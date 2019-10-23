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Медведев протестировал оборудование «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер Дмитрий Медведев протестировал необычным способом датчики нештатных ситуаций на заводах «Сибура», сообщает «Интерфакс». Эти датчики Медведеву продемонстрировали в центральном офисе компании, где премьер провел совещание о внедрении систем дистанционного контроля для реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Как пишет «Интерфакс», сотрудник «Сибура» рассказал премьеру о возможностях взрывозащитных датчиков, которые в автоматическом режиме передают информацию о состоянии оборудования – данные о температуре, уровне вибрации, давлении. Сотрудник компании решил продемонстрировать возможности оборудования, нагрев датчик за счет тепла от руки. Однако Медведев предложил не ждать и воспользоваться зажигалкой, которую взял у стоящего рядом вице-премьера Дмитрия Козака. Медведев начал нагревать датчик зажигалкой и система отреагировала характерным сигналом, пишет «Интерфакс».

«Ведомости» не нашли в фотобанках фотографии Медведева с зажигалкой.

Открывая совещание, Медведев сообщил, что системы удаленного мониторинга промышленных объектов тестирует госкорпорация «Ростех» вместе с Ростехнадзором, кроме того, несколько пилотных проектов запущено на предприятиях «Лукойла», СУЭК, «Газпрома», и «Газпром нефти». По словам Медведева, все подобные системы должны работать на российских программных продуктах. По его словам, в будущем такие системы нужно использовать при работе надзорных органов (цитату Медведева приводит пресс-служба правительства).