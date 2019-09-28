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МЧС опровергло информацию о запрете курить на балконах

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курить на балконах, а предупреждают об ответственности, заявила в субботу пресс-служба МЧС. «МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», – приводит «Интерфакс» слова пресс-службы.

Как пояснили в МЧС, новые требования запрещают использовать открытый огонь на балконах и лоджиях, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, подчеркнула пресс-служба.

Два дня назад, 26 сентября, на официальном портале правовых актов было опубликовано постановление правительства с поправками в правила противопожарного режима. Одна из них вводит норму, запрещающую использовать открытый огонь в помещениях и на балконах. Новые правила должны вступить в силу с 1 октября. МЧС тогда подтвердило журналистам, что они предполагают запрет на курение на балконах.

Ведомство уточняло, что ответственность за нарушение новой нормы предусмотрена ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности). По ней действия, повлекшие пожар и повреждение имущества, наказываются штрафом, который для физлиц составляет от 4000 до 5000 руб.