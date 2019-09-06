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Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Апология протеста».

В заявлении указано, что 2 сентября Азар вместе со своей дочерью находился у себя в квартире. Уложив ребенка спать, он вышел покурить на балкон лестничной клетки. В это время к нему подошли полицейские и сообщили, что он задержан. Азар сказал им, что в квартире остался маленький ребенок. Он попросил сотрудников полиции дождаться жены, которая должна была приехать в течение 30 минут. Но те отказались и повели его в машину. Дверь в квартиру осталась открытой. По словам Азара, полицейские оставили в опасности его малолетнего ребенка.

В этот же день полицейские задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина. Вместе с Азаром они принимали участие в несогласованном шествии 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МВД завело административное дело из-за акции по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).