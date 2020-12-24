Трамп помиловал бывших главу предвыборного штаба и своего советника

Манафорт возглавлял избирательный штаб Трампа в 2016 г. В марте 2019 г. по результатам расследования Мюллера по возможному иностранному вмешательству в американские выборы его приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Он был признан виновным в сокрытии банковских счетов, уклонении от налогов, даче ложных показаний, а также в незаконном лоббировании и давлении на свидетелей. Манафорт также признал вину в воспрепятствовании правосудию и в заговоре против США при работе на экс-президента Украины Виктора Януковича и украинскую «Партию регионов» ради улучшения ее имиджа.