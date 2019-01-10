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Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить

Поступление воды в Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе из канала им. Москвы удалось прекратить в четверг, 10 января, около 16.30 мск. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы».

По данным организации, воду в канале над автомобильным тоннелем удалось спустить до уровня 1 м. «В ближайшее время – до 18.00 – планируется спустить воду до нулевого уровня. После чего будут произведены изыскательские работы, даны экспертные оценки, определены сроки проведения работ по устранению последствий происшествия. Его возможной причиной могли стать проводившиеся в 2003 г. работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля», — говорится в сообщении «Канала имени Москвы». Организация подчеркивает, что уровень воды в канале на момент аварии не превышал норму.

«Заканчиваем противоаварийные работы по основному ходу Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. В 18.00—18.30 запустим движение», — сообщил около 17.40 мск официальный Twitter мэра Москвы Сергея Собянина.

Около 11.00 мск в четверг движение по Волоколамскому шоссе в Московскую область было полностью перекрыто из-за затопления тоннеля водой с песком. Причиной инцидента стало проседание грунта с прорывом стенки канала в районе моста. Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что для вывоза песка понадобится не менее 150 автомобилей «Камаз». По его словам, других препятствий для возобновления движения нет: «Достаточно убрать из тоннеля воду и песок, и движение будет запущено».

Пока московские власти рекомендуют автомобилистам объезжать район аварии. В столичном управлении ГИБДД сообщили, что на аварийном участке организуется движение в сторону области «с перепуском его через встречное направление Тушинского тоннеля».

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