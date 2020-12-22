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В ООН попросили Трампа помиловать Ассанжа

Ведомости

Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер попросил действующего президента США Дональда Трампа помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опубликованное письмо Мельцера. 

«Господин президент, сегодня я почтительно прошу вас помиловать господина Джулиана Ассанжа. Господин Ассанж был произвольно лишен свободы в течение последних десяти лет. Это высокая цена за смелость публиковать правдивую информацию о неправомерных действиях правительства во всем мире», — говорится в письме. 

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Мельцер в своем письме отмечает, что Ассанж не является и никогда не был врагом американского народа, поскольку WikiLeaks ведет борьбу с секретностью по всему миру, что означает деятельность организации в интересах как американского народа, так и человечества в целом. 

Ранее Трамп предложил помиловать Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. В письмах содержалась информация о выдвижении Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США от демократической партии вместо Берни Сандерса в обход установленного регламента.

В 2010 г. Ассанж опубликовал секретные документы госдепартамента США и материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В США его обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии конфиденциальных сведений. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ассанж около семи лет жил в посольстве Эквадора. В апреле 2019 г. лондонская полиция арестовала его после того, как он был вынужден покинуть здание диппредставительства. США требуют его экстрадиции из Великобритании. Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет одобрить министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Но адвокаты Ассанжа смогут оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека. В случае если в экстрадиции будет отказано, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения. Суд Лондона Олд-Бейли вынесет решение по делу об экстрадиции в США не раньше 2021 г.

Ранее по теме: Решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США вынесут не ранее 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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