Болтон рассказал о приглашении Путина в Вашингтон

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Топилин объяснил свое заявление о «беспрецедентном росте зарплат»

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сегодня объяснил свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России. По его мнению, приведенная им информация корректна, а хорошие новости надо оценивать позитивно.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — цитирует РИА «Новости» заявление Топилина в пятницу на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше», — сказал он.

В среду Топилин на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что зарплаты за январь-август 2018 года выросли беспрецедентными темпами в годовом выражении — на 11%. «Я думаю, здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — заметил при этом министр.

Заявление Топилина вызвало резкую реакцию россиян в соцсетях: граждане задались вопросом, чьи именно зарплаты имел в виду министр.

По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года действительно составил 11%. Однако реальные же зарплаты – за вычетом инфляции – за этот период увеличились на 8,4%. Беспрецедентным этот рост также назвать нельзя: до 2014 г. номинальные зарплаты росли двузначными темпами, а в 2008 г. выросли на 28,7% в годовом выражении.