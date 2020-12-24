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СМИ узнали о роли иностранной разведки в высылке дипломатов из Колумбии

Ведомости

Власти Колумбии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов после предупреждений от спецслужб Великобритании и США, сообщило издание El Tiempo со ссылкой на доклад Национальной разведки Колумбии. 

8 декабря Колумбия выслала двух российских дипломатов. По сообщениям местных СМИ, их заподозрили в осуществлении разведывательной деятельности. Официальных обвинений по этому поводу власти Колумбии не предъявляли.

«С 2017 г. было начато выявление нескольких российских агентов в стране (...) деятельность одного из них была доказана. Благодаря иностранным спецслужбам удалось подтвердить, что он является активным и высокопоставленным членом Службы внешней разведки (СВР)», — говорится в документе. 

Издание рассказало, что в середине 2017 г. агенты США и Великобритании зафиксировали десятки зашифрованных сообщений, идущих из Колумбии в Россию. В это же время дипломатический корпус России в Боготе, столице Колумбии, «необычно» увеличился на 23 места, которые стали заполнять сотрудники «с опытом работы в разведке». По данным Нацразведки Колумбии, Александр Белоусов, который в декабре 2020 г. был выдворен из страны. находился в Колумбии с ноября 2017 г. и был членом ГРУ. Александр Паристов, второй выдворенный российский дипломат, въехал в Колумбию в январе 2019 г. 

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По данным разведки, первый агент в 2017 г. начал собирать ключевую информацию в политической, экономической и научной областях и отправлял ее в зашифрованном виде в Россию. Заплатив большие суммы, агент собрал сеть информаторов среди колумбийцев, которые имели доступ к конфиденциальной информации частных и госкомпаний энергетического сектора. Второй агент был обнаружен через несколько месяцев, его присутствие вызвало новые проверки после обнаружения кибератак, добавило издание.

В 2019 г. первый агент вышел из дипломатического корпуса. Ему на смену пришел другой, который унаследовал его сеть информаторов. Люди, близкие к агентам, во время пандемии были вывезены из Колумбии через Венесуэлу и Иран, говорится в материале. 

23 декабря МИД России объявил персонами нон-грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из Боготы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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