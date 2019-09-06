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Памфилова рассказала подробности нападения на нее

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала подробности нападения неизвестного на нее с электрошокером, передает «РИА Новости». «Представьте себе: вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», – сказала она. По ее словам, в доме ничего не пропало. «Может, не успел, может, я его напугала», – предположила Памфилова, отметив, что во время нападения она испытала физическую боль и шок.

Нападение произошло, когда председатель ЦИК решила пустить кошку в дом. «Она у меня по ночам бегает по участку, ловит мышек. Я как обычно проснулась, думаю – надо пустить ее домой», – уточнила она. По ее словам, около входа в доме была чья-то тень. «Он (преступник. – «Ведомости») стоял у щитка с электричеством», – добавила Памфилова. По ее словам, при нем была «котомка». «Он быстро что-то вытащил, я так понимаю, что это был электрошокер», – уточнила она. Нападавший пытался им ударить Памфилову 10–15 раз. На теле у нее остались синяки и царапины, рассказала она. По ее словам, электрошокер «искрил и трещал». Преступнику удалось применить к ней электрошокер. «Там не только обожженное место, больше царапины и синяки, то есть больше удары были», – сказала она.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту нападения на дом Памфиловой. Представитель ведомства Ирина Волк заявляла, что неизвестный в маске через окно проник на террасу дома и напал на Памфилову, после чего скрылся. В ЦИК «Интерфаксу» сообщили, что Памфилова здорова и принимает участие в международной конференции в Москве. Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что материалы дела о нападении на Памфилову будут переданы в Главное следственное управление СКР.

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Политика
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Роскомнадзор предостерег Google и Facebook от вмешательства во внутренние дела России

Ведомости
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Роскомнадзор направил Google LLC и Facebook In. обращения о недопущении распространения политической рекламы на своих площадках в единый день голосования 8 сентября, а также предшествующий ему «день тишины». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора.

В своем письме служба, ссылаясь на закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», напоминает компаниям о недопустимости вмешательства иностранных организаций в избирательные кампании в России.

«В случае непринятия указанных мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию», – отмечается в тексте обращения.

И у Facebook, и у Google есть специальные инструменты для размещения политической рекламы, сказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Каждый случай размещения подобной рекламы будет рассматриваться отдельно Роскомнадзором после жалобы из ЦИК, отметил он.

У российских чиновников прежде уже возникали претензии к размещению политической рекламы на сервисах Google. В августе Роскомнадзор уже направлял Google письмо с требованием прекратить использование YouTube для рекламирования несогласованных массовых мероприятий.

В сентябре 2018 г. Роскомнадзор, Центризбирком и Генпрокуратура направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Все они были связаны с призывами оппозиционера Алексея Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, в единый день голосования 9 сентября и выйти на акции протеста. Такая реклама публиковалась на видеосервисе Youtube (принадлежит Google).

После обсуждения с российскими компетентными органами Google удалил «платную рекламу митинга», говорил соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков. В Google подтверждали, что блокировка рекламных роликов Навального связана с требованиями закона. Через некоторое время представитель Центризбиркома заявил, что у комиссии нет претензий к компании Google в связи с размещением политической рекламы.

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Технологии
Новости

Генпрокуроры США готовят антимонопольное расследование против Facebook

Ведомости
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Генеральные прокуроры США готовят антимонопольное расследование в отношении Facebook. Об этом сообщается на сайте генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Первым на это обратил внимание Reuters.

По словам адвоката, расследование касается возможных случаев нарушения социальной сетью правил конкуренции на рынке услуг. Даже крупнейшая социальная сеть в мире должна подчиняться закону и уважать потребителей, приводятся в сообщении слова Джеймс. Уточняется, что расследование проведет команда генеральных прокуроров из штатов Колорадо, Флорида, Айова, Небраска, Северная Каролина, Огайо, Теннесси и округа Колумбия.

4 сентября стало известно о подготовке антимонопольного расследования в отношении Google (принадлежит Alphabet Inc). Расследование касается возможного нарушения компанией антимонопольного законодательства при работе с контекстной рекламой. О его начале планируется объявить 9 сентября.

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Экономика
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Fitch снизило кредитный рейтинг Гонконга из-за ухудшения качества управления

Ведомости
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Агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Гонконга с АА+ до АА с негативным прогнозом, объяснив это тем, что длящиеся уже три месяца протесты повредили его репутации хорошо управляемой, стабильной территории для ведения бизнеса. Последние события нанесли «долгосрочный ущерб международному восприятию качества и эффективности системы управления и правозаконности Гонконга, а также поставили под вопрос стабильность и динамичность развития его деловой среды», говорится в заявлении агентства.

Акции протеста, на некоторые из которых выходили 1–2 млн человек, идут в Гонконге с начала июня, когда власти города попытались принять закон о возможности экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в материковый Китай. В среду власти Гонконга отозвали законопроект, но многие протестующие настаивают, что сделано слишком мало и слишком поздно. Жители уже давно выдвигают пять основных требований, в том числе отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание всех арестованных, проведение независимого расследования действий полиции и прямые всеобщие выборы главы администрации (сейчас выбирается представителями гонконгского истеблишмента из нескольких кандидатов, одобренных Пекином).

Общественное недовольство еще какое-то время сохранится, считают в Fitch. «Вероятность новых вспышек волнений в обществе может еще больше подорвать доверие к государственным институтам и ухудшить восприятие системы управления, институтов, политической стабильности и деловой среды в Гонконге», – предупредило агентство. В пятницу вечером в Гонконге снова прошли акции протеста. Оппозиция готовится, как и в прошлые выходные, перекрывать транспортное сообщение с аэропортом, сообщило Reuters.

Протесты и нежелание властей идти навстречу ударили по экономике: в июле розничные продажи упали на 11,4%, а индекс деловой активности упал в августе до минимального уровня за 21 год его расчета.

Рейтинг Гонконка у S&P Global – АА+, у Moody’s Investors Service – Аа2.

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Политика
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Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Ведомости
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Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Апология протеста».

В заявлении указано, что 2 сентября Азар вместе со своей дочерью находился у себя в квартире. Уложив ребенка спать, он вышел покурить на балкон лестничной клетки. В это время к нему подошли полицейские и сообщили, что он задержан. Азар сказал им, что в квартире остался маленький ребенок. Он попросил сотрудников полиции дождаться жены, которая должна была приехать в течение 30 минут. Но те отказались и повели его в машину. Дверь в квартиру осталась открытой. По словам Азара, полицейские оставили в опасности его малолетнего ребенка.

В этот же день полицейские задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина. Вместе с Азаром они принимали участие в несогласованном шествии 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МВД завело административное дело из-за акции по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

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Технологии
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Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона

Ведомости
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Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей. Об этом сообщается в блоге Telegram. Пользователям нужно обновить приложение мессенджера до последней версии и в настройках приватности выбрать, кто может видеть их номер телефона: кто угодно, только контакты или никто.

В последнем случае номер телефона становится недоступен даже уже добавленным контактам, которые ранее его видели, убедился корреспондент «Ведомостей».

Также обновление позволяет выбрать, кто может найти пользователя по номеру телефона. Выбор функции «Мои контакты» гарантирует, что случайные пользователи, добавившие номер человека в контакт-лист, не смогут найти его профиль в Telegram, отмечается в блоге.

До этого номер пользователя Telegram автоматически отображался, если его контакт был сохранен в телефонной книге собеседника. На этот недостаток жаловались протестующие в Гонконге, которые считали, что полиция с его помощью устанавливает личность участников протестов.

Полиция Гонконга якобы составляла контакт-листы с тысячами телефонных номеров, добавлялась в группы протестующих и определяла участников по номерам. Reuters 31 августа сообщал, что именно в связи с протестами в Гонконге команда Telegram решила выпустить обновление, повышающее анонимность пользователей мессенджера.

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Политика
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Абызову предъявили новое обвинение

Ведомости
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Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис. По его словам, Абызов вину не признает.

«Суть нового обвинения состоит в том, что он, будучи министром, якобы нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 г. осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО «Сибэко» двум компаниям: АО «Кузбассэнерго» и АО «ХСРК», – пояснил адвокат. Следствие считает, что вырученные от сделки около 32 млрд руб. – это деньги, приобретенные в результате совершения преступления и позже легализованные, отметил Аснис. Он пообещал обжаловать новое обвинение.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в мае. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По данным следствия, Абызов в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Политика
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Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Ведомости
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Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова, подозреваемого в выводе в офшоры 4 млрд руб. средств компании. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Петрова Александр Макаров.

Об уголовном деле против бизнесмена стало известно в конце июня. Его заподозрили в сговоре с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых умышленно завысили. Сумму ущерба следствие оценило в 4 млрд руб.

По уголовному делу также проходят бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия. Они также заочно арестованы. Еще один фигурант – глава департамента развития бизнеса Анатолий Кайро – находится под домашним арестом, сообщает «РИА Новости».

Адвокат назвал ходатайство о заочном аресте «абсолютно ожидаемым шагом» и «стандартной корпоративной процедурой». По его словам, в рамках сделки все обвиняемые выполняли свои должностные обязанности и «не могли и не должны были поступить иначе». Макаров отметил, что речь идет об уголовном деле без реальных потерпевших. Кроме того, следствие не уведомляло топ-менеджеров о возбуждении уголовного дела. На допрос никого не вызывали. «Уголовное дело представляет собой попытку криминализации стандартных корпоративных процедур и создает уголовные риски для любой внешнеэкономической деятельности», – считает адвокат.

Ранее в пятницу, 6 сентября, Петров заявил «Ведомостям», что никак не будет реагировать на объявление в международный розыск. По его словам, он давно вышел из бизнеса и является гражданином Австрии, «а они никого не выдают».

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания создана в 1991 г. На сегодняшний она день принадлежит семье Сергея Петрова. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.

Бизнес
Новости

В Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» из-за аварии на линии электропередачи

Ведомости
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Из-за аварии на линии электропередачи в Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» (метро «ЦСКА»), сообщили на странице торгового центра во «В контакте». По данным пресс-службы, авария произошла сегодня, 6 сентября.

Около 4 утра в районе 3-й Хорошевской улицы произошла авария с повреждением четырех кабелей. В результате ТРЦ остался без электричества.

В сообщении говорится, что сейчас у метро «ЦСКА» людей предупреждают о закрытии торгового центра. На въезде на парковку вдоль дублера выставлены регулировщики. Сроки восстановления подачи электричества и открытия торгового центра не сообщаются.

Технологии
Новости

Фильм Дудя про Беслан собрал более 10 млн просмотров за четыре дня

Ведомости
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Документальный фильм журналиста Юрия Дудя про захват заложников в бесланской школе собрал на YouTube более 10 млн просмотров всего за четыре дня, следует из статистики видеосервиса.

Это не рекордное число просмотров для роликов Дудя: у 12 его интервью и документальных фильмов более 10 млн просмотров. Самые популярные из них – интервью с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой – 26 млн просмотров, с певцом Егором Кридом – 18 млн, с актером Дмитрием Нагиевым – 17 млн просмотров, документальный фильм «Колыма» – 16 млн и т. д.

Но документальный фильм о Беслане собрал более 10 млн просмотров за короткое время для российского Youtube. Например, расследование Алексея Навального про премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» собрало 10 млн просмотров за 17 дней. Сейчас у фильма более 31 млн просмотров.

2 сентября, в 15-ю годовщину трагедии в Беслане, на российском YouTube вышло около 10 документальных роликов. Фильм Дудя – самый популярный из них. Расследование «Новой газеты» просмотрели 706 000 человек, фильм Ксении Собчак – 795 000, фильм Russia Today – 295 000.

На федеральных телеканалах документальные фильмы 2 и 3 сентября не выходили.

Бизнес
Новости

Сергей Петров прокомментировал объявление в международный розыск

Ведомости
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров заявил «Ведомостям», что никак не будет реагировать на объявление в международный розыск. «У следствия есть определенная процедура, федеральный розыск, международный. И они ей следуют. Для меня лично это ничего не значит», – сказал Петров. По его словам, он ничего не будет предпринимать в связи с этим. «Силовикам нужно показать активность. Вот и смотрите сами, на что идут деньги российских налогоплательщиков. Я вообще гражданин Австрии, а они никого не выдают», – резюмировал Петров.

Предприниматель пояснил, что уже давно не владеет бизнесом, не является бенефициаром. «Я даже из совета директоров вышел. Максимально дистанцировался. Она [компания] работает сама по себе», – заключил он.

Об уголовном деле против Петрова стало известно в конце июня. Его заподозрили в том, что он вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых была умышленно завышена. Следствие оценило ущерб в 4 млрд руб.

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания была создана Петровым в 1991 г. и на сегодняшний день принадлежит его семье. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.

Экономика
Новости

ЦБ понизил прогноз по росту российской экономики

Ведомости
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ЦБ снизил прогноз темпа роста российской экономики в 2019 г. с 1,0–1,5 до 0,8–1,3%. Такое решение было принято с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала года.

Регулятор также пересмотрел темпы роста ВВП вниз на следующие два года из-за ожидаемого замедления роста мировой экономики – до 1,5–2% в 2020 г. и 1,5–2,5% в 2021 г. Добиться поставленной цели в 3% возможно будет только в 2022 г., считает ЦБ.

Прогноз Минэкономразвития более оптимистичный: добиться роста экономики в 3,1% Россия сможет уже в 2021 г. Прогноз по 2019 и 2020 гг. у министерства совпадает с ЦБ – 1,3% и 1,7% соответственно.

Российская экономика в первом полугодии показала слабую динамику, она выросла на 0,7%. Минэкономразвития ожидает, что темпы роста восстановятся уже в III квартале на фоне увеличения расходов бюджета и эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ.

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