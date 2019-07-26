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Прокуратура начала расследование против не допущенных на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении 15 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщается на сайте ведомства. Большая часть из них не была зарегистрирована на выборах.

В сообщении прокуратуры поясняется, что они – организаторы запланированной на ближайшие выходные несанкционированной массовой акции. Речь идет, в частности, о Любови Соболь, Илье Яшине, Дмитрии Гудкове, Юлии Галяминой, Иване Жданове. Как подчеркивает прокуратура, расследование проводится, так как ранее их уже предостерегали о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного мероприятия 14 июля, однако они предостережение проигнорировали.

По какой именно статье КоАП проходит расследование, ведомство не уточнило.

20 июля оппозиционер Алексей Навальный, выступая на согласованном митинге в Москве в поддержку не зарегистрированных на выборах кандидатов в Мосгордуму, выдвинул ультиматум столичным властям. Он предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

24 июля управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за митинга около здания Мосгоризбиркома, прошедшего 14 июля. Дело возбуждено по ст. 141 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Ряд кандидатов, в том числе Соболь, Яшина, Гудкова, Галямину и Жданова, не допустили до выборов в Мосгордуму. Это решение Мосгоризбирком объяснил тем, что более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными.

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Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру Минкультуры

Ведомости
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Кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой на цензуру в связи с отзывом прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение адвокатского бюро «Бартолиус», которое представляет кинотеатр. Поводом для жалобы стал штраф в 280 000 руб., который «Пионер» получил за показ картины, прокатное удостоверение которой отозвал Минкульт. Представитель кинотеатра подтвердил «Ведомостям» подачу жалобы в КС. 

«Пионер» попросил КС признать нормы, устанавливающие систему выдачи и отзыва прокатного удостоверений, неконституционными. По мнению заявителя, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры, запрещенной Конституцией. «Эта система не может быть оправдана ссылкой на защиту других конституционно значимых ценностей, поскольку установленные ей меры являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе», — говорится в сообщении адвокатского бюро.

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться 25 января, но Минкультуры отозвало у него прокатное удостоверение. Сделать это министра культуры Владимира Мединского попросили режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и еще несколько человек. По их мнению, фильм является «злобной и абсолютно неуместной якобы "комедией"», которая «очерняет память о наших гражданах, победивших фашизм». Режиссеры также увидели в фильме экстремистскую информацию.

Мединский тогда объяснил, что «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма. Глава департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова на запрос «Интерфакса» о комментарии заявила, что жалобу «Пионера» на цензуру должны рассматривать и комментировать юристы, а не департамент.

Какие фильмы не разрешили показать в России

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Против бывшего председателя астраханского правительства возбудили уголовное дело

Ведомости
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Главное следственное управление Следственного комитета (СКР) возбудило дело против бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо Султанова фигурантом дела стал также и. о. зампредседателя правительства – министр финансов региона Виталий Шведов. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотреблением должностными полномочиями).

По версии следствия, Султанов и Шведов взяли кредит на 6 млрд руб. в одном из банков, несмотря на то что на счетах бюджета Астраханской области были деньги и займ не требовался. Процентная ставка по кредиту составляла от 7 до 8,5%, но если бы у чиновников была необходимость в кредите, они могли взять бюджетный кредит с более низкой ставкой – 0,1%, отмечает СКР. Ущерб бюджету региона ведомство оценило в 212 млн руб.

Действия Султанова и Шведова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти, подчеркивает следствие.

Чиновники задержаны, сообщила ТАСС официальный представитель СКР Светлана Петренко. Источник агентства рассказывал, что силовики проводят обыски в министерстве финансов Астраханской области. Источник РБК сообщил, что Султанова и Шведова задержали утром 26 июля, они находились у себя дома.

Новости СМИ2
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Технологии
Новости

Доходы «Яндекса» второй год подряд растут на 40%

Ведомости
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Выручка «Яндекса» во II квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2018 г. выросла на 41% до 41,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. В эти данные не включены результаты «Яндекс.Маркета». Основатель «Яндекса» Аркадий Волож подчеркнул, что это уже пятый квартал, когда доходы компании растут больше чем на 40%.

Но все же совокупная выручка поисковика во II квартале росла медленнее, чем в начале года (плюс 45% в I квартале 2019 г.), замедлился и рост его рекламных доходов – плюс 21% против плюс 25%. Замедление рекламных доходов компания объясняет высокой базой того же периода 2018 г.

Реклама остается основным источников доходов «Яндекса», но растет доля выручки, связанная с интернет-коммерцией и логистикой, – с 27% в начале года до 30% во II квартале.

Рентабельность компании по EBITDA улучшилась с 28,9% в начале года до 31,6% во II квартале. Это, в частности, произошло потому, что снова после длительного времени стал операционно прибылен сегмент «Яндекс.Такси», следует из сообщения. Кроме сервиса такси туда входят «Яндекс.Еда» и проект по запуску беспилотных автомобилей.

Новости СМИ2
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Технологии
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Британский регулятор оштрафовал телеканал RT на $250 000 за необъективность

Ведомости
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Британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom оштрафовал телеканал RT (ранее Russia Today) на $250 000 за несоблюдение правил вещания и необъективность при освещении некоторых событий, говорится в сообщении регулятора. Особенно Ofcom обеспокоила частота нарушений правил RT в течение короткого периода времени.

Ofcom ранее пришел к выводу, что RT пристрастно освещал события во время конфликта в Сирии и дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Регулятор нашел существенные нарушения в трех программах телеканала: в них не было альтернативных точек зрения. В конце 2018 г. Ofcom опубликовал расширенные итоги расследования работы RT, согласно которым телеканал нарушил правила вещания и был необъективен в семи программах, вышедших за шесть недель с 17 марта по 26 апреля 2018 г.

Регулятор отметил, что при выборе наказания для телеканала он учел действия RT по устранению нарушений. «Мы также не зафиксировали каких-либо дальнейших нарушений наших правил RT вплоть до сегодняшнего дня», – говорится в сообщении Ofcom. Регулятор подчеркнул, что дождется решения суда по заявлению RT о пересмотре решений Ofcom и до этого решения применять санкции к телеканалу не будет.

Пресс-служба RT назвала решение Ofcom возмутительным, поскольку оно было принято до решения суда, который «должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT». В RT отметили, что сумма штрафа значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Reuters сообщил о планах России продлить на год договор о транзите газа через Украину

Ведомости
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Москва планирует перезаключить сделку с Киевом о транзите газа в Евросоюз на короткий срок, чтобы выиграть время для завершения строительства трубопроводов в обход Украины, передает Reuters со ссылкой на четыре источника. Договор о транзите газа из России через Украину истекает в конце 2019 г.

Один из источников указал, что для российской стороны подошло бы продление сделки на один год, в то время как Украина намерена добиваться десятилетнего контракта на выгодных для себя условиях. Евросоюз поддерживает позицию Киева в этих переговорах, уточняет издание. «Газпром» и Минэнерго России отказались комментировать агентству эту информацию.

Ранее «Ведомости» выяснили, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил 16 сентября провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с участием представителей России и Украины, посвященную продлению контракта на транзит газа.

«Газпром» строит два трубопровода в обход Украины. При этом начало работы второй нитки «Турецкого потока» (15,75 млрд куб. м) зависит от готовности газопроводов на маршруте Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия, из которых ни один еще не построен. Кроме того, Дания еще не согласовала строительство «Северного потока – 2».

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Финансы
Новости

Сбербанк сообщил о персонализации своих банкоматов

Ведомости
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Сбербанк персонализировал меню своих банкоматов, сообщает пресс-служба кредитной организации. После прохождения идентификации клиент на главном экране увидит те пункты меню, которые он чаще всего использует. Система будет предлагать клиенту наиболее часто используемые суммы снятия наличных, регулярно совершаемые операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок.

Также банк обещает клиентам актуальные предложения, подобранные под их интересы.

По информации пресс-службы, новый функционал уже доступен в 44 000 банкоматов, а до конца 2019 г. его распространят на всю сеть банкоматов, имеющих сенсорный экран. По словам старшего вице-президента банка Сергея Мальцева, персонализация банкоматов позволит клиентам экономить время и получать подходящие именно им услуги.

Сбербанк – крупнейший российский банк. Контрольный пакет в нем принадлежит Центробанку.

Политика
Новости

ЦИК Украины объявил об итогах обработки 100% протоколов на выборах в Раду

Ведомости
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По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленеского «Слуга народа» набрала 43,16% по партийным спискам, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Пророссийская партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» заняла второе место с 13,05%. Партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко – «Батькивщина» и «Европейская солидарность» — набрали 8,18 и 8,1% соответственно. Электоральный барьер в 5% прошла также партия Святослава Вакарчука, она набрала 5,82%.

Остальные участвовавшие в выборах партии – их 17 – не преодолели барьер. Больше всех к нему приблизилась «Радикальная партия Олега Ляшко», она набрала 4,01% голосов.

В мае во время церемонии своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады. Досрочные выборы депутатов украинского парламента нового созыва состоялись 21 июля.

На Украине смешанная система выборов в Раду: половина из 450 депутатов избираются по партийным спискам, еще половина – по одномандатным округам. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции. «Слуга народа» лидирует и по партспискам, и по одномандатным округам.

Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии

Политика
Новости

Экипаж задержанного на Украине российского танкера прилетел в Москву

Ведомости
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Члены экипажа российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил в Одесской области, прибыли в Москву, сообщает корреспондент «Интерфакса». По его данным, они прилетели в аэропорт «Домодедово» рейсом из Кишинева.

Согласно данным на сайте аэропорта, в 3:37 мск туда прибыл совмещенный рейс Air Moldova и S7. Выдача багажа окончена, отмечается в сообщении.

Капитан Nika Spirit Илья Дробязко по прибытии в Москву рассказал «Интерфаксу», что не собирается давать показания украинскому суду, так как он не свидетель по делу о конфликте в Керченском проливе. Экипаж судна не нарушал ни украинских, ни российских законов, подчеркнул он: перед заходом в Измаил все формальности были соблюдены.

Люди, которые представились сотрудниками военной прокуратуры Одессы, пришли на следующий день после того, как судно пришвартовалось у судоремонтного завода, рассказал Дробязко. Экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя он и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства, отметил капитан Nika Spirit. Представители прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа, добавил он: «Все было мирно, разрешали связываться с родными».

Старший механик российского танкера Сергей Карпов также сообщил «РИА Новости», что действия украинских силовиков были корректными, они не грубили и не применяли силу. Карпов отметил, что моряки поначалу приняли ситуацию за шутку: «Потом посмотрели – все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное».

О том, что Nika Spirit задержан в порту Измаил, 25 июля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Она утверждает, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. На борту были 10 моряков. Они непричастны к нарушению законодательства, поясняла СБУ.

Финансы
Новости

Хакеры стали продавать мошенникам адреса популярных у клиентов банкоматов

Ведомости
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На черном рынке банковских данных россиян выросли цены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании DeviceLock и еще нескольких представителей компаний, которые занимаются информационной безопасностью. В исследовании говорится, что в начале года выписку по счету клиента за месяц можно было купить за 2000 руб., сейчас она обойдется желающему в 15 000 руб. Кроме того, на этом рынке появилась и новая услуга – продажа адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца. Узнать перечень банкоматов, популярных у конкретного клиента, можно за 8000–15 000 руб.

Сейчас успех мошенников зависит от наличия у них персональных данных клиентов, так как более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, объясняют аналитики рост цен на черном рынке персональных данных россиян. Однако число банков, о чьих клиентах злоумышленники хотят узнать побольше, сократилось. Мошенникам интересны прежде всего крупные кредитные организации с большой базой, в идеале – с большим количеством премиальных клиентов с дебетовыми картами, рассказал газете источник в одном из банков.

В ЦБ признали проблему, но заявили, что рост цен на подобные услуги свидетельствует об эффективности мер по противодействию утечкам: злоумышленникам стало сложнее получить информацию. Однако официальную статистику по хищениям средств физлиц по итогам полугодия ЦБ не раскрывает. За прошлый год мошенникам удалось похитить почти в 1,5 раза больше денег с карт россиян – 1,4 млрд руб., по данным ЦБ, это на 44% больше, чем годом ранее.

Самая распространенная схема мошенничества выглядит так: злоумышленник представляется сотрудником службы безопасности банка. У него уже есть некоторые сведения о клиента. Используя эти данные, он пытается войти в доверие, усыпить бдительность жертвы и заставить ее сообщить недостающую для списания денег с карты информацию. В последнее время мошенники стали подменять номера: например, при входящем звонке жертве высвечивается настоящий номер службы поддержки банка.

Политика
Новости

Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос

Ведомости
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Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы. Об этом сообщила Соболь на своей странице в соцсети Twitter. «Я до сих пор не знаю, на каком основании и по какому поводу была задержана», – заявила она. По ее словам, в ОВД приехал следователь из Следственного комитета и вручил ей повестку, по которой Соболь должна явиться на допрос к 11 утра. «В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», – добавила она.

Мосгоризбирком 25 июля решил оставить без изменения решение окружной избирательной комиссии, которая отказала Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты по 43-ему округу Москвы. Такое решение комиссия вынесла на основании заключения графологов, признавших недействительными часть подписей москвичей, предоставленных Соболь для регистрации ее кандидатом в депутаты. Соболь с этим решением не согласилась, заявив, что у нее есть результаты независимой экспертизы, признавшей подписи правильными. Юрист заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома и будет там ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Около полуночи охрана вывела из здания сначала журналистов, а затем вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела.

Следственный комитет 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.

Вечером 24 июля следователи пришли с обысками к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданов и Гудков были также вызваны на допрос. Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. На допрос следователи вызывали также Геннадия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь и Елену Русакову.

Технологии
Новости

Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel

Ведомости
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Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel. Сумма сделки оценивается в $1 млрд. Она закроется в конце года.

Согласно подписанному сторонами соглашению, Apple получит более 17 000 патентов на беспроводные технологии, в том числе на различные протоколы стандартов сотовой связи и архитектуры модемов. Intel сохранит возможность разрабатывать модемы для приложений на ПК, для устройств интернета вещей и автономных транспортных средств.

О том, что Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. WSJ называла готовящуюся сделку стратегической для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G. По мнению WSJ, сделка выгодна и компании Intel, которая смогла таким образом избавиться от убыточного производства. По данным газеты, компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около $1 млрд. Таким образом, Intel готова отказаться от бизнеса по производству модемов для смартфонов, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств.

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