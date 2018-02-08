Защита бывшего губернатора Белых обжаловала приговор
Защита обжаловала приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщил адвокат Белых Андрей Грохотов, передает «Интерфакс».
Грохотов отметил, что вчера получил полную мотивированную копию приговора, а сегодня подал краткую апелляционную жалобу на него. Полная жалоба будет сформулирована после того, как сам Белых изучит решение суда, сказал Грохотов. Состояние бывшего губернатора в следственном изоляторе по-прежнему ухудшается, подчеркнул он. Перед приговором врачи оценили состояние Белых как предынсультное, отметил его адвокат.
1 февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и 48,5 млн руб. штрафа. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.