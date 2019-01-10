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В Лиссабоне построят второй аэропорт из-за наплыва туристов

Власти Португалии решили расширить существующий международный аэропорт Лиссабона имени Умберту Делгаду в Портеле и построить второй из-за туристического бума. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующие документы.

Проекты оцениваются в сумму более 1 млрд евро. Французский инфраструктурный концерн Vinci, подразделение которого управляет аэропортом Лиссабона, вложит в них 1,15 млрд евро, говорится в сообщении компании. Согласно договоренностям компании с властями Португалии, около 650 млн евро пойдут на расширение аэропорта в Портеле, еще 500 млн евро – на строительство второго аэропорта.

Планируется, что новый аэропорт появится в городке Монтижу, входящем в агломерацию Большой Лиссабон. Он будет построен до конца 2022 г. и сможет обслуживать около 50 млн пассажиров в год. Проект критикуют экологические организации, отмечает агентство. Это связано с тем, что выбранное место в устье реки Тежу населяют дикие животные и перелетные птицы. Местные власти пока не приняли окончательное решение о строительстве аэропорта.

В 2018 г. Португалию посетили около 13 млн иностранных туристов. Доходы от туризма составили 14 млрд евро.