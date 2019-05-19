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Миллиардер Макаров опроверг родство с женщиной, встречавшейся с вице-канцлером Австрии

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Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком и не имеет никаких родственных связей с женщиной, разговор которой с австрийскими политиками попал на видео и стал причиной отставки вице-канцлера Австрии. «Я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще», – приводит слова Макарова журнал Forbes.

Бизнесмен добавил, что его представители используют все юридически приемлемые методы, чтобы выяснить, кто стоит за неправомочным использованием его имени.

Игорь Макаров – президент Международной группы компаний «Арети». Он занимает 48-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Состояние Макарова в 2019 г. оценивается журналом в $2,1 млрд.

Накануне в Австрии разгорелся политический скандал вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Он начался после того, как журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Она выдавала себя за племянницу российского миллиардера. Запечатленная на видео беседа состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Предполагаемая россиянка во время переговоров предложила политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку, а канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение. Курц также сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы, лидером которой был Штрахе.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации

Ведомости
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В день инаугурации у избранного президента Украины Владимира Зеленского запланировано несколько мероприятий, сообщает украинское издание «Новое время» со ссылкой на пресс-службу политика. Согласно программе, с 10.00 до 11.00 (время совпадает с московским) Зеленский принесет присягу на торжественном заседании Верховной рады.

После этого президент посетит церемонию представления командующих вооруженными силами Украины и примет участие в поднятии государственного флага. В 11.20 Зеленский вместе с супругой Еленой отправится принимать иностранные делегации. С полудня у нового президента Украины начнутся встречи с представителями разных стран, прибывшими на инаугурацию, которые продлятся до вечера. 

Ранее начальник управления Госохраны Украины Валерий Гелетей рассказал телеканалу «112 Украина», что инаугурация Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария. Детали он раскрывать не стал, отметив только, что ни от одной из «фишечек» штаба Зеленского государственная охрана не отказалась.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Порошенко – получил 24,45% голосов. Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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Прокуратура Австрии не нашла состава преступления на видео с вице-канцлером

Ведомости
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Верховная прокуратура Австрии не нашла состава преступления в видеозаписи разговора вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса с предполагаемой россиянкой. Об этом сообщила австрийская радиостанция Ое-1 со ссылкой на заявление прокуратуры. В нем говорится, что конкретных доказательств наличия преступления на этом видео нет. Следователи не стали начинать расследование.

При этом в прокуратуре отметили, что пока так и не удалось получить полную видеозапись беседы, длившейся несколько часов. Немецкие СМИ, обнародовавшие отрывки переговоров, отказываются предоставлять полную запись, ссылаясь на защиту редакционной тайны.

Вечером 17 мая журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись разговора австрийских политиков с женщиной, которая представилась Аленой Макаровой. Запечатленная на видео беседа состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Предполагаемая россиянка во время переговоров предложила Штрахе материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку, а канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение. Курц также сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы, лидером которой был Штрахе.

Финансы
Новости

Греф рассказал, чем планирует заняться после ухода из Сбербанка

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф после ухода со своего поста хочет заняться технологическим предпринимательством, а в российское правительство вернется только в случае «сверхэкстренной ситуации». Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Я бы хотел заниматься предпринимательством, наверное технологическим», – сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что не рассматривает вариант возвращения в правительство, если в этом не возникнет острой необходимости. «Я не мечтаю вернуться в правительство, я считаю, что я много времени провел там», – отметил Греф.

По мнению президента Сбербанка, сейчас в правительстве есть много молодых и амбициозных людей, которые мечтают работать во власти, поэтому он надеется, что для него не возникнет необходимости туда возвращаться. При этом Греф допустил, что если бы случилась какая-то «экстремальная ситуация» и ему бы сказали пойти работать в то или иное место, то он бы «пошел работать туда, где нужно». 

Свою работу на посту руководителя госбанка Греф оценил на четверку. «Ну, может быть, четыре», – сказал он. Отвечая на вопрос ведущей, почему он не поставил себе отлично, Греф пояснил, что оценивает себя «по гамбургскому счету» и «на пять не дотягивает».

Греф в разные годы занимал должности заместителя главы администрации города Петродворец, вице-губернатора, председателя комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга, первого замминистра государственного имущества России, министра экономического развития и торговли. Президентом и председателем правления Сбербанка Греф стал в ноябре 2007 г.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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Политика
Новости

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Ведомости
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Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам заключения, записала видеообращение из американской тюрьмы. Ролик длиной в одну минуту опубликован на странице Бутиной в социальной сети «В контакте».

Девушка рассказала, что сейчас находится в пенитенциарном распределительном центре в Оклахоме. «Такое ощущение, что я снова вернулась в эпоху современности, и теперь у нас есть интернет, и я могу записать видеосообщение», – сказала Бутина. До этого она находилась в изоляторе в городе Александрия (штат Виргиния), а затем – в тюрьме Northern Neck. Сейчас россиянку переводят в другую тюрьму.

Бутина поблагодарила всех, кто поддерживал ее, пока шло следствие. Девушка также попросила о финансовой помощи, которая необходима ей, чтобы оплатить услуги юристов. «Как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию, и мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной», – пояснила она, завершив видеообращение словами: «Русские не сдаются».

Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того как россиянка отбудет наказание полностью, ее депортируют на родину.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, россиянка должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о Марии Бутиной

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Политика
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Мэй пообещала сделать британским депутатам «смелое предложение» по Brexit

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить на рассмотрение членам парламента «новое, смелое предложение» о выходе страны из Евросоюза. Об этом она написала в колонке для газеты The Times. По словам премьера, новый проект соглашения по Brexit будет представлять собой улучшенный пакет мер, который может получить поддержку депутатов.

Ожидается, что среди новых предложений Мэй будет дополнительная защита рабочих, что позволит заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии. Премьер выразила надежду на то, что депутаты рассмотрят новый план сделки «свежим взглядом» и окажут ей поддержку.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта, но парламент трижды голосовал против варианта Brexit, о котором Мэй договорилась с Брюсселем. Основная проблема заключалась в пункте соглашения, предусматривающем отсутствие границы между Ирландией и Северной Ирландией. Некоторые парламентарии опасались, что из-за него страна окажется втянута в таможенный союз с ЕС.

В итоге Евросоюз предложил Великобритании отложить Brexit до 31 октября, чтобы избежать ситуации, когда страна покинет блок без каких-либо договоренностей. При этом Брюссель отказался пересматривать условия достигнутого с Мэй соглашения. Та согласилась на отсрочку и стала вести переговоры с лейбористами в попытке спасти свой план. Премьер намерена в начале июня провести новое голосование в парламенте по поводу законопроекта о Brexit.

Политика
Новости

СМИ узнали о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

Ведомости
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Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. По данным издания, на официальную часть мероприятия приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.

Ожидается, что Зеленский в понедельник в 10.00 по местному времени (совпадает с Москвой) приедет в Верховную раду, где принесет присягу, пишет «Украинская правда». После этого политик пешком направится в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Порошенко – получил 24,45% голосов. Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Бизнес
Новости

«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола

Ведомости
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Госкорпорация «Росатом» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал». Об этом РБК сообщила пресс-служба компании. Примет ли Набиуллина предложение, пока неизвестно.

Как рассказал источник «РИА Новости», председатель ЦБ должна будет разбить бутылку шампанского о борт атомного ледокола «Урал» во время торжественной церемонии спуска корабля на воду. Мероприятие пройдет на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая.

В 2016 г., когда на воду спускали корпус атомного ледокола «Арктика», «крестной матерью» корабля стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в сентябре 2017 г. на торжественной церемонии бутылку шампанского о борт ледокола «Сибирь» разбила Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост председателя Счетной палаты. Оба раза разбивали бутылки крымского шампанского.

Атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» входят в проект 22220, который реализуется по заказу «Росатома». Эти корабли смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Петербурге спустили на воду корпус атомного ледокола «Сибирь»

Политика
Новости

Президент Австрии назвал позорной видеозапись с вице-канцлером и «россиянкой»

Ведомости
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал позорной видеозапись, на которой запечатлен разговор вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой. «Это позорные кадры», – сказал президент (его слова приводит CNN). По мнению Ван дер Беллена, единственный выход из сложившейся ситуации – как можно скорее провести в стране новые выборы. «Австрийцы имеют право на правительство, которому могут доверять, правительство, которое уважают в Европе и во всем мире», – добавил президент.

Скандал вокруг вице-канцлера Штрахе разгорелся посте того, как журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung 17 мая опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую, по данным СМИ, зовут Алена Макарова. Запечатленная на видео беседа состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Предполагаемая россиянка во время переговоров предложила политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

По данным Spiegel, встреча была подстроена, поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. Кто и с какой целью организовал эти переговоры, а также кто передал журналистам видеозапись, не сообщается.

Сам Штрахе опроверг информацию о том, что женщина, запечатленная с ним на видео, была россиянкой. По его словам, она была гражданкой Латвии. Политик заверил, что видел эту даму один раз и не получал от нее никаких денег.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку, а канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение. Курц также сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы, лидером которой был Штрахе.

Авто
Новости

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

Ведомости
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В России в период с 20 мая по 31 августа будет действовать ограничение на движение большегрузного транспорта, следует из приказа Росавтодора. Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.

Такое нововведение связано с тем, что в жару после проезда грузовиков на асфальте образуется колея.

Как уточняется в приказе, ограничения будут вводиться на основе прогноза погоды Росгидромета. На дорогах появятся специальные знаки, а за нарушения к водителям большегрузов будут применяться административные меры.

Ограничения, в частности, будут действовать на участке трассы М-9 в Псковской области – с 419-го по 616-й километр, на участке трассы М-10 в Ленинградской области – с 593-го по 674-й километр. Также ограничения коснутся ряда других трасс на подъездах к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Полный список дорог, подпадающих под новые ограничения, опубликован на сайте Росавтодора.

Стиль жизни
Новости

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Ведомости
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Певец Сергей Лазарев, выступавший на «Евровидении-2019», отметил предвзятое отношение к России на конкурсе. По его мнению, это сказывается на итогах голосования и не дает российским исполнителям занять первое место.

«Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами», – приводит слова Лазарева «РИА Новости». Певец добавил, что был «обласкан вниманием» публики, поэтому в этом плане ему не к чему придраться.

Финал «Евровидения-2019» состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев с песней Scream занял третье место, набрав 369 баллов. При этом после голосования профессионального жюри из других стран он занимал девятую строчку. Подняться на третье место певцу позволили результаты зрительского голосования.

Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в этой стране. Второе место занял певец Махмуд из Италии.

Лазарев участвовал в «Евровидении» второй раз. В прошлый раз он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.

Победители «Евровидения-2019»

Политика
Новости

Появилось видео с изъятыми у бывших сотрудников ФСБ миллиардами

Ведомости
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с деньгами, изъятыми у бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также у их подчиненного Андрея Васильева. Более 12 млрд руб. они хранили наличными.

На кадрах, опубликованных телеканалом, запечатлены более десяти сумок, пакетов и коробок, набитых купюрами. Деньги бывшие сотрудники ФСБ хранили в различной валюте.

В пятницу, 17 мая, агентство «Росбалт» со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы в ходе расследования дела Черкалина изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб. Как позже уточнил «Коммерсантъ», речь идет о сумме, изъятой не только у Черкалина, но и у его бывших коллег по спецслужбе Фролова и Васильева. По данным издания, примерно такая же сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали фигуранты дела.

Следствие полагает, что подозреваемые использовали для обогащения инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин и крупные банки, рассказал источник «Коммерсанта».

Черкалин, Фролов и Васильев были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин руководил в ФСБ подразделением, занимающимся банками, Фролов был его заместителем. Первый обвиняется в получении взяток на общую сумму $850 000. Фролову и Васильеву вменяется крупное мошенничество.

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