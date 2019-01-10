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Победителем президентских выборов в Конго назван представитель оппозиции

Избирательная комиссия Демократической Республики Конго – крупнейшего в мире производителя кобальта и одного из лидеров по производству природных алмазов – подвела итоги президентских выборов, прошедших 30 декабря. Победителем был назван лидер оппозиции Феликс Чисекеди, передает Bloomberg.

По данным конголезского избиркома, за Чисекеди проголосовали 7,05 млн избирателей, за другого кандидата от оппозиции – Мартена Файюлу, считающегося менее приемлемым кандидатом для действующей власти – 6,37 млн. Уходящий в отставку президент Джозеф Кабила хотел видеть своим преемником кандидата от правящей партии, экс-министра внутренних дел Эммануэля Рамазани Шадари, но тот, по официальным данным, набрал лишь 4,36 млн голосов.

Озвученные избиркомом официальные результаты, оглашение которых переносилось несколько раз, вызвали сомнения в чистоте подсчета голосов, сообщает Reuters. Так, представляющая католическую общину в Конго «Национальная епископальная конференция Конго» и развернувшая в стране 40 000 наблюдательных пунктов, еще на прошлой неделе заявила, что знает победителя выборов, и потребовала от избиркома публикации точных результатов. Победитель по версии католиков не был назван публично, но о своих выводах церковь проинформировала дипломатов. По их данным, католики уверены в том, что победу на самом деле одержал Файюлу, что подпитывает подозрения в том, что Чисекеди мог заключить пакт о разделении власти с действующей администрацией. Решение избиркома может вызвать волну протестов, что ставит под угрозу первый опыт демократической передачи власти в Конго после обретения республикой независимости от Бельгии в 1960 г.

У проигравших кандидатов есть 10 дней, чтобы оспорить итоги президентских выборов в Конституционном суде Конго.

За ситуацией в республике внимательно следят инвесторы в горнодобывающую отрасли, в том числе Glencore и Barrick Gold, заинтересованные в пересмотре решений о повышении налогов и роялти.

В ноябре 2018 г. Bloomberg сообщал о том, что структуры бизнесмена Евгения Пригожина, которого США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, стремятся «распространить российское влияние» на африканский континент, в том числе на Конго. Собеседники агентства сообщали, что связанные с Пригожиным структуры предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности.