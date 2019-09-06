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Конгрессмены США призвали Трампа ввести санкции из-за московских протестов

Председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции против ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве, сообщается в совместном заявлении.

В материале указывается, что в России проходили мирные собрания в поддержку справедливых выборов и демократических реформ, но многих участников акций протеста запугали, избили, арестовали или заключили в тюрьму.

Кроме того, авторы обращения призвали российское правительство освободить демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.

Избирательная кампания в Москве с середины июля сопровождается многотысячными акциями протеста. Большинство из них были несогласованными. Акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках. Суды уже приговорили к реальным срокам нескольких фигурантов дела: Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев – три года, Данила Беглец – два года. Кроме того, Константин Котов был осужден за неоднократное участие в несогласованных акциях на четыре года, а Владислав Синица получил пять лет колонии за твит о детях силовиков.