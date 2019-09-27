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Кремль поддержал запрет курения на балконах

Кремль поддерживает запрет курения на балконах жилых домов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». «В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни», – сказал он.

На уточняющий вопрос, является норма, введенная МЧС, противопожарной или она направлена на то, чтобы табачный дым не мешал соседям, Песков ответил: «Разумеется, противопожарная».

Представитель Кремля обратил внимание на то, что президент Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни. Он также добавил, что в настоящее время «остались считанные единицы коллег [Путина], которые курят, их меньше, чем пальцев на руке». «В целом это [курение] весьма сейчас непопулярно, что отрадно», – констатировал Песков.

Накануне, 26 сентября, на официальном портале правовых актов было опубликовано постановление правительства, которое вносит поправки в правила противопожарного режима в России. В правилах появится такая норма: «Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». Новые правила должны вступить в силу с 1 октября. МЧС уточняло, что ответственность за нарушение новой нормы предусмотрена ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности). По ней нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее пожар и повреждение чуждого имущества, наказывается штрафом, который для физлиц составляет от 4000 до 5000 руб.