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Kronen Zeitung узнала детали о встретившейся с вице-канцлером Австрии «россиянке»

Роль богатой россиянки на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, в день студентке платили 7000 евро. Она владеет четырьмя языками, в том числе русским – в совершенстве, и соответствует тому типу женщин, который нравится Штрахе, пишет Kronen Zeitung.

В ходе переговоров Штрахе употребил алкоголь и наркосодержащие вещества, отмечает газета.

17 мая журнал Der Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись встречи Штрахе и еще одного австрийского политика – Йоханна Гуденуса с россиянкой. Она якобы предлагала Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен просила помочь с покупкой Kronen Zeitung, получением лицензии на казино и строительных контрактов. По данным Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, запечатленный на кадрах разговор состоялся на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Штрахе тогда еще не был вице-канцлером. После публикаций Штрахе объявил об отставке.

Девушка, с которой у политика была встреча, выдавала себя за племянницу российского миллиардера. Миллиардер Игорь Макаров заявлял, что не знаком с этой с женщиной. Штрахе говорил, что она – гражданка Латвии, а не России.