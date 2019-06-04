Зеленский призвал противодействовать строительству «Северного потока-2»
Украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе призвал противодействовать строительству российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает «Интерфакс-Украина».
Журнал Foreign Policy и Bloomberg в середине мая сообщили, что американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Министр энергетики США Рик Перри также утверждал, что Вашингтон планирует ввести санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь утверждал, что в Кремле не опасаются санкций США, поскольку они уже вряд ли помешают финансированию и запуску проекта «Северный поток – 2». Он также подчеркивал, что газопровод не имеет отношения к политике и призван обеспечить энергетическую безопасность Европы. В проекте участвует целая группа международных компаний, добавлял представитель Кремля. Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно заявляла о необходимости строительства «Северного потока — 2» из-за планов ФРГ по отказу от атомной и угольной энергетики.
«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Его проектная мощность – 55 млрд куб. м в год. Предполагается, что газопровод достроят к концу года.