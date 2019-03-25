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Песков сравнил расследование Мюллера с поиском черной кошки в темной комнате

Ведомости
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному вмешательству Москвы в выборы в США, с поиском черной кошки в темной комнате. «Вы знаете, у нас сегодня День работника культуры, и в этой связи хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Идут века, к сожалению, понимание этого за океаном не наступает», – сказал он.

Песков отметил, что в Кремле не видели доклада Мюллера целиком и не имеют возможности что-либо детально комментировать. «Мы видели некую выжимку, некое резюме, которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания об отсутствии какого-то сговора», – пояснил он, отметив, что Кремль по-прежнему считает обвинения несостоятельными.

Говоря о перспективах российско-американских отношений после снятия с президента США Дональда Трампа обвинений в сговоре с российскими властями, Песков подчеркнул, что «российская сторона никогда не была инициатором нанесения ущерба нашим двусторонним отношениям». «Наоборот, президент [Владимир] Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в добрых отношениях с Америкой», – констатировал представитель Кремля.

«Мяч абсолютно там [у США]. И этот мяч в Хельсинки был передан президенту Трампу», – добавил Песков.

24 марта генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессу детали доклада Мюллера. Главным выводом стало то, что спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или сам Трамп сознательно вступали в сговор с Россией, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц об оказании помощи кампании Трампа».

Политика
Новости

Трамп признал Голанские высоты частью Израиля

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится с визитом в США. Трансляция их встречи велась на странице Белого дома в Twitter. «Это должно было произойти десятилетия назад», – сказал Трамп.

Министерство иностранных дел Сирии, которая считает Голаны своей территорией, назвало решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом для арабских стран. Признание Голан частью Израиля является агрессией против суверенитета и территориальной целостности Сирии, добавило ведомство. Российский МИД выразил опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют Израиль и Сирия. До 1967 г. они являлись частью Сирии, но во время Шестидневной войны в начале июля 1967 г. две трети высот были заняты Израилем. В декабре 1981 г. парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

Совет Безопасности ООН, куда входит и Россия, отказался признать это решение. Генеральная ассамблея ООН неоднократно называла решение Израиля занять эту территорию незаконной и призывала вернуть Голаны Сирии.

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Политика
Новости

Социологи предсказали победу Зеленского на выборах президента Украины

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский выйдет во второй тур выборов президента Украины и победит, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По результатам опроса из всех граждан Украины в возрасте 18 лет 19,5% проголосовали бы за Зеленского, 10,3% – за действующего президента Петра Порошенко, 7,6% – за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. При этом почти четверть – 24,7% – не решили, за кого будут голосовать.

Среди тех, кто определился с кандидатом и намерен пойти на выборы, 32,1% проголосовали бы за Зеленского, 17,1% – за Порошенко, 12,5% – за Тимошенко.

Кроме того, согласно итогам опроса, Зеленский выигрывает во втором туре и у Порошенко, и у Тимошенко, и у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (43 против 17,6%, 39,1 против 20%, 37,7 против 27,7% голосов соответственно).

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. В списке кандидатов – 39 человек.

Финансы
Новости

Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда. «Траст» также просил суд обязать «Рост инвестиции» вернуть эти деньги «Рост банку».

Сделка состоялась в сентябре 2017 г., когда бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». Шишханов, а также Микаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были указаны в иске в качестве третьих лиц. Ответчиком выступало только ООО «Рост инвестиции».

Представитель «Траста» в суде настаивал на том, что внесение средств в уставный капитал «Рост инвестиций» было нацелено на вывод активов из банка. По его словам, деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Представитель Шишханова заявил, что «Рост банк» в результате этой и ряда других сделок получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, а также холдингом «Русгрэйн». Группа «Интеко» была создана Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 г., вскоре после отставки Лужкова, Батурина продала 95% компании Шишханову, а в 2017 г. 87,5% акций «Интеко» консолидировал «Рост банк».

Центробанк в 2014 г. принял решение о санации «Рост банка», входившего на тот момент в сотню крупнейших банков в России. «Дыра» в капитале «Рост банка» и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 млрд руб. Санатором сначала был Бинбанк, потом сам Шишханов. В 2017 г. ЦБ забрал «Рост банк» и Бинбанк в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Бизнес
Новости

Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Газпром промгаза»

Ведомости
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Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Газпром промгаза» Александра Карасевича, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 620 млн руб., сообщает «РИА Новости».

Суд также наложил арест на две его квартиры в Москве, дачный участок, два машиноместа и деньги в разной валюте на общую сумму 9 млн руб.

Следователь Андрей Бехтин рассказал агентству, что ФНС была признана потерпевшей стороной по этому делу. Она заявила гражданский иск к Карасевичу на 1,2 млрд руб.

По версии следствия, компания «Лорес», которую на момент создания возглавлял Карасевич, уклонялось от уплаты налогов, в том числе выполняя контракты для дочерней организации «Газпрома». Защита утверждает, что Карасевич к компании никакого отношения не имеет и «ни одного документа он не подписал».

Карасевич руководил «Газпром промгазом» с 1999 по 2013 г. Он доктор технических наук, был профессором и заведующим кафедрой экономики региональной энергетики и энергоэффективности РГУ нефти и газа им. Губкина.

Политика
Новости

Московский суд начал слушать дело о попытке госпереворота в Казахстане

Ведомости
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В Нагатинском суде Москвы в понедельник начался процесс по делу политтехнолога Петра Милосердова, которого обвиняют в организации государственного переворота в Казахстане (ст. 282.1 УК). По версии следствия, он вместе с осужденным ранее лидером оппозиции Александром Беловым (Поткиным) создавал экстремистское сообщество для дестабилизации обстановки в республике, нагнетания межнациональных конфликтов и создания напряженной обстановки с целью изменения конституционного строя в стране. Но если поводом для преследования Белова стал запрос от генпрокуратуры Казахстана, то в отношении Милосердова российские власти действовали по своей инициативе.

В 2016 г. Мещанский суд Москвы признал Белова виновным в отмывании денег и экстремистской деятельности, приговорив к 7,5 г. колонии. Финансовая часть обвинения касалась отмывания 5 млрд руб. казахского банка БТА. Впрочем, уже в следующем году приговор в этой части был отменен апелляционной инстанцией, а дело об экстремизме возвращено на доследование.

Сам Милосердов утверждает, что вся его подрывная деятельность сводится к социологическому исследованию, которое он по просьбе Белова провел в Казахстане в 2012 г. И что подлинной целью его уголовного преследования было желание получить показания против оппозиционера. В любом случае, срок давности по вменяемому ему преступлению составляет 6 лет и к моменту его ареста в начале 2018 г. он уже истек. Кроме того, конституционный строй других стран не охраняется российским Уголовным кодексом, доказывает он.

В понедельник в суде прокурор огласил обвинительное заключение, рассказал адвокат Милосердова Алексей Чернышев. Суд также заслушал показания свидетеля Александра Михайленко – это оперуполномоченный, который принял участие в задержании политтехнолога. Всего, по словам адвоката, в деле фигурируют более сорока свидетелей, в основном это граждане Казахстана, дававшие показания по делу Белова. Сам оппозиционер также числится в списке свидетелей, знает Чернышев. Следующее заседание назначено на 5 апреля.

Политика
Новости

Верховный суд не стал рассматривать жалобу на отказ передать Грудинину мандат депутата

Ведомости
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Верховный суд не стал рассматривать жалобу КПРФ на решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, передает «Интерфакс». Он отметил, что судьба мандата будет решена 27 марта.

Руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев сообщил, что пока не знаком с решением. О возврате жалобы, по его словам, он узнал из картотеки Верховного суда. В картотеке суда есть информация об иске «о признании незаконным бездействия ЦИК РФ», заявителем которого является КПРФ; этот иск возвращен заявителю.

Ранее Булаев сообщал, что Мещанский суд Москвы признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ передать Грудинину мандат.

18 марта президиум ЦК партии проголосовал за передачу Грудинину мандата, который стал вакантным после смерти физика Жореса Алферова. Но ЦИК отказался передавать мандат. Причиной такого решения комиссия назвала наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

ЦИК заявил, что мандат будет передан депутату заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения компартии Петру Медведеву.

Бизнес
Новости

Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» почти на 36 млрд рублей

Ведомости
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Уставный капитал ООО «Ренова» был увеличен с 28 000 руб. до 35,78 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Единственным владельцем компании остается миллиардер Виктор Вексельберг, чье состояние Forbes оценивает в $14,4 млрд. «Ведомости» отправили запрос в «Ренову». Компания не стала комментировать «Интерфаксу», каким образом был увеличен уставный капитал компании – за счет внесения активов, денежных средств или комбинации двух вариантов.

ООО «Ренова» владеет по 99,99% в ООО «Ренова-холдинг рус» и ООО «Ренова актив». Им принадлежат российские активы «Реновы». В прошлом году Вексельберг стал фактически единственным бенефициаром российских компаний группы после попадания под американские санкции.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Бизнес
Новости

Украина предложила сдать в аренду ЕС треть своих газовых хранилищ

Ведомости
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Украина готова сдать в аренду европейским заказчикам свои подземные хранилища газа (ПХГ) объемом 12 млрд куб. м, сообщается на сайте «Укртрансгаза».

«Укртрансгаз» считает, что это позволит избежать потенциальной угрозы энергобезопасности стран ЕС во время следующего осенне-зимнего периода 2019–2020 гг. В пример приводится Венгрия, которая ежегодно потребляет больше 10 млрд куб. м природного газа. Две трети от этого объема обеспечивается российским газом, около 20% – внутренней добычей, а остальное импортируется из Австрии. По оценке компании, украинские хранилища позволят Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой, если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС с 2020 г.

«Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран Центральной и Восточной Европы», – отмечает «Укртрансгаз».

Комплекс ПХГ Украины состоит из 11 подземных хранилищ объемом 31 млрд куб. м. Для собственных нужд страны используется порядка 50–60% их технической мощи.

1 января 2020 г. завершится 10-летний транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом».

Политика
Новости

Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов

Ведомости
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Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Росмолодежь сможет принять решение о блокировке «информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц».

Такая поправка внесена в другое постановление правительства, посвященное единому реестру сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. В соответствии с ним принимать решение о блокировке сайтов могут МВД, Роспотребнадзор, ФНС, Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор. В частности, МВД обладает правом решить заблокировать сайт с информацией об изготовлении или использовании наркотиков, а Роспотребнадзор – о способах самоубийства.

Бизнес
Новости

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ведомости
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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство объясняет необходимость повышения МРЦ увеличением ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, введением помарочного учета, а также изменением цены федеральных специальных марок и стоимости винограда.

Эта мера «позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему РФ», отмечается в пояснительной записке.

Минфин может устанавливать МРЦ на крепкие алкогольные напитки и игристые вина. В феврале ведомство опубликовало законопроект, который позволит ему получить право устанавливать МРЦ на все алкогольные напитки.

Бизнес
Новости

Росавиация ограничила сертификат Nordwind для повышения безопасности полетов

Ведомости
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Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind для повышения уровня безопасности полетов, говорится на сайте ведомства. Ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании, отмечается в сообщении.

Это решение было принято после внеплановой проверки в авиакомпании, уточняет Росавиация. Ведомство обнаружило, к примеру, случаи выполнения полетов на самолетах без техобслуживания, а также недостаток техперсонала. Nordwind продолжит выполнять полеты, уточняет Росавиация.

Nordwind была создана в 2008 г., она аффилирована с турецким туроператором Pegas Touristik, ранее занималась только чартерными перевозками, а в 2016 г. стала работать на регулярных рейсах. Компания входит в топ-10 российских авиаперевозчиков по пассажирообороту.

Самые дорогие бренды авиакомпаний

Стиль жизни
Новости

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Ведомости
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Минкультуры разработало критерии реализации федеральной программы «Большие гастроли». Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ. Его подлинность изданию подтвердили в пресс-службе Минкультуры.

Одним из главных изменений также является введение нормативов для оплаты расходов на организацию гастролей театров. Размер вознаграждения за показ спектакля, как и сейчас, будет зависеть от валового сбора за представление, однако теперь его размер будет четко оговариваться, что позволит «исключить договорные цены на спектакли», говорится в документе.

Минкультуры предлагает для каждой категории театров ввести свои нормативы. Так, для подведомственных министерству театров, таких, например, как Большой театр, театр имени Евгения Вахтангова, Мариинский театр, Театр наций, размер выплаты за гастрольный показ составит не более 60% от валового сбора за спектакль. Исключение возможно для спектаклей, кассовые сборы которых менее 600 000 руб. за представление. При стоимости спектакля более 3 млн руб. сумма вознаграждения не может превышать 50% кассовых сборов.

Ведомство также предлагает страховать грузы театров. Речь идет о «дорогостоящих декорациях», которые театры берут на гастроли. Сейчас страховка не предусмотрена.

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