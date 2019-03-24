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ФСИН сообщила о появлении в СИЗО платных кабельных каналов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения, рассказал журналистам заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев (его цитирует ТАСС). Заключенные смогут к общему пакету из 20 бесплатных каналов добавить подписку на платные телеканалы, пояснил он.

Благодаря этому у заключенных появится возможность заказать «просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы», заметил Бояринев. «Конечно же, с определенной цензурой», – подчеркнул он. Сейчас у заключенных СИЗО есть возможность покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания.

Кроме того, в СИЗО по всей стране сейчас ведется работа по переходу на цифровое телевещание для того, чтобы избежать сбоя в приеме бесплатных телеканалов, отметил замдиректора ФСИН. По его словам, в регионах эти работы осуществляются за счет прибыли от предприятий, где трудятся осужденные, а в Москве – за счет бюджетных средств.

Бояринев также рассказал, что в столичных СИЗО начат пилотный проект установки в камерах терминалов, с помощью которых арестованные могут заказывать платные услуги или обращаться к администрации. В исправительных колониях такие терминалы уже установлены. Через терминалы заключенные, в частности, могут направить письмо директору ФСИН или начальнику своей колонии. Также они могут проверить состояние своего счета или узнать о вакансиях на рынке труда.

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