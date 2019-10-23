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Президент Намибии попросил у Путина помощи военных советников

Президент Намибии Хаге Гейнгобе обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой направить в Намибию военных советников из России, передает корреспондент «Ведомостей». «Военные [Намибии] заинтересованы в помощи российских военных советников», – сказал Гейнгобе.

В открытой для прессы части переговоров Путин на просьбу президента Намибии не ответил. Трансляция их встречи вскоре после просьбы намибийского президента прекратилась.

Путин в среду, 23 октября, проводит в Сочи двухсторонние встречи с руководителями африканских государств, прибывших на первый форум «Россия – Африка».

В сентябре группа российских военных специалистов прибыла в столицу Венесуэлы Каракас, говорил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Вместе с ними прибыла партия запчастей для оружия и военной техники, поставленной ранее по коммерческим контрактам, добавлял собеседник в оборонной промышленности: «Таким образом выполняются обязательства с нашей стороны по поддержанию сложных систем вооружения в состоянии боеготовности».

Впервые группа российских военных прибыла в Каракас в марте 2019 г. на фоне острой фазы противостояния президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, что вызвало критику со стороны стран Запада, которые восприняли это как попытку вмешаться в конфликт.