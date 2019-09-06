Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

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Evison отозвала иск, оспаривающий смену предправления «Восточного»

Представитель Evison Holdings Limited заявил об отказе компании от исковых требований о признании недействительными решений совета директоров банка «Восточный». Отказ от иска был принят судом 5 сентября, говорится в материалах дела, размещенных на сайте Арбитражного суда Амурской области. Ранее предварительное судебное заседание по иску было перенесено на этот же день.

Представитель истца объяснил отказ от иска тем, что в ноябре состоится заседание по переизбранию членов совета директоров банка, на котором, по мнению истца, совет директоров будет избран законным образом.

Ранее в исковом заявлении компания Evison Holdings Limited требовала признать недействительными (ничтожными) все решения совета директоров банка «Восточный», принятые по всем вопросам повестки дня заседаний, состоявшихся 4 и 22 июля 2019 г.

Внеочередное собрание акционеров «Восточного» состоится 1 ноября, говорится в материалах банка. В повестке дня – досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание нового состава членов совета директоров банка.

«При избрании совета директоров «Восточного» в июле были нарушены все возможные корпоративные процедуры и фактически проигнорированы уведомления трех кандидатов об отказе от избрания. В суде мы добились того, что «Восточный» признал очевидные грубые нарушения: в своем отзыве банк указал, что Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин не являются членами совета директоров, что фактически делает его решения нелегитимными. Из-за этого банк был вынужден назначить на 1 ноября внеочередное общее собрание акционеров, где будет решать вопрос об избрании нового состава совета директоров», – прокомментировал ситуацию представитель Baring Vostok.

До 19 июня контроль в банке «Восточный» был у Baring Vostok через Evison, ему принадлежало 51,6%, тогда как другим акционерам – «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам Шерзову Юсупову и Юрию Данилову – 40%. Однако по решению суда Evison была вынуждена исполнить опцион и продать «Финвижн» 9,99% «Восточного». Контроль в банке перешел к Аветисяну и двум его партнерам. После этого «Восточный» провел общее собрание акционеров и избрал новый совет директоров, в котором Baring Vostok остался в меньшинстве.