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Политика
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В Лиссабоне построят второй аэропорт из-за наплыва туристов

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Власти Португалии решили расширить существующий международный аэропорт Лиссабона имени Умберту Делгаду в Портеле и построить второй из-за туристического бума. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующие документы.

Проекты оцениваются в сумму более 1 млрд евро. Французский инфраструктурный концерн Vinci, подразделение которого управляет аэропортом Лиссабона, вложит в них 1,15 млрд евро, говорится в сообщении компании. Согласно договоренностям компании с властями Португалии, около 650 млн евро пойдут на расширение аэропорта в Портеле, еще 500 млн евро – на строительство второго аэропорта.

Планируется, что новый аэропорт появится в городке Монтижу, входящем в агломерацию Большой Лиссабон. Он будет построен до конца 2022 г. и сможет обслуживать около 50 млн пассажиров в год. Проект критикуют экологические организации, отмечает агентство. Это связано с тем, что выбранное место в устье реки Тежу населяют дикие животные и перелетные птицы. Местные власти пока не приняли окончательное решение о строительстве аэропорта.

В 2018 г. Португалию посетили около 13 млн иностранных туристов. Доходы от туризма составили 14 млрд евро.

Политика
Новости

Трамп назвал условие отмены поездки в Давос

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его поездка на Всемирный экономический форум в Давос пока остается в планах. Однако она может не состояться, если не прекратится частичная приостановка работы правительства США (шатдаун), передало CBS News.

«Я намерен поехать, чтобы выступить перед международным бизнес-сообществом в Давосе. Но если шатдаун продолжится — время еще есть, но если он продолжится, — я не поеду», — сказал Трамп журналистам перед вылетом на границу США с Мексикой.

Сегодня Трамп заявил, что после встречи с лидерами демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета с расходной статьей в $5,7 млрд на строительство стены на южной границе США.

На форуме  в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января, будет присутствовать заместитель председателя КНР Ван Цишань. Предполагается, что он может встретиться с Трампом для обсуждения торговых отношений между странами, отмечает Reuters. Сейчас США и Китай соблюдают 90-дневную паузу в торговой войне в преддверии возможной внешнеторговой сделки.

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Бизнес
Новости

Движение по Тушинскому тоннелю в Москве открыли после затопления

Ведомости
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Сотрудники экстренных служб завершили работы в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе, затопленном водой из Канала имени Москвы. Движение по тоннелю возобновлено, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В сообщении уточняется, что пока возобновлено движение по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области. «Скоро пустят в центр. Дублер в сторону ул.Свободы и сама улица еще перекрыты», — сообщает ЦОДД. В то же время корреспондент «Интерфакса» сообщает, что движение транспорта по тоннелю возобновлено полностью.

Тушинский тоннель затопило днем 10 января из-за провала грунта.

Бизнес
Новости

Цены на бензин в России росли вдвое быстрее инфляции

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Рост потребительских цен на бензин в 2018 г. превысил инфляцию более чем вдвое, сообщил в четверг Росстат.

По данным статистического агентства, в декабре 2018 г. бензин подешевел на 0,1% при месячной инфляции 0,8%, но за весь год бензин подорожал на 9,4% при годовой инфляции 4,3%.

Бензин начал дорожать сразу после президентских выборов: с 18 марта по 1 июля Аи-92 подорожал на 9%, Аи-95 – на 8,5%, а дизельное топливо – на 6,4%. Причиной стал рост мировых цен на нефть при снижении курса рубля. Затем правительство договорилось с самыми крупными дистрибуторами топлива – ВИНК, что они с начала лета не будут повышать цены на АЗС, а также отменило плановое повышение акцизов с 1 июля. В августе и июле бензин дешевел на 0,3 и 0,2% соответственно, в ноябре цены выросли на 0,2% после роста на 0,4% в октябре, на 0,1% в сентябре, отмечает «Интерфакс».

По данным Thomson Reuters Kortes, за 2018 г. цены на бензин Аи-92 выросли на 8,9% до 41,6 руб. за 1 л, на бензин Аи-95 – на 9,1% до 44,7 руб. за 1 л, а на дизельное топливо – на 15% до 46,9 руб. за 1 л.

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Стиль жизни
Новости

Конкурента гида Michelin купили россияне

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Французский гид по ресторанам и отелям Gault & Millau сменил владельца — его за несколько миллионов евро приобрела семья из России, сообщил AFP прежний владелец компании Ком де Шеризе, не назвав покупателей. «Я продал 100% акций путеводителя русской семье», — сказал он. Точную сумму сделки он также не раскрыл.

Gault & Millau приобрела российская компания Holding NTI, председателем которой является Владислав Скворцов, и Жак Балли, который владеет лицензией гида в России и Белоруссии, а также консультировал «Газпром», пишет французская газета Liberation. Как утверждает издание, семья Скворцова связана с банком ВТБ.

Источник, близкий к Gault & Millau, подтвердил «Ведомостям» факт сделки. По его словам, все общение шло через Скворцова и россияне готовы вложить в бизнес «несколько миллионов евро». Кто конкретно купил гид, собеседник «Ведомостей» не уточнил.

Причину продажи Gault & Millau в разговоре с AFP де Шеризе объяснил тем, что на развитие гида нужны финансовые средства. Новым гендиректором Gault & Millau станет Жак Балли, который ранее занимал должность сопрезидента компании, а также работал в гастрономической группе Ducasse.

Gault & Millau появился во Франции в 1965 г. Его основали ресторанные критики Анри Го и Кристиан Мийо как конкурента гиду Michelin, который выходит с 1909 г. Gault & Millau оценивает рестораны в баллах, за которые затем присуждают колпаки. Michelin же присваивает ресторанам звезды.

В 2017 г. Gault & Millau появился в России. В дебютное издание вошли 50 ресторанов с авторской кухней и 80 заведений, которые составители гида называют pop-up – это как закусочные, так и дорогие рестораны. Лучшими ресторанами Москвы по версии Gault & Millau стали White Rabbit, Selfie и Savva. Они удостоились максимальной оценки – четырех поварских колпаков. По три колпака присудили ресторанам AQ Kitchen, Baccarat, Bjorn, Grand Cru by Quetglas, La Сolline, Maritozzo, Ovo by Cracco, Pinch, Semifreddo и Varvara.

Лучшие рестораны Москвы по версии гида Gault & Millau

Технологии
Новости

Роскомнадзор нашел цитаты террориста на сайте Русской службы BBC

Ведомости
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Роскомнадзор во время проверки выявил «материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций» на сайтах BBC, в том числе на сайте Русской службы BBC. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора. В частности, как следует из сообщения, речь идет о цитатах лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади.

По действующему законодательству Генпрокуратура имеет право заблокировать сайты, которые распространяют призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Роскомнадзор уточнил, что проверяет найденные материалы на соответствие нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Ведомство потребовало от ООО «Бритиш телевижн» (вещатель телеканала BBC World News в России) до 16 января предоставить документы, подтверждающие соблюдение закона об ограничении иностранного капитала в СМИ. С 14 по 31 января Роскомнадзор также проверит соблюдение компанией лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. «Роскомнадзор осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России», – подчеркивается в сообщении.

Роскомнадзор начал проверку на сайтах BBC в конце декабря 2018 г. Ведомство уточняло, что это связано с обвинениями британского медиарегулятора Ofcom в том, что телеканал RT нарушал правила вещания в Великобритании. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркивала, что российские власти неоднократно предупреждали Лондон о возможном зеркальном ответе.

Британская компания BBC, комментируя проверку Роскомнадзора, заявляла, что предоставляет аудитории информацию с соблюдением местных норм законодательства во всех странах мира, в том числе и в России.

Кого блокирует Роскомнадзор

Экономика
Новости

Инфляция в 2018 году превысила прогноз ЦБ

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Инфляция в России по итогам 2018 г. превысила прогноз Центробанка, свидетельствуют данные Росстата. Ведомство уточняет, что в прошедшем году инфляция в стране составила 4,3%, в то время как ЦБ прогнозировал ее в пределах 4,2%.

Росстат уточняет, что в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,8% с 0,5% в ноябре.

В декабре ведомство обнародовало предварительную оценку инфляции — 0,8% за месяц и 4,2% за год, подсчитанную на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг. Теперь ведомство опубликовало окончательную оценку, полученную на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (509 видов).

Согласно данным Росстата, в декабре в десяти регионах потребительские цены выросли на 1,2% и более. Сильнее других в России в 2018 г. подорожали сахар и куриные яйца. Цены на сахар повысились на 28,3%, на яйца — на 25,9%. Заметный прирост цен (на 1,4%) отмечен в республиках Калмыкия, Коми и Марий Эл в результате подорожания продуктов питания на 2,6—2,9%. В Москве и в Санкт-Петербурге рост потребительских цен за месяц составил 0,7% (с начала года — 4,3 и 3,9% соответственно).

Самый жесткий прогноз в правительстве по инфляции давал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. В декабре он заявил, что по итогам года она составит 4—4,1%.

Политика
Новости

Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить

Ведомости
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Поступление воды в Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе из канала им. Москвы удалось прекратить в четверг, 10 января, около 16.30 мск. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы».

По данным организации, воду в канале над автомобильным тоннелем удалось спустить до уровня 1 м. «В ближайшее время – до 18.00 – планируется спустить воду до нулевого уровня. После чего будут произведены изыскательские работы, даны экспертные оценки, определены сроки проведения работ по устранению последствий происшествия. Его возможной причиной могли стать проводившиеся в 2003 г. работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля», — говорится в сообщении «Канала имени Москвы». Организация подчеркивает, что уровень воды в канале на момент аварии не превышал норму.

«Заканчиваем противоаварийные работы по основному ходу Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. В 18.00—18.30 запустим движение», — сообщил около 17.40 мск официальный Twitter мэра Москвы Сергея Собянина.

Около 11.00 мск в четверг движение по Волоколамскому шоссе в Московскую область было полностью перекрыто из-за затопления тоннеля водой с песком. Причиной инцидента стало проседание грунта с прорывом стенки канала в районе моста. Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что для вывоза песка понадобится не менее 150 автомобилей «Камаз». По его словам, других препятствий для возобновления движения нет: «Достаточно убрать из тоннеля воду и песок, и движение будет запущено».

Пока московские власти рекомендуют автомобилистам объезжать район аварии. В столичном управлении ГИБДД сообщили, что на аварийном участке организуется движение в сторону области «с перепуском его через встречное направление Тушинского тоннеля».

Тушинский тоннель в Москве затопило из-за провала грунта

Политика
Новости

Норвегия предупредила пилотов о подавлении GPS-сигнала у границы с Россией

Ведомости
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Норвежский авиарегулятор предупредил пилотов о подавлении сигналов спутниковой навигации, включая GPS, в провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью России, сообщило издание The Barents Observer.

Предупреждение накануне внесено в оперативную базу NOTAM (изменений в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации) сроком до 31 января, отмечает издание. Через указанный район летают самолеты SAS, Norwegian и Wideroe, но пилоты какой из авиакомпаний заметили неполадки с навигацией, пока непонятно, пишет ресурс. Barents Observer подчеркивает, что поводом для внесения предупреждения в NOTAM является полная потеря навигационного сигнала.

В ноябре 2018 г. Финляндия обвинила Россию в подавлении сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture, проходивших с 25 октября по 7 ноября. Сбой в работе GPS обсуждался с Россией на дипломатическом уровне, также МИД Финляндии вызывал по этому поводу российского посла Павла Кузнецова. С аналогичными обвинениями в адрес российской военной группировки в Арктике выступило и министерство обороны Норвегии. Правда, оно признало, что перебои с навигацией не привели к каким-либо серьезным последствиям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не знает о причастности России к сбоям в системах GPS, и переадресовал вопрос об этом в российское Минобороны.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Основатель «Магнита» Галицкий занялся ресторанным бизнесом

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Основатель «Магнита» и миллиардер Сергей Галицкий занялся ресторанным бизнесом. Об этом рассказал профильному изданию Allcafe шеф-повар Владимир Щепилов, на это обратил внимание Forbes. Представитель бизнесмена не ответил на запрос журнала.

Щепилов ранее работал в холдинге Ginza Project, а в конце сентября подписал трехлетний контракт с Галицким, отмечает Allcafe. В ближайших планах бизнесмена открыть три ресторана в Краснодаре, сказал Щепилов. Один из них уже построен в парке Галицкого и называется «Кафе Краснодар». «В какой-то степени для него это имиджевый проект. Наша задача, по его словам, – воспитание вкусов. Говорит, я построил хороший стадион, парк, теперь твоя очередь рассказать краснодарцам о настоящей гастрономии», – отметил Щепилов. Он отметил, что Галицкий вложил в ресторан «очень много», но конкретных цифр он не назвал. Кроме того, шеф-повар сказал, что в планах бизнесмена открыть ресторан с паназиатской едой.

Информация о другом ресторанном проекте Галицкого есть в Instagram «Парка Краснодар». Как утверждается там, это будет бургерная на 100 мест. Дата открытия заведения неизвестна.

До февраля 2018 г. Галицкий был основным акционером «Магнита». Потом 29% ритейлера у него выкупил банк ВТБ за 138 млрд руб. После сделки у бизнесмена осталось около 3% акций. Решение о продаже основной части своего пакета Галицкий объяснял тем, что «надо что-то изменить в своей жизни». Он также рассказывал, что планирует остаться жить в Краснодаре и заниматься собственными проектами в городе: реконструкцией кинотеатра «Аврора», развитием детского и юношеского футбола, достраиванием парка и стадионом ФК «Краснодар». Forbes оценивает состояние Галицкого в $4 млрд.

«Рынок нас нечестно оценивает»: как Галицкий прощался с сотрудниками «Магнита»

Бизнес
Новости

Россия установила новый рекорд экспорта газа

Ведомости
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Россия в 2018 г. установила новый рекорд экспорта газа, причем основной прирост пришелся на сжиженный газ, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы встречи министра энергетики Александра Новака с президентом России Владимиром Путиным.

По оценке министра, экспорт газа из России в 2018 г. увеличился на 20 млрд куб. м до 225 млрд куб. м, но поставки трубопроводного газа выросли на 4,1%, а СПГ – на 70%. «Хотел бы обратить внимание, что отмечается рост и трубопроводных поставок на 4,1% и, конечно, в связи с вводом в эксплуатацию новых мощностей – завода «Ямал СПГ», было введено две очереди по 5,5 млн т – общий объем экспорта сжиженного природного газа увеличился на 70%, составил почти 26 млрд куб. м газа», – сказал он.

По добыче газа в минувшем году также побит 18-летний рекорд, сообщил Новак. «725 млрд куб. м газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 г.», – отчитался министр.

В конце декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что экспорт в дальнее зарубежье в 2018 г. превысит 201 млрд куб. м. «Газпром» в 2017 г. установил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье, нарастив его на 8,4% до 194,4 млрд куб. м.

По данным ФТС России, в 2017 г. Россия экспортировала 210,2 млрд куб. м природного газа, причем на СПГ пришлась незначительная доля – 24,4 млн куб. м.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Яндекс» назвал самые популярные покупки россиян в новогодние каникулы

Ведомости
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В новогодние каникулы с 1 по 8 января 2019 г. россияне делали больше онлайн-заказов, чем в этот же период годом ранее, говорится в исследовании «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Кассы». В нем не уточняется, сколько заказов сделали пользователи, но больше всего их интересовали детская и спортивная одежда, бакалея и сладости, а также товары для здоровья.

Спрос на детскую и спортивную одежду на «Яндекс.Маркете» вырос по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г. в 8,9 и 7 раз соответственно. Россияне также активно искали игры для детей и взрослых компаний, покупали книги, мастер-классы и тренинги. Особенно на каникулах их интересовали товары для ремонта и строительства: самый большой рост показали электротовары (в 7,5 раза) и материалы для ремонта (в 6,3 раза).

В топ-10 интересовавших россиян товаров вошли товары для здоровья, в том числе медицинские приборы и ортопедические изделия, а также продукты питания. Интерес к первым на «Яндекс.Маркете» вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Кондитерские изделия люди искали в два раза чаще, чем 1–8 января годом ранее.

Самый большой средний чек в январские праздники через «Яндекс.Кассу» был на площадках, продающих авиабилеты, – 9000 руб. На втором месте – магазины ювелирных украшений и бижутерии (6623 руб.), на третьем – магазины спортивных товаров (5699 руб.). На одежду и обувь россияне тратили в среднем за раз 973 руб., на книги – 410 руб., на товары для здоровья – 3406 руб., а на продукты питания – 1360 руб.

Главные события 2018 года в поиске «Яндекса»

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