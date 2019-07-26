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Прокуратура начала расследование против не допущенных на выборы в Мосгордуму

Прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении 15 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщается на сайте ведомства. Большая часть из них не была зарегистрирована на выборах.

В сообщении прокуратуры поясняется, что они – организаторы запланированной на ближайшие выходные несанкционированной массовой акции. Речь идет, в частности, о Любови Соболь, Илье Яшине, Дмитрии Гудкове, Юлии Галяминой, Иване Жданове. Как подчеркивает прокуратура, расследование проводится, так как ранее их уже предостерегали о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного мероприятия 14 июля, однако они предостережение проигнорировали.

По какой именно статье КоАП проходит расследование, ведомство не уточнило.

20 июля оппозиционер Алексей Навальный, выступая на согласованном митинге в Москве в поддержку не зарегистрированных на выборах кандидатов в Мосгордуму, выдвинул ультиматум столичным властям. Он предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

24 июля управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за митинга около здания Мосгоризбиркома, прошедшего 14 июля. Дело возбуждено по ст. 141 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Ряд кандидатов, в том числе Соболь, Яшина, Гудкова, Галямину и Жданова, не допустили до выборов в Мосгордуму. Это решение Мосгоризбирком объяснил тем, что более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными.