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Трамп помиловал бывших главу предвыборного штаба и своего советника

Ведомости

Президент США Дональд Трамп помиловал бывших главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и советника Роджера Стоуна, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Сегодня президент Трамп полностью помиловал Пола Манафорта на основании обвинительных приговоров, вынесенных в ходе расследования cпециального советника Мюллера», — говорится в сообщении. В Белом доме подчеркнули, что правосудие предвзято отнеслось к Манафорту, в том числе удержитвая его в одиночном заключении, что «хуже того, что получают некоторые из самых жестоких преступников».

«Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв, как выяснилось, возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории». — добавили в Белом доме. Там отметили, что до приговора его образ жизни был «безупречным».

«Сегодня президент Трамп полностью и безоговорочно помиловал Роджера Стоуна-младшего», — также сообщает Белый дом. В администрации действующего президента отметили, что Ситоун «столкнулся с предвзятостью присяжных» в ходе расследования Роберта Мюллера. «Его помилование поможет исправить несправедливость», — отмечается в сообщении.

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Всего Трамп помиловал 26 человек, а также частично или полностью смягчил приговоры еще трем. В списке помилованных Манафорт и Стоун стоят в ряду американцев, осужденных с 1980-е по 2010-е за мошенничество, уклонение от налогов, торговлю наркотиками, кражи, грабежи, а также побои, в том числе нелегальных мигрантов.

Манафорт возглавлял избирательный штаб Трампа в 2016 г. В марте 2019 г. по результатам расследования Мюллера по возможному иностранному вмешательству в американские выборы его приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Он был признан виновным в сокрытии банковских счетов, уклонении от налогов, даче ложных показаний, а также в незаконном лоббировании и давлении на свидетелей. Манафорт также признал вину в воспрепятствовании правосудию и в заговоре против США при работе на экс-президента Украины Виктора Януковича и украинскую «Партию регионов» ради улучшения ее имиджа.

Стоун был обвинен в даче ложных показаний в Конгрессе, препятствовании, а также подделке свидетельских показаний в ходе расследования спецпрокурора Мюллера. В феврале 2020 г. его приговорили к 3,3 года тюрьмы. Стоун должен был начать отбывать заключение в июле, но Трамп освободил его от этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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