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Вице-канцлер Австрии опроверг российское гражданство своей собеседницы с видеозаписи

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что женщина, беседа с которой стала причиной его отставки, была гражданкой Латвии, а не России, как сообщали ранее СМИ. По словам политика, она рассказала, что вместе с дочерью хочет переехать в Вену и инвестировать средства в бизнес в Австрии. «Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной, – сказал Штрахе на пресс-конференции в Вене (трансляцию вел телеканал Welt). – Эта частная беседа состоялась летом 2017 г. на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин».

По словам вице-канцлера, ни он сам, ни возглавляемая им Австрийская партия свободы не получили помощи от этой женщины. «Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня больше не было контактов с ней, я ее больше не видел», – подчеркнул политик. Штрахе добавил, что во время встречи он находился в состоянии алкогольного опьянения, что и было использовано злоумышленниками.

Политик назвал появившиеся в СМИ публикации «намеренным политическом убийством». По его словам, опубликованные отрезки видео были вырезаны из общего контекста таким образом, чтобы опорочить его и его коллегу по партии Йоханна Гуденуса, который тоже присутствовал на встрече.

Вечером 17 мая журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись разговора Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. В ходе беседы, запечатленной на видео, женщина предложила политику поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе. По данным Spiegel, встреча была подстроена, кто стоит за ее организацией, не сообщается.

На фоне скандала с видеозаписью Штрахе подал заявление об отставке с поста вице-канцлера Австрии. Он также сообщил, что сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы. Видеозаписью заинтересовалась прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка.