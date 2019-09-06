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Памфилова рассказала подробности нападения на нее

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала подробности нападения неизвестного на нее с электрошокером, передает «РИА Новости». «Представьте себе: вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», – сказала она. По ее словам, в доме ничего не пропало. «Может, не успел, может, я его напугала», – предположила Памфилова, отметив, что во время нападения она испытала физическую боль и шок.

Нападение произошло, когда председатель ЦИК решила пустить кошку в дом. «Она у меня по ночам бегает по участку, ловит мышек. Я как обычно проснулась, думаю – надо пустить ее домой», – уточнила она. По ее словам, около входа в доме была чья-то тень. «Он (преступник. – «Ведомости») стоял у щитка с электричеством», – добавила Памфилова. По ее словам, при нем была «котомка». «Он быстро что-то вытащил, я так понимаю, что это был электрошокер», – уточнила она. Нападавший пытался им ударить Памфилову 10–15 раз. На теле у нее остались синяки и царапины, рассказала она. По ее словам, электрошокер «искрил и трещал». Преступнику удалось применить к ней электрошокер. «Там не только обожженное место, больше царапины и синяки, то есть больше удары были», – сказала она.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту нападения на дом Памфиловой. Представитель ведомства Ирина Волк заявляла, что неизвестный в маске через окно проник на террасу дома и напал на Памфилову, после чего скрылся. В ЦИК «Интерфаксу» сообщили, что Памфилова здорова и принимает участие в международной конференции в Москве. Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что материалы дела о нападении на Памфилову будут переданы в Главное следственное управление СКР.