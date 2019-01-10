Политика

Новости

Норвегия предупредила пилотов о подавлении GPS-сигнала у границы с Россией

Норвежский авиарегулятор предупредил пилотов о подавлении сигналов спутниковой навигации, включая GPS, в провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью России, сообщило издание The Barents Observer.

Предупреждение накануне внесено в оперативную базу NOTAM (изменений в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации) сроком до 31 января, отмечает издание. Через указанный район летают самолеты SAS, Norwegian и Wideroe, но пилоты какой из авиакомпаний заметили неполадки с навигацией, пока непонятно, пишет ресурс. Barents Observer подчеркивает, что поводом для внесения предупреждения в NOTAM является полная потеря навигационного сигнала.

В ноябре 2018 г. Финляндия обвинила Россию в подавлении сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture, проходивших с 25 октября по 7 ноября. Сбой в работе GPS обсуждался с Россией на дипломатическом уровне, также МИД Финляндии вызывал по этому поводу российского посла Павла Кузнецова. С аналогичными обвинениями в адрес российской военной группировки в Арктике выступило и министерство обороны Норвегии. Правда, оно признало, что перебои с навигацией не привели к каким-либо серьезным последствиям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не знает о причастности России к сбоям в системах GPS, и переадресовал вопрос об этом в российское Минобороны.