СМИ узнали о роли иностранной разведки в высылке дипломатов из Колумбии

Издание рассказало, что в середине 2017 г. агенты США и Великобритании зафиксировали десятки зашифрованных сообщений, идущих из Колумбии в Россию. В это же время дипломатический корпус России в Боготе, столице Колумбии, «необычно» увеличился на 23 места, которые стали заполнять сотрудники «с опытом работы в разведке». По данным Нацразведки Колумбии, Александр Белоусов, который в декабре 2020 г. был выдворен из страны. находился в Колумбии с ноября 2017 г. и был членом ГРУ. Александр Паристов, второй выдворенный российский дипломат, въехал в Колумбию в январе 2019 г.