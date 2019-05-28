Политика

Новости

Задержанный в Косове россиянин вышел на свободу

Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, задержанный в этой стране ранее 28 мая, вышел на свободу. Об этом сообщается на сайте миссии.

Россиянин доставлен в больницу косовского города Косовска-Митровица с тяжелыми травмами головы и лица, рассказал ТАСС главный врач больницы Златан Элек, отметив, что он помещен в отделение интенсивной терапии.

28 мая подразделения косовского спецназа устроили операцию в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы. Среди задержанных оказался и Краснощеков. Президент Косова Хашим Тачи заявил Associated Press, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции.

МИД России потребовал освободить Краснощекова. Ведомство назвало действия косовского спецназа провокацией, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения, а также установление контроля над этими районами силовым путем.