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Памфилова сообщила о рекордной явке на выборах президента

По данным на 10.00 мск, явка на выборах президента России составляла 16,55%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2000 г. явка на это время составляла 6,36%, в 2004 — 8,01%, в 2008 — 8,94%, в 2012 — 6,53%.

Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что по состоянию на текущий момент явка в Уральском федеральном округе, Сибирском и Дальневосточном округах на 28% выше, чем была в это же время в 2012 г.

«На Камчатке за два часа до окончания голосования явка выше, чем в 2012 г., была списочная (по итогам голосования. — Ред.). Была 61,09%, а сейчас уже по состоянию на 18.00 была 63,86%. Явка в Магаданской области была 58,99%, а сейчас уже 65,51%, ну и так далее», — сказал Булаев.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Ранее сообщалось, что в шести селах на Камчатке и четырех населенных пунктах на Чукотке зафиксирована стопроцентная явка.

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