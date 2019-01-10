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Трамп назвал условие отмены поездки в Давос

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его поездка на Всемирный экономический форум в Давос пока остается в планах. Однако она может не состояться, если не прекратится частичная приостановка работы правительства США (шатдаун), передало CBS News.

«Я намерен поехать, чтобы выступить перед международным бизнес-сообществом в Давосе. Но если шатдаун продолжится — время еще есть, но если он продолжится, — я не поеду», — сказал Трамп журналистам перед вылетом на границу США с Мексикой.

Сегодня Трамп заявил, что после встречи с лидерами демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета с расходной статьей в $5,7 млрд на строительство стены на южной границе США.

На форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января, будет присутствовать заместитель председателя КНР Ван Цишань. Предполагается, что он может встретиться с Трампом для обсуждения торговых отношений между странами, отмечает Reuters. Сейчас США и Китай соблюдают 90-дневную паузу в торговой войне в преддверии возможной внешнеторговой сделки.