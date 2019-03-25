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Песков сравнил расследование Мюллера с поиском черной кошки в темной комнате

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному вмешательству Москвы в выборы в США, с поиском черной кошки в темной комнате. «Вы знаете, у нас сегодня День работника культуры, и в этой связи хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Идут века, к сожалению, понимание этого за океаном не наступает», – сказал он.

Песков отметил, что в Кремле не видели доклада Мюллера целиком и не имеют возможности что-либо детально комментировать. «Мы видели некую выжимку, некое резюме, которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания об отсутствии какого-то сговора», – пояснил он, отметив, что Кремль по-прежнему считает обвинения несостоятельными.

Говоря о перспективах российско-американских отношений после снятия с президента США Дональда Трампа обвинений в сговоре с российскими властями, Песков подчеркнул, что «российская сторона никогда не была инициатором нанесения ущерба нашим двусторонним отношениям». «Наоборот, президент [Владимир] Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в добрых отношениях с Америкой», – констатировал представитель Кремля.

«Мяч абсолютно там [у США]. И этот мяч в Хельсинки был передан президенту Трампу», – добавил Песков.

24 марта генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессу детали доклада Мюллера. Главным выводом стало то, что спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или сам Трамп сознательно вступали в сговор с Россией, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц об оказании помощи кампании Трампа».