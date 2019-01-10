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Власти Москвы назвали возможную причину затопления Тушинского тоннеля

Причиной затопления тоннеля в районе Тушино из-за прорыва дамбы могли стать нарушения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, который возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

По его словам, говорить о причинах рано, в произошедшем будут разбираться специалисты-проектировщики. «Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 г. здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, все может быть, поэтому специалисты будут изучать», — сказал заммэра (цитата по ТАСС).

Прорыв, рассказал Бирюков, произошел около 10.00, из-за него вода начала поступать в тоннель. На месте происшествия уже собрано около 300 000 куб. м воды.

Также заммэра сообщил, что движение по тоннелю может быть запущено к 11 января.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил надежду, что движение будет запущено до утра 11 января. «Объем работы большой. Авария серьезная», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, пострадавших нет.

Ранее 10 января произошло затопление тоннеля, по которому проходит Волоколамское шоссе. По состоянию на 14.19 движение по шоссе в сторону центра Москвы было временно приостановлено. Движение в Подмосковье должно быть организовано по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона «Спартак».

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