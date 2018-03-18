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Явлинский и Жириновский проголосовали на президентских выборах

Основатель партии «Яблоко», кандидат в президенты России Григорий Явлинский проголосовал на выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке № 2579 в Крылатском районе Москвы, сообщает «РИА Новости». Явлинский отказался сказать, за кого проголосовал.

Другой кандидат в президенты — Владимир Жириновский (ЛДПР) — проголосовал на избирательном участке № 2714 в 814-й школе на западе Москвы.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Ранее на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., он голосовал в здании Российской академии наук в Москве.

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