн руб. штрафа. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Никита Белых в суде

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Бизнес
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«Роснефть» разместила облигации на 50 млрд рублей

Ведомости
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«Роснефть» разместила облигации на 50 млрд руб. под 7,5% годовых, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

По его словам, теперь на российском рынке создан новый ориентир. «Объем выпуска - 50 млрд руб. - это максимум за всю историю российского рынка», - добавил он. По его словам, общий объем спроса оценивается приблизительно в 75 млрд руб. В книге инвесторов более 70 имен, сказал Шулаков.

Газпромбанк был организатором размещения.

18 декабря сообщалось, что «Роснефть» собирается разместить облигации на 30 млрд руб. для финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности таких проектов, как «Роспан», Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузун, а также для планового рефинансирования по более низким ставкам текущих долговых обязательств.

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Политика
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YouTube не нашел доказательств вмешательства России в референдум по Brexit

Ведомости
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YouTube не нашел доказательств вмешательства России в проведение референдума о выходе Великобритании из ЕС, передает Business Insider со ссылкой на заявление руководителя подразделения компании по связям с госструктурами Юнипера Даунса.

«Мы провели исследование по Brexit и не нашли признаков вмешательства. Мы изучили всю рекламу, каким-либо образом связанную с Россией, и не нашли доказательств использования наших сервисов в подобных целях», - заявил он во время слушаний в парламенте.

Как пишет издание, внутреннее расследование YouTube связано с расследованием избирательной комиссии Великобритании о возможном вмешательстве России в Brexit.

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Бизнес
Новости

МТС выкупила у АФК «Система» свои акции на 1,36 млрд рублей

Ведомости
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Структура АФК «Система» - компания Sistema Finance S.A. продала около 4,7 млн обыкновенных акций МТС дочерней компании мобильного оператора «Стрим диджитал». Сделка произошла в рамках программы МТС по выкупу акций (buyback). Об этом говорится в сообщении «Системы».

Сумма сделки составила приблизительно 1,36 млрд руб. В результате реализации программы эффективная доля «Системы» в капитале МТС не изменилась и составляет 50,004%.

Решение о трехлетней программе buyback совет директоров МТС одобрил в апреле 2016 г. По условиям программы МТС собиралась выкупить акции на сумму до 30 млрд руб. в течение трех лет. Компания уже провела два раунда выкупа на общую сумму 10 млрд руб.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о проверках чиновников двух министерств в Дагестане

Ведомости
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В министерствах строительства, транспорта, энергетики и связи Дагестана проводятся оперативно-следственные действия. Чиновников этих ведомств проверяют на причастность к коррупционным преступлениям, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Проверки происходят на предмет законности расходования госсредств, «выделенных в рамках республиканской адресной программы переселения из аварийного жилья». По словам источника, проверяется версия о завышении стоимости переселенческого фонда и перерасходе казенных денег.

Должностных лиц министерства транспорта, энергетики и связи также проверяют в связи с подозрениями в покупке по заведомо «завышенным ценам оборудования для нужд ведомства».

Накануне источник сообщил «Интерфаксу», что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, СКР, ФСБ и МВД проводят выемки документов в ряде региональных министерств и ведомств, а также в правоохранительных структурах региона.

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Политика
Новости

В Москве установят памятник Евгению Примакову

Ведомости
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Напротив здания МИДа в Москве установят памятник бывшему министру иностранных дел России Евгению Примакову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это решение приняли на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Автор памятника - скульптор Георгий Франгулян. Установку финансирует фонд «Искусство, наука и спорт», который принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову.

В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об установке этого памятника. «Мы считаем, что хорошо было бы памятник сделать», - отметил Лавров.

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Финансы
Новости

Связанный с Керимовым фонд подтвердил интерес к покупке «Возрождения»

Интерфакс
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Фонд Bonum Capital ведет переговоры о возможной покупке банка «Возрождение», сообщил представитель фонда Антон Аверин. Bonum Capital управляет активами бизнесмена Сулеймана Керимова, об интересе которого к «Возрождению» накануне сообщило агентство Reuters.

«Можем подтвердить факт ведения переговоров о покупке банка "Возрождение". Действительно, идет due diligence, по окончании которого будет принято решение», - сказал Аверин. Представитель фонда отказался пояснить, готовится ли сделка в интересах Керимова.

Накануне стало известно, что французские власти снова дали Керимову разрешение посетить Россию. Во Франции Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. По информации источника Reuters, поездка Керимова в Россию связана с покупкой доли в банке «Возрождение». Человек, близкий к банку «Возрождение», подтвердил «Ведомостям», что Керимов покупкой интересовался.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны снизить долю в «Возрождении» до уровня ниже 10% до 18 марта – такое предписание выдал им ЦБ, забравший подконтрольный им Промсвязьбанк на санацию.

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Экономика
Новости

Орешкин ищет себе заместителя среди участников конкурса «Лидеры России»

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин изучает дошедших до финала участников конкурса «Лидеры России». Среди них он надеется найти себе заместителя, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что после финала определится определенный круг людей, с которыми я еще работаю, для того чтобы понять, кто из них подходит, и, возможно, такое предложение поступит», - сказал он, добавив, что рассматриваются кандидатуры из различных сфер.

По его словам, дошедшие до финала 300 человек «прошли жесткий отбор». Они не являются случайными людьми. «Я изучаю людей, я встречаюсь, изучаю возможность, в том числе встретиться с претендентами, которые здесь участвуют в конкурсе, которые теоретически могли бы попасть на эту позицию», - отметил министр.

Как заявил Орешкин, его будущий заместитель должен отвечать ценностям ведомства, «быть открытым, готовым к изменениям, постоянно развиваться и быть порядочным перед собой, коллективом и страной».

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Политика
Новости

ЦИК опубликовал данные о доходах Ксении Собчак

Ведомости
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Центризбирком, зарегистрировавший сегодня телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты России, опубликовал информацию о ее доходах и имуществе.

Согласно документу, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, суммарные доходы Собчак составили 403 млн руб. Они состояли из зарплаты на «Серебряном дожде» и в ИД «Глобал медиа групп», доходов от вкладов и ценных бумаг, выплат по договорам, гонораров и приза победителя программы «ТНТ-телесеть».

У Собчак обнаружилось 28 счетов на 417 млн руб., две квартиры в Москве (268,1 кв. м и 74,4 кв. м), треть квартиры в Петербурге, восемь помещений и десятилетний (2008 года выпуска) автомобиль Bentley Continental.

Супруг Собчак Максим Виторган заработал за шесть лет 10,3 млн руб. в ООО «Другой театр», ООО «Театр Квартет И» и по договорам. У него почти 4 млн руб. на счетах, две небольшие квартиры в Москве и Toyota Camry 2012 года выпуска.

Ксения Собчак баллотируется от партии «Гражданская инициатива». Ранее ее представители передали в ЦИК 24 контейнера с подписями, в которых были необходимые 105 000 подписей, а также дополнительно 3000. В избирательном бюллетене она стоит под пятым номером из восьми после действующего президента Владимира Путина.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин показал доход около 160 млн руб. (не считая акций), Владимир Путин - 38,5 млн руб.

Путь Собчак от телезвезды до политика

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Политика
Новости

Трамп назвал США лучом света для других наций

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США являются «лучом света для других наций». Он надеется, что в мире будет больше справедливости, передает его слова USA Today.

«Давайте будем стремиться к тому, чтобы создать мир, в котором будет больше мира и справедливости», - заявил он, выступая в ходе Национального молитвенного завтрака.

По его словам, «до тех пор пока глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей».

Трамп также заявил, что США продолжат бороться с террористами и, в частности, с «Исламским государством». «На сегодняшний день коалиция по борьбе с ИГ освободила почти 100% территории, которую недавно удерживали эти убийцы в Ираке и в Сирии», - отметил Трамп.

Трамп уже не первый раз заявляет о том, что международная коалиция освободила в Сирии и Ираке почти 100% территорий. Ранее американский лидер говорил, что над террористами «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) одержали победу США. «Как вы знаете, мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке», - утверждал Трамп. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце 2017 г. прокомментировал его слова пословицей: «поражение — сирота, а у победы много отцов».

США атаковали сирийскую военную базу

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Бизнес
Новости

На крупнейшего владельца такси в Москве подан иск о банкротстве

Ведомости
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Госкомпания «ВЭБ-лизинг» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ООО «Асап ТК», следует из картотеки. «Асап» - крупнейший оператор такси в Москве (бренды Nexi и Grandee) с парком около 3000 автомобилей, работающий также с агрегаторами такси «Яндекс.Такси» и Gett.

По данным «Медузы» , к компании уже были иски от Gett (190 млн руб.) и «Яндекс.Такси» (57 млн руб.). Крупные суммы исков объясняются тем, что некоторые агрегаторы могли кредитовать приобретение «Асап» новых автомобилей, написало издание. Однако пресс-служба «Яндекс.Такси» подчеркнула, что никакого кредитования покупок автомобилей не было - речь идет только об авансе за рекламные услуги. На клиентах проблемы «Асап» не сказались, подчеркнули представители компаний, - его место заняли автомобили других операторов.

Собеседник издания в одной из компаний такси рассказал, что из-за долгов «Асап» пострадали водители: некоторым из них не выплатили зарплату за несколько недель.

Ранее РБК сообщала, что владелец «Асап» - офшорная компания, зарегистрированная на Сейшельских островах.

Стиль жизни
Новости

Керлингисты из России одержали первую победу на Олимпиаде

Ведомости
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Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Олимпиаде в Пхёнчхане обыграли норвежскую команду во втором матче турнира в дисциплине дабл-микст. Это первая победа российских керленгистов на Играх-2018.

Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В первом матче смешанного турнира российская команда уступила американцам. В следующей игре россияне сыграют с командой Финляндии. Встреча начнется в 2.35 мск 9 февраля.

«Очень важная игра. Если бы проиграли, то не оставили бы себе шанса на ошибку. Очень важно было победить, мы настроились и сделали это», - рассказал ТАСС Крушельницкий.

Брызгалова назвала игру с американцами «игрой нервов». По ее словам, с норвежской командой игра складывалась спокойнее.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в статусе «олимпийских атлетов из России».

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Финансы
Новости

Goldman Sachs предсказал обесценение большинства криптовалют

Ведомости
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Большинство криптовалют вряд ли сохранятся в своем нынешнем виде и могут обесцениться, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Стива Стронгина, директора по глобальным инвестиционным исследованиям Goldman Sachs. По его мнению, в будущем их заменит небольшое число новых криптовалют. Стронгин не уточнил, когда это может произойти. Но он отметил, что динамика изменения курсов криптовалют в последнее время напоминает пузырь: «Меня беспокоит высокая корреляция между разными криптовалютами».

К недостаткам нынешних криптовалют Стронгин причислил медленные транзакции, проблемы с безопасностью и высокие затраты на техническое обслуживание. Появление фьючерсов на биткойны не решает этих проблем, отметил Стронгин. О технологии блокчейн, которая лежит в основе криптовалют, он отзывается лучше и считает, что она может улучшить учет.

На пике в декабре 2017 г. стоимость биткойна превышала $20 000. Но во вторник его курс опустился ниже $6000, согласно Coindesk. Затем он снова стал расти, и в четверг в 16.00 мск был равен $8601.

Кто разбогател на криптовалюте

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