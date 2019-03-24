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В Иркутске прошел митинг против строительства на Байкале завода по розливу воды

В центре Иркутска 24 марта прошел митинг в защиту озера Байкал, организованный гражданским движением «Спаси Байкал» и общественной организацией «Экозащита 365», передает «Интерфакс». По данным полиции, в акции приняло участие около 1000 человек, организаторы оценили число участников в 3000. Митинг был согласован с властями.

Главным требованием протестующих был запрет на строительство на берегу озера завода по розливу питьевой воды инвестором из Китая. Помимо этого целью акции было привлечение внимания к другим экологическим проблемам Байкала: последствия массового развития туризма, мусор, сброс неочищенных промышленных и бытовых стоков, вырубки леса, утечка токсичных веществ с целлюлозно-бумажного комбината.

Во время митинга был организован сбор подписей против строительства завода, рассказал агентству руководитель «Экозащиты 365» Денис Букалов. По его словам, одиночные пикеты и флешмобы в защиту Байкала в воскресенье проходят еще более чем в 40 городах России.

В середине марта Кировский районный суд Иркутска по иску Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры приостановил строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук на берегу озера. Надзорное ведомство нашло нарушения на стройке, в том числе были обнаружены следы нефтепродуктов и навалы отходов производства. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 26 марта.

Строительство завода началось в январе 2019 г. Продукцию с этого предприятия планировалось поставлять в Китай, Южную Корею, Монголию. Инвестиции в проект составили около 1,5 млрд руб. Инвестором является ООО «Аквасиб», основной собственник которого, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», – Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО «Аквасиб» зарегистрировано в Иркутске с августа 2012 г.

На Байкале начали строить завод, несмотря на протесты местных жителей