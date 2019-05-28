Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове
В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич во время выступления в парламенте, передает телеканал РТРС.
Посольство России в Белграде получило информацию о задержании россиянина, сказала «Интерфаксу» пресс-атташе дипмиссии Маргарита Комиссарова. Сейчас посольство выясняет обстоятельства произошедшего.
По словам Вучича, всего в Косове и Метохии были задержаны 23 серба и босняка, в основном это сотрудники местной полиции.
Утром 28 мая спецназ Косова провел массовые аресты в районах, населенных этническими сербами, сообщил сербский телеканал РТС. Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай подтвердил на своей странице в Twitter проведение спецоперации в рамках борьбы с организованной преступностью и контрабандой. Директор Канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил Associated Press, что действия полиции Косова направлены на запугивание и изгнание сербов. Вучич приказал привести военные и полицейские подразделения в полную боевую готовность.