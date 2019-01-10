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Власти Москвы назвали возможную причину затопления Тушинского тоннеля

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Причиной затопления тоннеля в районе Тушино из-за прорыва дамбы могли стать нарушения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, который возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

По его словам, говорить о причинах рано, в произошедшем будут разбираться специалисты-проектировщики. «Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 г. здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, все может быть, поэтому специалисты будут изучать», — сказал заммэра (цитата по ТАСС).

Прорыв, рассказал Бирюков, произошел около 10.00, из-за него вода начала поступать в тоннель. На месте происшествия уже собрано около 300 000 куб. м воды.

Также заммэра сообщил, что движение по тоннелю может быть запущено к 11 января.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил надежду, что движение будет запущено до утра 11 января. «Объем работы большой. Авария серьезная», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, пострадавших нет.

Ранее 10 января произошло затопление тоннеля, по которому проходит Волоколамское шоссе. По состоянию на 14.19 движение по шоссе в сторону центра Москвы было временно приостановлено. Движение в Подмосковье должно быть организовано по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона «Спартак».

Тушинский тоннель в Москве затопило из-за провала грунта

Бизнес
Новости

Основатель «Магнита» Галицкий занялся ресторанным бизнесом

Ведомости
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Основатель «Магнита» и миллиардер Сергей Галицкий занялся ресторанным бизнесом. Об этом рассказал профильному изданию Allcafe шеф-повар Владимир Щепилов, на это обратил внимание Forbes. Представитель бизнесмена не ответил на запрос журнала.

Щепилов ранее работал в холдинге Ginza Project, а в конце сентября подписал трехлетний контракт с Галицким, отмечает Allcafe. В ближайших планах бизнесмена открыть три ресторана в Краснодаре, сказал Щепилов. Один из них уже построен в парке Галицкого и называется «Кафе Краснодар». «В какой-то степени для него это имиджевый проект. Наша задача, по его словам, – воспитание вкусов. Говорит, я построил хороший стадион, парк, теперь твоя очередь рассказать краснодарцам о настоящей гастрономии», – отметил Щепилов. Он отметил, что Галицкий вложил в ресторан «очень много», но конкретных цифр он не назвал. Кроме того, шеф-повар сказал, что в планах бизнесмена открыть ресторан с паназиатской едой.

Информация о другом ресторанном проекте Галицкого есть в Instagram «Парка Краснодар». Как утверждается там, это будет бургерная на 100 мест. Дата открытия заведения неизвестна.

До февраля 2018 г. Галицкий был основным акционером «Магнита». Потом 29% ритейлера у него выкупил банк ВТБ за 138 млрд руб. После сделки у бизнесмена осталось около 3% акций. Решение о продаже основной части своего пакета Галицкий объяснял тем, что «надо что-то изменить в своей жизни». Он также рассказывал, что планирует остаться жить в Краснодаре и заниматься собственными проектами в городе: реконструкцией кинотеатра «Аврора», развитием детского и юношеского футбола, достраиванием парка и стадионом ФК «Краснодар». Forbes оценивает состояние Галицкого в $4 млрд.

«Рынок нас нечестно оценивает»: как Галицкий прощался с сотрудниками «Магнита»

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Бизнес
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Россия установила новый рекорд экспорта газа

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Россия в 2018 г. установила новый рекорд экспорта газа, причем основной прирост пришелся на сжиженный газ, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы встречи министра энергетики Александра Новака с президентом России Владимиром Путиным.

По оценке министра, экспорт газа из России в 2018 г. увеличился на 20 млрд куб. м до 225 млрд куб. м, но поставки трубопроводного газа выросли на 4,1%, а СПГ – на 70%. «Хотел бы обратить внимание, что отмечается рост и трубопроводных поставок на 4,1% и, конечно, в связи с вводом в эксплуатацию новых мощностей – завода «Ямал СПГ», было введено две очереди по 5,5 млн т – общий объем экспорта сжиженного природного газа увеличился на 70%, составил почти 26 млрд куб. м газа», – сказал он.

По добыче газа в минувшем году также побит 18-летний рекорд, сообщил Новак. «725 млрд куб. м газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 г.», – отчитался министр.

В конце декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что экспорт в дальнее зарубежье в 2018 г. превысит 201 млрд куб. м. «Газпром» в 2017 г. установил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье, нарастив его на 8,4% до 194,4 млрд куб. м.

По данным ФТС России, в 2017 г. Россия экспортировала 210,2 млрд куб. м природного газа, причем на СПГ пришлась незначительная доля – 24,4 млн куб. м.

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Бизнес
Новости

«Яндекс» назвал самые популярные покупки россиян в новогодние каникулы

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В дни новогодних каникул с 1 по 8 января россияне делали больше онлайн-заказов, чем в этот же период годом ранее, говорится в исследовании «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Кассы». В нем не уточняется, сколько заказов сделали россияне, но больше всего их интересовали детская и спортивная одежда, бакалея и сладости, а также товары для здоровья.

Спрос на детскую и спортивную одежду на «Яндекс.Маркете» вырос по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г. в 8,9 и 7 раз соответственно. Россияне также активно искали игры для детей и взрослых компаний, покупали книги, мастер-классы и тренинги. Особенно на каникулах их интересовали товары для ремонта и строительства: самый большой рост показали электротовары (в 7,5 раза) и материалы для ремонта (в 6,3 раза).

В топ-10 интересовавших россиян товаров вошли товары для здоровья, в том числе медицинские приборы и ортопедические изделия, а также продукты питания. Интерес к первым на «Яндекс.Маркете» вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Кондитерские изделия люди искали в два раза чаще, чем 1–8 января годом ранее.

Самый большой средний чек в январские праздники через «Яндекс.Кассу» был на площадках, продающих авиабилеты, – 9000 руб. На втором месте – магазины ювелирных украшений и бижутерии (6623 руб.), на третьем – магазины спортивных товаров (5699 руб.). На одежду и обувь россияне тратили в среднем за раз 973 руб., на книги – 410 руб., на товары для здоровья – 3406 руб., а на продукты питания – 1360 руб.

Главные события 2018 года в поиске «Яндекса»

Бизнес
Новости

Еврокомиссия заподозрила Nike в нарушении налоговых правил

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Европейская комиссия начала расследование в отношении Nike, чтобы выяснить, могли ли налоговые решения нидерландских властей предоставить компании несправедливое преимущество перед конкурентами. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Еврокомиссия отмечает, что теперь тщательно изучит правила налогообложения для двух зарегистрированных в Нидерландах «дочек» Nike – Nike European Operations Netherlands BV и Converse Netherlands BV. Эти компании занимаются разработкой и продажами Nike и Converse в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Налоговый режим для них мог не соответствовать правилам государственной помощи Евросоюза, отмечается в сообщении.

С 2006 по 2015 г. власти Нидерландов выпустили пять постановлений, одобрив специальный метод расчета роялти для Nike, отмечает Еврокомиссия. Два из этих постановлений все еще действуют. Как отмечает регулятор, утвержденные выплаты Nike могут не соответствовать экономическим реалиям. Государства-члены не должны позволять компаниям создавать сложные структуры, которые чрезмерно уменьшают их налогооблагаемую прибыль и дают им несправедливое преимущество перед конкурентами, приводятся в сообщении слова комиссара Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

10 самых дорогих спортсменов мира – 2018

Технологии
Новости

Рогозин предупредил о рисках для «Роскосмоса» из-за позиции ФСБ по проекту OneWeb

Ведомости
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«Роскосмос» выступает за участие России в проекте глобального спутникового интернета OneWeb, заявил в интервью РБК гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что понимает скепсис коллег из Федеральной службы безопасности (ФСБ), «но надо иметь в виду, что эта орбитальная группировка нашими партнерами все равно будет создана, хотим мы этого или нет».

Если Россия откажется от участия в проекте, станции его наземной инфраструктуры, обеспечивающие интернет-трафик, могут быть построены на территории других стран, в том числе Украины, предупредил Рогозин. «А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать. Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием», – пояснил он.

Руководитель «Роскосмоса» добавил, что госкорпорация обсуждает как возможность получения доли в «большом OneWeb», так и увеличение доли в совместном предприятии. Сейчас «дочка» «Роскосмоса» – АО «Спутниковая система «Гонец» – владеет 40% СП с OneWeb, созданном летом 2017 г. Рогозин отметил, что «Роскосмос» также мог бы получить заказ на производство аппаратов для OneWeb и заинтересован в пусковой программе. В то же время госкорпорация опасается, что на эти планы может повлиять «излишний скептицизм [ФСБ]». Рогозин пообещал продолжить дискуссию на эту тему в правительстве, отметив, что у «Роскосмоса» достаточно аргументов в пользу проекта.

Проект OneWeb предполагает создание орбитальной группировки из 900 спутников, которая к 2027 г. должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank.

При этом компания более года не может получить частоты для работы в России. Совместное предприятие американского оператора и структуры «Роскосмоса» – «Уанвеб» – ранее подавало соответствующие заявки в Государственную комиссию по радиочастотам. После этого вопрос несколько раз поднимался на заседаниях госкомиссии, но компания так и не получила частоты. Против реализации программы OneWeb выступает, в частности, ФСБ. В октябре представитель спецслужбы Владимир Садовников заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ», писал Reuters.

Бизнес
Новости

Совет директоров предприятия «Яндекса» и Сбербанка возглавил независимый председатель

Ведомости
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Совет директоров «Яндекс.Маркета» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка) возглавил независимый председатель Габриэль Наури. Об этом говорится в сообщении компании.

В совет директоров совместного предприятия Наури входит с момента его основания в апреле 2018 г., отмечает компания. Ранее он был независимым директором.

«Перед командой «Яндекс.Маркета» стоит непростая задача – завоевать лидирующие позиции на российском рынке электронной коммерции», – приводятся в сообщении слова президента Сбербанка Германа Грефа. Он отмечает, что у Наури обширный международный опыт работы как в электронной, так и в традиционной розничной торговле.

Ранее Наури работал в Rothschild & Cie Banque, LʼOréal, Groupe Casino. В конце 2017 г. он был назначен старшим советником генерального директора крупнейшего японского ритейлера Aeon Group.

Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета» в 2017 г. Банк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб. Греф ранее говорил, что цель проекта – создание «российского Amazon». Сейчас совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка развивает три проекта: «Яндекс.Маркет» и маркетплейсы «Беру», Bringly.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Бизнес
Новости

Алекперов и Федун поменяли структуру владения футбольным клубом «Спартак»

Ведомости
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Собственники АО «ФК «Спартак-Москва» поменяли схему владения футбольным клубом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на систему СПАРК.

По ее данным, в декабре у АО появилось два новых акционера, у которых в сумме почти 70% «Спартака»: у ООО «Спорт-холдинг» – 47,44%, АО «Капитальные активы» – 22%. Оба находятся в российской юрисдикции. До этого владельцем 70% «Спартака» значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов.

«Спорт-холдинг» и «Капитальные активы» подконтрольны президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову и совладельцу «Лукойла» Леониду Федуну почти в равных долях. Собственником 80% «Спорт-холдинга» является АО «Капитал», 20% – у ООО «ПРК-инвест» (это структура «Капитала», которой напрямую принадлежит 51%, а 49% – через ООО «Ассет холдинг» и АО «Группа Капиталъ управление активами»). Все голосующие акции АО «Капитал», как следует из раскрытия на сайте ЦБ, входят в состав имущества «ЗПИФ комбинированный «Стратегические инвестиции» под управлением ЗАО «УК «Менеджмент-центр». Алекперову принадлежит 59,88% паев ЗПИФ, Федуну – 45,76%. Оставшиеся 4,35% паев – у ООО «Социальная перспектива», которым владеет учрежденный Алекперовым фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Все 100% акций «Капитальных активов» входят в состав имущества «ЗПИФ комбинированный «Медиаинвест». У Алекперова 50% паев этого фонда, у Федуна – 49,83%.

Таким образом, эффективная доля владения Алекперова в «Спартаке» через «Спорт-холдинг» и «Капитальные активы» с учетом фонда «Наше будущее» составляет 36,7%, Федуна – 32,7%. Финальное распределение долей в клубе зависит от того, кто является владельцем оставшихся 30,56%. Они, как следует из данных СПАРК, у россиянина, имя которого не называется.

Комментарии ФК «Интерфаксу» получить пока не удалось.

Действующим владельцам «Спартак» принадлежит уже 15 лет. В 2003–2004 гг. футбольный клуб был приобретен у Андрея Червиченко. По данным Forbes, неофициально сумма сделки составила $70–90 млн.

Финансы
Новости

ВТБ стал владельцем тюменского Запсибкомбанка

Ведомости
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ВТБ стал владельцем 71,80% акций тюменского Запсибкомбанка. Об этом говорится в сообщении банка. Сумму сделки ВТБ не раскрывал. Его представитель говорил «Ведомостям», что сделка «денежная» и «выгодна обеим сторонам».

Накануне, 9 января, ВТБ также стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка.

Наблюдательный совет ВТБ одобрил обе сделки в конце декабря 2018 г. Изначально банк планировал закрыть их до конца прошлого года, а оферту миноритариям банков выставить в I квартале 2019 г., говорил в декабре в интервью «Интерфаксу» заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В начале октября 2018 г. ВТБ сообщил о покупке 85% акций банка «Возрождение», через неделю – о договоренностях о приобретении 81% акций нижегородского Саровбизнесбанка, в начале ноября – о договоренностях о покупке свыше 70% акций Запсибкомбанка. Интеграцию всех трех кредитных организаций ВТБ планирует завершить в 2020 г.

ВТБ по итогам III квартала 2018 г. занял второе место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», «Возрождение» – 37-е, Запсибкомбанк – 56-е, Саровбизнесбанк – 106-е место в этом рэнкинге.

Бизнес
Новости

Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций

Ведомости
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) признает проблемы с поставкой композитных материалов для производства МС-21 ее дочернего предприятия «Аэрокомпозит», однако не планирует отказываться от их использования. Об этом говорится в сообщении компании.

После включения «Аэрокомпозита» в санкционный список ОАК начала принимать дополнительные меры к обеспечению бесперебойного создания композитного крыла для серийного производства МС-21, отмечает авиастроительная корпорация. Сейчас компания производит пошаговую замену необходимых компонентов на отечественные аналоги. В России есть необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков, утверждает ОАК: «Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации».

ОАК также отмечает, что первые поставки самолетов МС-21 должны начаться в 2020 г. Их получит «Аэрофлот». «Ведомости» отправили запрос в авиакомпанию.

Антироссийские санкции вызвали проблемы с поставками композитных материалов из США и Японии для создания самолета МС-21, из-за этого его выпуск может отложиться на несколько лет, сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Удлиненное композитное крыло должно стать одним из конкурентных преимуществ первого среднемагистрального самолета, напоминает газета. По информации издания, проблему уже обсуждали на совещании с участием чиновников, а также структур ОАК, «Ростеха» и «Росатома».

МС-21 – российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут» (подконтрольная ОАК). Первые самолеты производитель обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, крупнейший заказчик – «Аэрофлот».

Как выглядит самолет МС-21

Политика
Новости

Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении Белоруссии и России

Ведомости
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Разговоры об объединении России и Белоруссии притянуты за уши. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 г. и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает БЕЛТА.

«Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, он и президент России Владимир Путин «однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении».

Белорусский президент отметил, что ранее у двух стран был договор о создании союзного государства, но Россия «отказалась в свое время идти этим путем». «Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти», — добавил он.

Союз России и Белоруссии может развиваться только на основе равных прав, выразил мнение Лукашенко. «И это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России. А потому, что это фундаментальные принципы построения любого союза», — подчеркнул он.

Кремль ранее также комментировал эту тему. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, рассматривается ли возможность интеграции России и Белоруссии с созданием фактически единого государства с Путиным во главе, ответил: «В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров».

В декабре 2018 г. белорусская газета «Наша нива» со ссылкой на источники сообщила, что Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников, на котором обсуждалось «давление с российской стороны». Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт говорила, что совещания на тему независимости в условиях давления России не было. «С вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается», — сказала она.

Технологии
Новости

Рогозин рассказал о просьбе США создать «Союз» для полетов на Луну

Ведомости
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США попросили Россию разработать возвращаемую версию корабля «Союз», который мог бы доставлять астронавтов к Луне, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

«Именно сегодня американцы, у которых происходят такие проблемы политического характера, настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты "Союзов" с американскими астронавтами даже несмотря на то, что американцы начнут летать на своих кораблях», — рассказал руководитель госкорпорации (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Вашингтону «Союз», способный летать до Луны и обратно, нужен в качестве резервной космической транспортной системы.

В конце июня Рогозин допускал, что Россия может начать пилотируемые запуски к Луне на уже существующих «Союзах». Он пояснял, что это позволит не ждать окончания разработки нового грузового космического корабля «Федерация». «Изначально корабль «Союз» создавался под лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль», — пояснял гендиректор «Роскосмоса» (цитата по «РИА Новости»).

Пилотируемые космические корабли «Союз», которые запускаются с космодрома «Байконур» с 1967 г., изначально создавались под руководством конструктора Сергея Королева для советской лунной программы. Однако позже эту миссию возложили на космический корабль типа «Зонд», который разрабатывался на базе «Союза». Сейчас Россия и США имеют несколько совместных космических проектов, среди них программа освоения Луны, которая включает создание окололунной станции Gateway, программа Международной космической станции (МКС) и проект исследования Венеры.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС

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