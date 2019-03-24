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Число заразившихся кишечной инфекцией в Дагестане превысило 100 человек

По последним данным, число заразившихся острой кишечной инфекцией в дагестанском городе Хасавюрт превысило 100 человек. «На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской центральной городской больницы находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции», – сообщила «Интерфаксу» представитель регионального министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 86 госпитализированных. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

В Хасавюрте создан оперативный штаб, который занимается выяснением и устранением причин заражения. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Был организован подомовой обход жителей города с целью предупреждения их об опасности. Им рекомендовали использовать только кипяченую или бутилированную воду.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, причиной загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению Хасавюрта.