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Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова, подозреваемого в выводе в офшоры 4 млрд руб. средств компании. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Петрова Александр Макаров.

Об уголовном деле против бизнесмена стало известно в конце июня. Его заподозрили в сговоре с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых умышленно завысили. Сумму ущерба следствие оценило в 4 млрд руб.

По уголовному делу также проходят бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия. Они также заочно арестованы. Еще один фигурант – глава департамента развития бизнеса Анатолий Кайро – находится под домашним арестом, сообщает «РИА Новости».

Адвокат назвал ходатайство о заочном аресте «абсолютно ожидаемым шагом» и «стандартной корпоративной процедурой». По его словам, в рамках сделки все обвиняемые выполняли свои должностные обязанности и «не могли и не должны были поступить иначе». Макаров отметил, что речь идет об уголовном деле без реальных потерпевших. Кроме того, следствие не уведомляло топ-менеджеров о возбуждении уголовного дела. На допрос никого не вызывали. «Уголовное дело представляет собой попытку криминализации стандартных корпоративных процедур и создает уголовные риски для любой внешнеэкономической деятельности», – считает адвокат.

Ранее в пятницу, 6 сентября, Петров заявил «Ведомостям», что никак не будет реагировать на объявление в международный розыск. По его словам, он давно вышел из бизнеса и является гражданином Австрии, «а они никого не выдают».

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания создана в 1991 г. На сегодняшний она день принадлежит семье Сергея Петрова. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.