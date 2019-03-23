В Дагестане почти 90 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией
В дагестанском городе Хасавюрт отмечен резкий рост заболеваемости острой кишечной инфекцией, сообщил минздрав республики. В больницы, по данным ведомства, поступили 86 человек, в том числе 72 ребенка. Состояние госпитализированных преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
На сегодняшний день в больницах остаются 49 человек, в том числе 35 детей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство приступило к выяснению причин случившегося. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды, сообщил «Интерфаксу» представитель дагестанского минздрава.
В Хасавюрт прибыл председатель правительства республики Артем Здунов, он созвал оперативный штаб на месте происшествия. В первую очередь было принято решение обеспечить людей водой, а также организовать подомовой обход жителей города и предупредить их об угрозе, рассказал Здунов журналистам.
Минздрав рекомендовал до завершения расследования причин вспышки соблюдать меры предосторожности – употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки, использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду.