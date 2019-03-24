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Политика
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Число заразившихся кишечной инфекцией в Дагестане превысило 100 человек

Ведомости
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По последним данным, число заразившихся острой кишечной инфекцией в дагестанском городе Хасавюрт превысило 100 человек. «На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской центральной городской больницы находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции», – сообщила «Интерфаксу» представитель регионального министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 86 госпитализированных. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

В Хасавюрте создан оперативный штаб, который занимается выяснением и устранением причин заражения. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Был организован подомовой обход жителей города с целью предупреждения их об опасности. Им рекомендовали использовать только кипяченую или бутилированную воду.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, причиной загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению Хасавюрта.

Политика
Новости

В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в дагестанском городе Хасавюрт, сообщил республиканский главк МВД в Instagram. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

О возможных причинах заражения жителей Хасавюрта кишечной инфекцией МВД ничего не сообщило. «Сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», – отмечается в сообщении.

Согласно последним данным, в больницах Хасавюрта находятся 104 человека с признаками острой кишечной инфекции, среди них около 90 детей. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, причиной загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению Хасавюрта.

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Политика
Новости

ФСИН сообщила о появлении в СИЗО платных кабельных каналов

Ведомости
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения, рассказал журналистам заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев (его цитирует ТАСС). Заключенные смогут к общему пакету из 20 бесплатных каналов добавить подписку на платные телеканалы, пояснил он.

Благодаря этому у заключенных появится возможность заказать «просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы», заметил Бояринев. «Конечно же, с определенной цензурой», – подчеркнул он. Сейчас у заключенных СИЗО есть возможность покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания.

Кроме того, в СИЗО по всей стране сейчас ведется работа по переходу на цифровое телевещание для того, чтобы избежать сбоя в приеме бесплатных телеканалов, отметил замдиректора ФСИН. По его словам, в регионах эти работы осуществляются за счет прибыли от предприятий, где трудятся осужденные, а в Москве – за счет бюджетных средств.

Бояринев также рассказал, что в столичных СИЗО начат пилотный проект установки в камерах терминалов, с помощью которых арестованные могут заказывать платные услуги или обращаться к администрации. В исправительных колониях такие терминалы уже установлены. Через терминалы заключенные, в частности, могут направить письмо директору ФСИН или начальнику своей колонии. Также они могут проверить состояние своего счета или узнать о вакансиях на рынке труда.

Как живет следственный изолятор «Бутырка»

Экономика
Новости

Ректор МГУ назвал самые востребованные направления для изучения в будущем

Ведомости
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Деятельность мозга, космос и цифровизация будут одними из самых востребованных направлений для изучения в ближайшем будущем, считает ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, какие специальности будут востребованы через 10–15 лет.

«Могу назвать направления, вызовы, на которые необходимо будет ответить человечеству: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и развитие экономики», – сказал Садовничий (его цитирует агентство городских новостей «Москва»). Университеты будут играть важную роль в ответах на эти вызовы, отметил он.

По словам Садовничего, популярными сейчас становятся естественнонаучные факультеты. Очень высокий конкурс при поступлении на факультеты информатики, космических исследований, геологии, механико-математический факультет, пояснил ректор.

В январе Министерство труда сообщило, что в прошлом году самыми востребованными профессиями были педагог профессионального обучения, педагог дошкольного образования и бухгалтер. Так, на должность педагога профессионального образования в 2018 г. насчитывалось более 100 000 вакансий. При этом требовалось 96 000 педагогов дошкольного образования и 130 000 бухгалтеров.

Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет

Недвижимость
Новости

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Ведомости
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Строители завершили работы по сборке пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр проекта. «Это 160 000 т металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролетов расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе», – сообщила пресс-служба.

Каждое пролетное строение состоит из двух блоков, из них сформированы две параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и обратно. Пролеты изготовлены на российских заводах, они поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде.

На сухопутные опоры собранные пролеты монтировались кранами, на морские – надвигались домкратами, рассказали в информационном центре. Вес одного железнодорожного пролета превышает 500 т.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли в мае прошлого года, грузовики поехали по мосту 1 октября. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 г.

Строительство Крымского моста за одну минуту

Политика
Новости

В Иркутске прошел митинг против строительства на Байкале завода по розливу воды

Ведомости
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В центре Иркутска 24 марта прошел митинг в защиту озера Байкал, организованный гражданским движением «Спаси Байкал» и общественной организацией «Экозащита 365», передает «Интерфакс». По данным полиции, в акции приняло участие около 1000 человек, организаторы оценили число участников в 3000. Митинг был согласован с властями.

Главным требованием протестующих был запрет на строительство на берегу озера завода по розливу питьевой воды инвестором из Китая. Помимо этого целью акции было привлечение внимания к другим экологическим проблемам Байкала: последствия массового развития туризма, мусор, сброс неочищенных промышленных и бытовых стоков, вырубки леса, утечка токсичных веществ с целлюлозно-бумажного комбината.

Во время митинга был организован сбор подписей против строительства завода, рассказал агентству руководитель «Экозащиты 365» Денис Букалов. По его словам, одиночные пикеты и флешмобы в защиту Байкала в воскресенье проходят еще более чем в 40 городах России.

В середине марта Кировский районный суд Иркутска по иску Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры приостановил строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук на берегу озера. Надзорное ведомство нашло нарушения на стройке, в том числе были обнаружены следы нефтепродуктов и навалы отходов производства. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 26 марта.

Строительство завода началось в январе 2019 г. Продукцию с этого предприятия планировалось поставлять в Китай, Южную Корею, Монголию. Инвестиции в проект составили около 1,5 млрд руб. Инвестором является ООО «Аквасиб», основной собственник которого, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», – Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО «Аквасиб» зарегистрировано в Иркутске с августа 2012 г.

На Байкале начали строить завод, несмотря на протесты местных жителей

Бизнес
Новости

WSJ сообщила об одобрении американскими властями нового ПО для Boeing 737 Max

Ведомости
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Американские авиавласти одобрили радикальные изменения в программном обеспечении (ПО) для самолетов Boeing 737 Max, направленные на устранение проблем с управлением полетом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Изменения в первую очередь коснутся автоматизированной системы MCAS, которая помогает пилотам Boeing 737 Max корректировать положение самолетов в воздухе на основании показаний датчиков, пишет WSJ. По предварительным данным, эта система могла стать причиной крушения двух самолетов этой модели за последние полгода, напоминает издание: предполагается, что MCAS могла неправильно сработать из-за неисправного датчика, который передал ей неверную информацию.

По словам источников WSJ, Boeing намерен сделать эту систему «менее агрессивной и более контролируемой пилотами». Обновленное ПО может быть установлено в течение ближайших нескольких недель.

Первый самолет Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре прошлого года, все находившиеся на его борту 189 человек погибли. Второй лайнер той же модели потерпел крушение 10 марта в Эфиопии, жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. После второго крушения Boeing 737 Max страны Евросоюза, США, Китай, Россия и многие другие государства запретили полеты Boeing 737 Max до выяснения обстоятельств этих катастроф.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Политика
Новости

The Times узнала о заговоре британских министров против Терезы Мэй

Ведомости
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Как минимум 11 министров британского правительства намерены обратиться к премьеру Терезе Мэй, потребовав, чтобы она ушла в отставку, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники. По данным издания, заговорщики договорились озвучить это требование на встрече министров в понедельник, 25 марта. «Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером», – заявил один из собеседников издания.

Не менее шести министров из числа противников Мэй выступают за то, чтобы пост премьера занял вице-премьер Дэвид Лидингтон. «Работа Дэвида будет заключаться в том, чтобы обеспечить продление переговоров с Евросоюзом, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit», – сказал один из собеседников The Times. Среди других возможных претендентов на пост премьера издание называет министра иностранных дел Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Премьер Тереза Мэй сейчас пытается согласовать с британским парламентом и Европарламентом новую дату и условия выхода Великобритании из ЕС. На следующей неделе британские депутаты должны проголосовать за или против новой сделки с Брюсселем. Если она будет одобрена, то Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. Если нет, то Мэй до 12 апреля должна будет решить, как события будут развиваться дальше.

На фоне нестабильной ситуации в стране выросло число противников Brexit. Петиция против выхода Великобритании из ЕС собрала уже более 4 млн подписей. В субботу в Лондоне прошел марш против Brexit, на который вышли сотни тысяч британцев.

Марш против Brexit

Политика
Новости

Росстат назвал долю заядлых курильщиков среди россиян

Ведомости
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Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата. Респондентов в возрасте от 15 лет спрашивали, курят ли они и как часто. Среди 15–19-летних ежедневно курят 6,9% опрошенных, в возрасте 22–24 лет – 22,8%, 25–29 лет – 29,7%, 30–39 лет – 29,9%. Самой курящей оказалась группа респондентов в возрасте от 40 до 50 лет – среди них ежедневно курят 32,5%. Среди людей 50–60 лет заядлых курильщиков 25,1%, а среди опрошенных старше 60 лет – 12,2%.

Большинство опрошенных (72,5%) сказали, что не курят никогда, еще 4,8% курят время от времени. О том, что не представляют свою жизнь без сигареты, заявили 5,4% респондентов. Значительно выше этот процент среди неработающих граждан или не имеющих постоянной работы.

Говоря о причинах, которые заставляют курить, большинство опрошенных (74,8%) отметили, что это просто привычка. Почти треть курильщиков (30,6%) признались, что не могут бросить из-за недостатка силы воли. С тем, что курение приносит удовольствие и успокаивает, согласны 15,4 и 34,1% респондентов соответственно.

Еще одна причина – курящее окружение. О том, что это влияет на их решение курить или не курить, заявили 5,4% опрошенных. При этом наиболее высок процент выбравших эту причину среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет (12%). Также среди причин курения назывались желание заглушить аппетит, необходимость скоротать время и настроиться на работу.

Исследование проводилось в период с 20 сентября по 5 октября прошлого года во всех регионах России посредством личного интервью. Охват – 15 000 домохозяйств.

Бизнес
Новости

«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии

Ведомости
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Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости». Координатором проекта является Россотрудничество.

Помощь России в завершении строительства и внутреннего убранства храма Сербии пообещал президент Владимир Путин во время недавного визита в Белград. Сумма нового российского участия в украшении здания не раскрывается. Президент Сербии Александр Вучич говорил об ожидаемых «дополнительных 5 млн евро», напомнило агентство.

Ранее «Газпром нефть» вложила в мозаичное убранство купола храма 4 млн евро. Работы выполнялись российскими мастерами под руководством народного художника России Николая Мухина.

Храм в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 г. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия с перерывами. В 2004 г. были завершены работы по возведению храма, и начался процесс его украшения. Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства с 2015 г. по поручению Путина является Россотрудничество.

«Встретили как рок-звезду». Как прошел визит Путина в Сербию

Политика
Новости

Власти района Татарстана отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе

Ведомости
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Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет бюджетникам заряжать мобильные телефоны на работе. «Второй абзац письменного указания <...> в части запрета на подключение зарядных устройств телефонов, смартфонов и электрических чайников отменен», – сообщила пресс-служба комитета в субботу.

Ранее в интернете появилась фотография документа, подписанного руководителем Балтасинского районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым, в котором руководителям муниципальных бюджетных учреждений рекомендовалось принять ряд мер для экономии электроэнергии.

Например, комитетом было рекомендовано запретить бюджетникам заряжать личные телефоны и смартфоны на работе. Кроме того, документ предусматривал запрет на использование электрических чайников в зданиях бюджетных учреждений вне помещений для питания.

Политика
Новости

ЦИК: суд признал незаконным решение КПРФ передать Грудинину мандат депутата

Ведомости
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Мещанский суд Москвы признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ передать бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Помимо этого суд обязал ЦИК немедленно передать этот мандат, ставший вакантным после смерти академика Жореса Алферова, другому кандидату в соответствии с предусмотренным законом порядком, добавил Булаев.

Зампред ЦИК уточнил, что решение суда было вынесено по заявлению бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, который ранее баллотировался в Госдуму по подмосковному списку КПРФ. Коммунист настаивал на том, что партия должна предлагать вакантный мандат кандидатам, находившимся на более высоких местах (Иванюженков на выборах 2016 г. был шестым, Грудинин – девятым).

«Это выяснения отношений внутри партии, к ним ЦИК не имеет отношения. Но в данном случае суд подтвердил правомерность наших рассуждений», – констатировал Булаев. Он добавил, что в свете этого призывы лидера КПРФ Геннадия Зюганова к роспуску ЦИК, которые он озвучил на митинге 23 марта, «звучат, мягко говоря, по-дурацки».

В понедельник, 18 марта, президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу Грудинину мандата депутата Госдумы. Однако ЦИК на заседании 21 марта отклонил соответствующее постановление. Официальной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину. Кроме того, в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг партии под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!», в котором, по данным полиции, приняли участие порядка 2500 человек. Выступая с трибуны, Зюганов призвал распустить текущий состав ЦИК.

Как живет после выборов Павел Грудинин

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