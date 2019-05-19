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Миллиардер Макаров опроверг родство с женщиной, встречавшейся с вице-канцлером Австрии

Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком и не имеет никаких родственных связей с женщиной, разговор которой с австрийскими политиками попал на видео и стал причиной отставки вице-канцлера Австрии. «Я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще», – приводит слова Макарова журнал Forbes.

Бизнесмен добавил, что его представители используют все юридически приемлемые методы, чтобы выяснить, кто стоит за неправомочным использованием его имени.

Игорь Макаров – президент Международной группы компаний «Арети». Он занимает 48-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Состояние Макарова в 2019 г. оценивается журналом в $2,1 млрд.

Накануне в Австрии разгорелся политический скандал вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Он начался после того, как журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Она выдавала себя за племянницу российского миллиардера. Запечатленная на видео беседа состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Предполагаемая россиянка во время переговоров предложила политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку, а канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение. Курц также сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия больше не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы, лидером которой был Штрахе.