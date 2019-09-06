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Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Ведомости
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Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова, подозреваемого в выводе в офшоры 4 млрд руб. средств компании. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Петрова Александр Макаров.

Об уголовном деле против бизнесмена стало известно в конце июня. Его заподозрили в сговоре с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых умышленно завысили. Сумму ущерба следствие оценило в 4 млрд руб.

По уголовному делу также проходят бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия. Они также заочно арестованы. Еще один фигурант – глава департамента развития бизнеса Анатолий Кайро – находится под домашним арестом, сообщает «РИА Новости».

Адвокат назвал ходатайство о заочном аресте «абсолютно ожидаемым шагом» и «стандартной корпоративной процедурой». По его словам, в рамках сделки все обвиняемые выполняли свои должностные обязанности и «не могли и не должны были поступить иначе». Макаров отметил, что речь идет об уголовном деле без реальных потерпевших. Кроме того, следствие не уведомляло топ-менеджеров о возбуждении уголовного дела. На допрос никого не вызывали. «Уголовное дело представляет собой попытку криминализации стандартных корпоративных процедур и создает уголовные риски для любой внешнеэкономической деятельности», – считает адвокат.

Ранее в пятницу, 6 сентября, Петров заявил «Ведомостям», что никак не будет реагировать на объявление в международный розыск. По его словам, он давно вышел из бизнеса и является гражданином Австрии, «а они никого не выдают».

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания создана в 1991 г. На сегодняшний она день принадлежит семье Сергея Петрова. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.

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Политика
Новости

Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Ведомости
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Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Апология протеста».

В заявлении указано, что 2 сентября Азар вместе со своей дочерью находился у себя в квартире. Уложив ребенка спать, он вышел покурить на балкон лестничной клетки. В это время к нему подошли полицейские и сообщили, что он задержан. Азар сказал им, что в квартире остался маленький ребенок. Он попросил сотрудников полиции дождаться жены, которая должна была приехать в течение 30 минут. Но те отказались и повели его в машину. Дверь в квартиру осталась открытой. По словам Азара, полицейские оставили в опасности его малолетнего ребенка.

В этот же день полицейские задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина. Вместе с Азаром они принимали участие в несогласованном шествии 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МВД завело административное дело из-за акции по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

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Новости

Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона

Ведомости
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Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей. Об этом сообщается в блоге Telegram. Пользователям нужно обновить приложение мессенджера до последней версии и в настройках приватности выбрать, кто может видеть их номер телефона: кто угодно, только контакты или никто.

В последнем случае номер телефона становится недоступен даже уже добавленным контактам, которые ранее его видели, убедился корреспондент «Ведомостей».

Также обновление позволяет выбрать, кто может найти пользователя по номеру телефона. Выбор функции «Мои контакты» гарантирует, что случайные пользователи, добавившие номер человека в контакт-лист, не смогут найти его профиль в Telegram, отмечается в блоге.

До этого номер пользователя Telegram автоматически отображался, если его контакт был сохранен в телефонной книге собеседника. На этот недостаток жаловались протестующие в Гонконге, которые считали, что полиция с его помощью устанавливает личность участников протестов.

Полиция Гонконга якобы составляла контакт-листы с тысячами телефонных номеров, добавлялась в группы протестующих и определяла участников по номерам. Reuters 31 августа сообщал, что именно в связи с протестами в Гонконге команда Telegram решила выпустить обновление, повышающее анонимность пользователей мессенджера.

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Политика
Новости

Абызову предъявили новое обвинение

Ведомости
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Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис. По его словам, Абызов вину не признает.

«Суть нового обвинения состоит в том, что он, будучи министром, якобы нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 г. осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО «Сибэко» двум компаниям: АО «Кузбассэнерго» и АО «ХСРК», – пояснил адвокат. Следствие считает, что вырученные от сделки около 32 млрд руб. – это деньги, приобретенные в результате совершения преступления и позже легализованные, отметил Аснис. Он пообещал обжаловать новое обвинение.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в мае. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По данным следствия, Абызов в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Бизнес
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В Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» из-за аварии на линии электропередачи

Ведомости
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Из-за аварии на линии электропередачи в Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» (метро «ЦСКА»), сообщили на странице торгового центра во «В контакте». По данным пресс-службы, авария произошла сегодня, 6 сентября.

Около 4 утра в районе 3-й Хорошевской улицы произошла авария с повреждением четырех кабелей. В результате ТРЦ остался без электричества.

В сообщении говорится, что сейчас у метро «ЦСКА» людей предупреждают о закрытии торгового центра. На въезде на парковку вдоль дублера выставлены регулировщики. Сроки восстановления подачи электричества и открытия торгового центра не сообщаются.

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Технологии
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Фильм Дудя про Беслан собрал более 10 млн просмотров за четыре дня

Ведомости
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Документальный фильм журналиста Юрия Дудя про захват заложников в бесланской школе собрал на YouTube более 10 млн просмотров всего за четыре дня, следует из статистики видеосервиса.

Это не рекордное число просмотров для роликов Дудя: у 12 его интервью и документальных фильмов более 10 млн просмотров. Самые популярные из них – интервью с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой – 26 млн просмотров, с певцом Егором Кридом – 18 млн, с актером Дмитрием Нагиевым – 17 млн просмотров, документальный фильм «Колыма» – 16 млн и т. д.

Но документальный фильм о Беслане собрал более 10 млн просмотров за короткое время для российского Youtube. Например, расследование Алексея Навального про премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» собрало 10 млн просмотров за 17 дней. Сейчас у фильма более 31 млн просмотров.

2 сентября, в 15-ю годовщину трагедии в Беслане, на российском YouTube вышло около 10 документальных роликов. Фильм Дудя – самый популярный из них. Расследование «Новой газеты» просмотрели 706 000 человек, фильм Ксении Собчак – 795 000, фильм Russia Today – 295 000.

На федеральных телеканалах документальные фильмы 2 и 3 сентября не выходили.

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Бизнес
Новости

Сергей Петров прокомментировал объявление в международный розыск

Ведомости
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров заявил «Ведомостям», что никак не будет реагировать на объявление в международный розыск. «У следствия есть определенная процедура, федеральный розыск, международный. И они ей следуют. Для меня лично это ничего не значит», – сказал Петров. По его словам, он ничего не будет предпринимать в связи с этим. «Силовикам нужно показать активность. Вот и смотрите сами, на что идут деньги российских налогоплательщиков. Я вообще гражданин Австрии, а они никого не выдают», – резюмировал Петров.

Предприниматель пояснил, что уже давно не владеет бизнесом, не является бенефициаром. «Я даже из совета директоров вышел. Максимально дистанцировался. Она [компания] работает сама по себе», – заключил он.

Об уголовном деле против Петрова стало известно в конце июня. Его заподозрили в том, что он вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых была умышленно завышена. Следствие оценило ущерб в 4 млрд руб.

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания была создана Петровым в 1991 г. и на сегодняшний день принадлежит его семье. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.

Экономика
Новости

ЦБ понизил прогноз по росту российской экономики

Ведомости
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ЦБ снизил прогноз темпа роста российской экономики в 2019 г. с 1,0–1,5 до 0,8–1,3%. Такое решение было принято с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала года.

Регулятор также пересмотрел темпы роста ВВП вниз на следующие два года из-за ожидаемого замедления роста мировой экономики – до 1,5–2% в 2020 г. и 1,5–2,5% в 2021 г. Добиться поставленной цели в 3% возможно будет только в 2022 г., считает ЦБ.

Прогноз Минэкономразвития более оптимистичный: добиться роста экономики в 3,1% Россия сможет уже в 2021 г. Прогноз по 2019 и 2020 гг. у министерства совпадает с ЦБ – 1,3% и 1,7% соответственно.

Российская экономика в первом полугодии показала слабую динамику, она выросла на 0,7%. Минэкономразвития ожидает, что темпы роста восстановятся уже в III квартале на фоне увеличения расходов бюджета и эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ.

Авто
Новости

Маск опроверг слова Лукашенко о том, что подарил ему Tesla

Ведомости
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг информацию о том, что подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос.

2 сентября во время выступления в минской школе №93 Лукашенко заявил, что у него есть электромобиль Tesla, который, по его словам, ему подарил Маск. «У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил», – заявил Лукашенко школьникам. Сюжет со встречи показывал телеканал СТВ. Однако ранее ни пресс-служба президента, ни сам Лукашенко о подарке не сообщали.

По данным издания «Белорусский партизан», автомобиль Tesla Model S P100D появился у Лукашенко два года назад. Самая дешевая версия этой модели стоит порядка $80 000. Tesla основана в 2003 г. Всего компания выпустила четыре модели электромобилей: Roadster, Model S, Х и 3, а также грузовой Semi. Сейчас можно купить все, кроме Roadster и Semi. Первый компания планировала перезапустить в 2020 г., а грузовик начнут продавать в этом году.

Бизнес
Новости

Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Ведомости
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первой на это внимание обратила Русская служба BBC. По ее данным, вино будут производить в селе Дивноморское Краснодарского края.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков рассказал, что вино не будет относиться к сегменту масс-маркета. По его словам, вероятнее всего, это будет «достаточно эксклюзивное вино». «Как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», – сказал Волков. Однако какое именно вино будет выпускать компания, он не сообщил, назвав планы «закрытым коммерческим проектом».

ООО «Мезыбь» зарегистрировано в 2015 г. в селе Дивноморское в Геленджике (Краснодарский край). По данным «СПАРК-Интерфакса», 66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, еще 33,33% – у художественно-производственного предприятия «Софрино», которое производит церковную утварь.

Лицензия, полученная компанией, позволяет производить обычные и игристые вина. На изготовление ликерного вина, которое используют для производства церковного кагора, у компании лицензии нет. По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, вино «Мезыби» может появиться в продаже не раньше 2020 г.

Политика
Новости

В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения

Ведомости
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В аппарате Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали о состоянии председателя ЦИК Эллы Памфиловой после нападения. Она здорова и сейчас принимает участие в международной конференции, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ЦИК сказали, что самочувствие Памфиловой «среднее», но позволяет ей принять участие в конференции. Из дома ничего не похищено, добавили в пресс-службе комиссии.

В пятницу, 6 сентября, неизвестный совершил нападение на Памфилову с электрошокером, проникнув на террасу ее дома через окно. Подмосковное МВД возбудило уголовное дело. Дом расположен в Истре.

Нападение было совершено за два дня до 8 сентября – единого дня голосования в России. Ранее Памфилова говорила в интервью телеканалу НТВ о том, что избирательная кампания этого года отличается невероятным информационным давлением на Центризбирком: «Это оскорбления, это угрозы в мой личный адрес и адрес моих коллег. Поскольку мы верим в то, что мы делаем, мы к этому относимся довольно спокойно». Основной версией следствия является нападение с целью ограбления, говорит источник «Интерфакса».

Экономика
Новости

Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Ведомости
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Инфляция в сентябре будет нулевой, говорится в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции» за сентябрь. В годовом выражении она замедлится до 4,1%.

По итогам 2019 г. инфляция может составить 3,6–3,8%. В августе министерство уже снизило прогноз по инфляции на этот год с 4,3% до 3,8%. На ВЭФ министр экономического развития Максим Орешкин допускал, что этот показатель может оказаться еще ниже.

В августе впервые за последние два года была зафиксирована месячная дефляция, она составила 0,24%. Годовая инфляция продолжила замедляться – до 4,31% после 4,58% в июле. В Минэкономразвития пояснили, что причиной замедления инфляции в августе стало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Дезинфляционный тренд сохранится в ближайшие кварталы на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита, отмечают в министерстве.

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