Посол России в Сербии потребовал освободить задержанного в Косове россиянина

Бизнес

Новости

«Роскосмос» раскрыл сумму убытков от аварийных космических запусков

«Роскосмос» оценил ущерб от аварийных пусков космической техники за девять лет в 35 млрд руб., следует из документации госкорпорации к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в этой отрасли до 2021 г. По данным «Роскосмоса», всего за 2010–2018 гг. произошло 11 аварий.

Почти 20 млрд руб. из этой суммы госпорпорация возместила за счет страхования. Однако не все аварийные запуски были застрахованы, отмечается в материалах «Роскосмоса». Ущерб от них госкорпорация оценила в 10,5 млрд руб., кто будет возмещать его – до сих пор не ясно.

На выплату страховой премии «Роскосмос» в эти годы потратил около 15 млрд руб., из которых 12 млрд было покрыто субсидиями из федерального бюджета. В предстоящие три года «Роскосмосу» нужно еще больше средств из бюджета на страхование запусков ракет космического назначения и спутников системы «Глонасс».

Госкорпорация объяснила, что запланировала 54 запуска ракет космического назначения на общую сумму 259,4 млрд руб. Из этой суммы 41 млрд руб. будет затрачен на транспортировку космических аппаратов на космодром и пусковые услуги. Аварии во время этих работ не покрываются страховкой. В документе «Роскосмос» просит внести изменения в правила страхования, чтобы обеспечить страховым покрытием общий размер затрат на запуск космических аппаратов. Также госкорпорация до 2020 г. запустит 11 космических аппаратов системы «Глонасс» и потратит на выплату страховой премии 8 млрд руб. Этого не хватит, чтобы покрыть страховкой все запуски, следует из документации «Роскосмоса». Госкорпорация оценивает размер возможного ущерба от аварий при таких запусках в 47,5 млрд руб. и просит субсидировать страховку таких пусков из федерального бюджета.

В 2018 г. госкорпорацию возглавил Дмитрий Рогозин. За первый год работы в госкорпорации он заработал более 29,5 млн руб., что превысило его доход в должности вице-премьера на 5 млн руб. В 2019 г. следователи заявили о том, что выявили миллиардные хищения в «Роскосмосе». «По «Роскосмосу» мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды», – цитировало «РИА Новости» главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. По словам Бастрыкина, сотрудники выводят средства корпорации за границу, а затем покидают страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина и напомнил, что бывший вице-премьер работает там не так давно.

Невеселые старты