Зеленский призвал противодействовать строительству «Северного потока-2»

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«Транснефть» ответила на заявление Сечина об ущербе от остановки «Дружбы»

«Транснефть» опровергла информацию о замещении российской нефти на рынках Европы. «Заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности», – говорится в сообщении компании в ответ на критику инцидента на трубопроводе «Дружба» со стороны главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

В своем выступлении на годовом собрании акционеров «Роснефти» Сечин заявил, что инцидент на трубопроводе «Дружба» негативно сказался на всей отрасли и повлиял на стабильность поставок российского сырья в Западную Европу.

Как указывает «Транснефть», всего в систему за пять месяцев текущего года было принято на 2,2 млн т нефти больше, чем за тот же период 2018 г. Экспорт в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» увеличился на 3,1 млн т. Таким образом, замещения поставок нефти из России другими поставщиками не произошло. При этом «Транснефть» указывает, что в течение 2019 г. «Роснефть» не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов. К примеру, в январе 2019 г. количество не оформленной маршрутными поручениями нефти составило 570 000 т, а в апреле превышало уже 1 млн т. «Более миллиона тонн нераспределенной нефти этой компании в системе магистральных нефтепроводов не только усугубляет ситуацию с размещением ресурсов, но и в значительной степени влияет на сокращение приема нефти от других производителей», — заявили в «Транснефти». Также она упрекнула «Роснефть» в том, что последняя вносит произвольные изменения объемов поставок нефти для переработки. В целом по всем заводам «Роснефти» поставка нефти за 5 месяцев текущего года сократилась на 1,9 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., следует ответа «Транснефти»

«Транснефть» в связи с ограничениями транспортировки по трубопроводу «Дружба» перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов. На июнь 2019 г., графиком отгрузки в портах для «Роснефти» предусмотрено в Новороссийске к плановым 880 000 тонн дополнительно 130 1000 тонн; в Приморске — к плановым 1,5 млн тонн еще 370 000 тонн; в порту Усть-Луга – к 1 млн тонн еще 300 000 тонн и в Козьмино – 1000 000 тонн добавка в 75 000 тонн. В итоге трубная российская нефть замещается на российскую же, но доставляемую морским путем, отметили в компании. В «Транснефти» также призвали специалистов «Роснефти» «более тщательно и объективно» готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».