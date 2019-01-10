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Политика
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Победителем президентских выборов в Конго назван представитель оппозиции

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Избирательная комиссия Демократической Республики Конго – крупнейшего в мире производителя кобальта и одного из лидеров по производству природных алмазов – подвела итоги президентских выборов, прошедших 30 декабря. Победителем был назван лидер оппозиции Феликс Чисекеди, передает Bloomberg.

По данным конголезского избиркома, за Чисекеди проголосовали 7,05 млн избирателей, за другого кандидата от оппозиции – Мартена Файюлу, считающегося менее приемлемым кандидатом для действующей власти – 6,37 млн. Уходящий в отставку президент Джозеф Кабила хотел видеть своим преемником кандидата от правящей партии, экс-министра внутренних дел Эммануэля Рамазани Шадари, но тот, по официальным данным, набрал лишь 4,36 млн голосов.

Озвученные избиркомом официальные результаты, оглашение которых переносилось несколько раз, вызвали сомнения в чистоте подсчета голосов, сообщает Reuters. Так, представляющая католическую общину в Конго «Национальная епископальная конференция Конго» и развернувшая в стране 40 000 наблюдательных пунктов, еще на прошлой неделе заявила, что знает победителя выборов, и потребовала от избиркома публикации точных результатов. Победитель по версии католиков не был назван публично, но о своих выводах церковь проинформировала дипломатов. По их данным, католики уверены в том, что победу на самом деле одержал Файюлу, что подпитывает подозрения в том, что Чисекеди мог заключить пакт о разделении власти с действующей администрацией. Решение избиркома может вызвать волну протестов, что ставит под угрозу первый опыт демократической передачи власти в Конго после обретения республикой независимости от Бельгии в 1960 г.

У проигравших кандидатов есть 10 дней, чтобы оспорить итоги президентских выборов в Конституционном суде Конго.

За ситуацией в республике внимательно следят инвесторы в горнодобывающую отрасли, в том числе Glencore и Barrick Gold, заинтересованные в пересмотре решений о повышении налогов и роялти.

В ноябре 2018 г. Bloomberg сообщал о том, что структуры бизнесмена Евгения Пригожина, которого США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, стремятся «распространить российское влияние» на африканский континент, в том числе на Конго. Собеседники агентства сообщали, что связанные с Пригожиным структуры предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Oracle заплатит более $200 млн за возможность переименовать стадион в Сан-Франциско

Ведомости
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Второй по величине производитель программного обеспечения в мире – корпорация Oracle – приобрел права на переименование стадиона в пригороде Сан-Франциско более чем за $200 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Права Oracle, чья штаб-квартира расположена по соседству, будут действовать в течение 20 лет.

Сейчас бейсбольный стадион называется AT&T Park. Он является домашней ареной клуба Главной лиги бейсбола San Francisco Giants. По данным собеседников агентства, компания планирует переименовать арену в Oracle Park.

Права на название еще недостроенного стадиона в 1996 г. приобрела Pacific Telesis за $50 млн. Первоначально соглашение было рассчитано на 24 года, но позже компания доплатила еще $8 млн за расширение сделки. После серии слияний и поглощений Pacific Telesis стала частью компании AT&T, а с 2006 г. был переименован и стадион.

Это уже вторая сделка, направленная на улучшение имиджа Oracle за счет спортивного спонсорства. Так в 2006 г. компания заключила 10-летнее соглашение с американским профессиональным баскетбольным клубом из Окленда Golden State Warriors о том, что его домашняя арена будет называться Oracle Arena. 

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о санкционных рисках при создании крыла самолета МС-21

Ведомости
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Антироссийские санкции перекрыли поставки композитов из США и Японии, использующихся при создании самолета МС-21 – перспективного российского проекта в гражданском авиапроме стоимостью 438 млрд руб., по оценке Счетной палаты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров отрасли и слова высокопоставленного собеседника в аппарате правительства. Импортные материалы использовались при создании композитного «черного крыла», а также части киля, но недавно под давлением США поставки прекратились. Речь идет о продукции американской Hexcel и японской Toray Industries.

Удлиненное композитное крыло должно стать одним из конкурентных преимуществ первого среднемагистрального самолета, созданного в постсоветский период. Новая машина должна отличаться экономичностью и более широким салоном в сравнении с аналогами от Boeing и Airbus. Пока готовы лишь три опытных образца МС-21-300 с «американской» нитью, четвертый находится в стадии сборки. «Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы»,— рассказал один из собеседников издания. Рассчитывать на возобновление поставок не стоит, учитывая отношения США и Японии. «Теперь придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее», — отмечает другой. Поиском решений мог бы заняться Елабужский завод композитных изделий, но «это приведет к сдвигу сроков» проекта как минимум до 2025 г.

Проблема обсуждалась на совещании с участием правительственных чиновников, а также структур ОАК, «Ростеха» и «Росатома». Одним из озвученнных вариантов стало подключение к импортозамещению структур «Росатома», которые «обещали рассмотреть варианты оказания помощи». По итогам совещания «композитный дивизион» «Росатома» (Umatex) согласился участвовать в проекте разработки и тестировании материалов для МС-21. Заказчиком работ выступит «Аэрокомпозит». Однако пока в России нет предприятий, производящих такие авиакомпоненты, и сроки начала работ прогнозировать сложно.

Самым радикальным стало предложение ЦАГИ и НИЦ им. Жуковского – избавиться от композитов и перепроектировать крыло и киль МС-21 в металле. Эта возможность сократит сроки задержки программы, но «убьет композиты, которые подавались как одно из основных преимуществ лайнера», — поясняет собеседник издания. Также она предполагает повторный цикл испытаний для решения сложностей с сертификацией, а это опять же скажется на сроках.

В «Росатоме» ситуацию не комментирую. В «Ростехе» называли проблему «надуманной» и уточнили, то отказ от использования композитов в проекте не рассматривается. «В правительстве в деталях знакомы со всем, что происходит с МС-21. Проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует», — заявили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Парламент Венесуэлы сообщил об инфляции в 1 700 000% по итогам 2018 года

Ведомости
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Потребительские цены в Венесуэле по итогам 2018 г. выросли на 1 698 488%, сообщил на пресс-конференции руководитель комиссии по финансам и экономическому развитию Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман.

«2018 год заканчивается с инфляцией почти 1 700 000%. С этим показателем Венесуэла становится одной из трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории», – написал Гусман на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что плачевное экономическое положение Венесуэлы является результатом узурпации власти, а инфляцию разгоняет Центробанк, запустивший печатный станок для финансирования дефицита бюджета.

Парламент Венесуэлы контролируется оппозицией, которая выступает против президента страны Николаса Мадуро и не признает его легитимность в качестве главы государства.

Острейший экономический кризис с гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом потребительских товаров и лекарств продолжается в Венесуэле уже несколько лет.

Как креативно защититься от слезоточивого газа в Венесуэле

Бизнес
Новости

Bloomberg оценил возможное состояние супруги основателя Amazon после развода

Ведомости
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Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос после развода может стать самой богатой женщиной в мире, сообщает Bloomberg.

Сейчас Безос является богатейшим человеком планеты с состоянием $137 млрд, согласно подсчетам агентства. Накануне бизнесмен объявил о разводе со своей женой. Ни Безос, ни Amazon не прокомментировали возможное разделение активов пары, включая принадлежащие бизнесмену 16% акций компании.

Без соглашения, предусматривающего иной расклад, после развода супруге Безоса почти наверняка отойдет половина его состояния, сказала агентству партнер Rower LLC Карин Ланделл. В этом случае Маккензи Безос получит около $69 млрд.

В настоящее время самой богатой женщиной на Земле является наследница косметической империи L’Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс, чье состояние оценивается в $45,6 млрд.

Но даже если Маккензи Безос получит лишь 1% от активов своего мужа, то она все равно войдет в клуб богатейших женщин планеты, отмечает Bloomberg. Как указывает агентство, большинство из 66 женщин, включенных в рейтинг 500 миллиардеров Bloomberg, получили свое состояние в результате смерти супруга или после развода. И лишь шесть женщин в списке заработали свои деньги самостоятельно.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Политика
Новости

Адвокат Трампа заявил о его отказе отвечать на новые вопросы по «российскому делу»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп больше не намерен отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Об этом сообщил Reuters юрист американского лидера Руди Джулиани.

В конце октября Трамп представил письменные ответы на вопросы Мюллера. По словам Джулиани, спецпрокурор говорил, что может задать новые вопросы Трампу. Однако адвокаты президента заявили, что он не станет отвечать на них. Прокуроры могут попытаться вызвать Трампа в суд, но адвокаты будут этому препятствовать, отметил Джулиани. Представитель Мюллера отказался от комментариев агентству.

По данным спецслужб США, Россия пыталась повлиять на ход американских выборов президента в 2016 г., в том числе через распространение дезинформации в социальных сетях, а также хакерские атаки. Однако сговор Трампа с Москвой, на наличии которого настаивают оппоненты президента в лице Демократической партии, до сих пор не доказан.

Сам Трамп неоднократно отрицал, что Россия каким-либо образом помогала ему на выборах, и заявлял об отсутствии связей с представителями российских властей в период избирательной кампании.

Экономика
Новости

СМИ узнали о жалобах операторов вывоза мусора на незаконное снижение тарифов

Ведомости
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Региональные операторы вывоза мусора обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву и министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину с жалобой на «необоснованные и противозаконные» случаи снижения региональными властями тарифов на их услуги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на тексты соответствующих писем.

Например, 25 декабря 2018 г. краснодарские чиновники уведомили двух операторов о снижении тарифа более чем на 30%. Операторы в своих письмах обращают внимание, что по действующим правилам тариф устанавливается регулирующим органом не позднее 20 декабря, и обратной силы это решение не имеет. Кроме того, в компании не поступали материалы, которые обосновывают снижение тарифов. «Данные противозаконные действия направлены на дестабилизацию ситуации в области обращения с отходами в крае, продиктованы недобросовестной конкуренцией, желанием дискредитировать регионального оператора и могут привести к мусорному коллапсу»,— говорится в одном из обращений. 

Операторы из других регионов жалуются также на «искусственное снижение» нормативов образования отходов, которые учитываются при расчете тарифов. Например, в Липецкой области администрация снизила норматив накопления отходов на 40% без проведения замеров и объективных на то причин«Подобные действия, осуществляемые в большей части субъектов РФ под предлогом мнимой заботы о населении, приведут только к негативным последствиям, поскольку пострадает качество оказания услуги,— подчеркивается в письме. — Либо региональный оператор обанкротится, потому что будет вывозить отходы в большем количестве, чем собирается плата. Либо Липецкая область погрязнет в отходах, так как компания будет вывозить отходы в соответствии с заниженными нормативами». 

По данным издания, аналогичная ситуация сложилась в Воронежской области. При этом, как пишет газета, согласно протоколу совещания в Минприроды от 28 декабря, зампред правительства Воронежской области Сергей Честикин подтвердил, что решение о снижении норматива накопления не имеет правовых оснований, а «должностные лица при исполнении таких решений сознательно идут на нарушение установленных законодательством норм, регулирующих деятельность региональных операторов».

Источник «Коммерсанта» в Минприроды подтвердил, что ведомство выявило неправомерные случаи искусственного занижения уже утвержденных тарифов региональных операторов и нормативов накопления отходов в ряде регионов.

Мусорный коллапс в Челябинске

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о бюджете

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидерами Демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Частичная приостановка деятельности федеральных госорганов или так называемый шатдаун начался 22 декабря после того как демократы отказались поддержать проект бюджета, предусматривающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, в ответ на вопрос, готовы ли демократы поддержать его план пограничной безопасности и выделение средств на стену, Пелоси ответила отрицательно. «Я сказал пока-пока, ничто другое не сработает!» — пересказал итог беседы Трамп.

«Раздраженные демократы» описали поведение Трампа как «вспышку гнева», и заявили, что президент прервал встречу после отказа с их стороны финансировать пограничную стену, отмечает Reuters.

Стальная стена на границе с Мексикой, по замыслу Трампа, должна остановить приток в США нелегальных мигрантов. Американский лидер ранее заявлял о готовности ввести в стране чрезвычайное положение, которое позволило бы ему профинансировать строительство стены за счет военного бюджета без одобрения конгресса. В сенате большинство мест занимают республикацы, однопартийцы Трампа, а палату представителей контролируют оппоненты президента демократы.

Накануне в своем обращении к нации американский лидер не стал объявлять режим ЧП. Трамп лишь призвал законодателей одобрить проект бюджета и подчеркнул, что на южных границах США «нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности».

Если финансирование правительства не будет возобновлено, Трамп может отменить запланированную на конец января поездку на Всемирный экономический форум в Давосе либо сократить время пребывания на мероприятии, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика
Новости

Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

Ведомости
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Хакер из группировки «Анонимный интернационал», известной как «Шалтай-Болтай», Константин Тепляков после освобождения из петербургской ИК-5 рассказал РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ.

По словам Теплякова, связь с сотрудниками ФСБ держал лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев. «Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер», — отметил Тепляков, добавив, что члены группы в основном находились за границей.

Аникеев не рассказывал хакерам «Шалтая-Болтая», с кем именно он встречался. По словам Теплякова, он «брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб». Все задания Аникеев давал устно.

До августа 2015 г., по словам Теплякова, он понимал, кто «дает указания и определяет направление» работы группы. Тепляков считает, что с Аникеевым могли сотрудничать офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 г.

Офицеров центра Сергея Михайлова, Дмитрия Докучаева, бизнесмена Григория Фомченкова и экс-сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова обвиняли в госизмене — передаче секретных данных спецслужбам США, сообщал в январе 2017 г. «Росбалт» со ссылкой на источники.

Тепляков считает, что в отношении хакеров из «Шалтая-Болтая» возбудили дело из-за внутреннего конфликта в ФСБ. «Одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали... Это просто несогласованность», — сказал он.

Ранее Аникеев заявил РБК, что у «Шалтая-Болтая» не было контактов с ФСБ. По слова Аникеева, Тепляков выполнял «случайные» поручения, которые потом стали эпизодами дела.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Сбербанк инициировал банкротство Оренбургского завода промцинкования

Ведомости
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Сбербанк в ноябре прошлого года подал заявление о банкротстве Оренбургского завода промышленного цинкования, на котором 9 января произошел крупный пожар. Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма требований составляет 6,36 млрд руб., их обоснованность Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит 1 февраля.

Завод входит в холдинг «Уралэлектрострой», сообщается на его сайте. Он открылся в 2014 г. и является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России. Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что 33% долей ООО «Оренбургский завод промышленного цинкования» принадлежит структуре Сбербанка — ООО «СБК Премьер», 67% долей — Сергею Чернову (полностью или частично заложены в Сбербанке). В залоге у банка также находятся здания и сооружения, принадлежащие предприятию, оборудование, машины, инструмент и комплектующие.

В среду около пяти часов по московскому времени на заводе вспыхнул пожар, площадь которого достигла 7000 кв. м. У здания обрушилась крыша. В Новосергиевском районе Оренбургской области, где расположено предприятие, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На момент публикации открытое горение было ликвидировано.

Пожар произошел в цехе горячего цинкования, где происходит просушка изделий, рассказал «Интерфаксу» глава района Александр Лыков. По его словам, причинами возгорания могли стать превышение в цехе температуры или замыкание. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар вспыхнул во время рабочего дня, когда на заводе находилось более 70 человек, все они были оперативно эвакуированы, рассказал Лыков.

Политика
Новости

МИД Украины не допустит российских наблюдателей на выборы президента

Ведомости
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Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать российских наблюдателей на президентские выборы. Об этом сообщил в Faceboоk министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, украинский МИД уведомил об этом ОБСЕ.

Климкин рассказал, что несколько дней назад отправил письмо директору бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир, в котором содержалось предложение направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. В подтверждение своих слов министр прикрепил к сообщению фотографию письма.

При этом, подчеркнул Климкин, в письме он уведомил Гисладоттир о том, что Киев не будет принимать заявки на регистрацию от российских наблюдателей.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

Политика
Новости

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Ведомости
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На 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов. О его смерти в Twitter написал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Информацию о кончине РБК подтвердила дочь умершего Елена Лукьянова.

«Он тяжело болел», — отметила она.

«Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память!» — написал в микроблоге Островский.

Лукьянов родился в Смоленске в 1930 г. С 1943 г. работал на оборонном заводе. Школу окончил в 1948 г. В 1953 г. Лукьянов окончил юрфак МГУ. В середине 1950-х гг. он начал карьеру в органах власти СССР. С 1961 г. он работал в аппарате президиума Верховного совета СССР. В 1984 г. Лукьянова избрали депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 г. Лукьянов сменил Михаила Горбачева на посту председателя Верховного совета. В 1991 г. Лукьянова арестовали, через три года его амнистировали. В декабре 1993 г. Лукьянова избрали депутатом Госдумы. С 1994 по 2000 г. был членом президиума ЦК КПРФ.

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