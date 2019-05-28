Посол России в Сербии потребовал освободить задержанного в Косове россиянина
Посол России в Сербии Александр Чепурин потребовал освободить задержанного в Косове россиянина Михаила Краснощекова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Чепурин также осудил вторжение полицейских Косова в районы, населенные сербами. МИД России назвал действия косовского спецназа провокацией, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения, а также установление контроля над этими районами силовым путем.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косове полицейские задержали россиянина Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Президент Косова Хашим Тачи сказал Associated Press, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. В UNMIK заявили, что в Косове полиция задержала двоих сотрудников миссии ООН. Оба они впоследствии были госпитализированы из-за полученных травм.
Утром 28 мая косовский спецназ начала спецоперацию на севере республики. По словам Вучича, были задержаны 23 человека. Президент Сербии приказал привести военные и полицейские подразделения в полную боевую готовность.