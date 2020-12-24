В сенате США попросили проверить информацию о нарушении санкций Дерипаской

«Сенатор Браун очень обеспокоен обвинениями. Мы попросили Минфин проинформировать нас об утверждениях, нарушают ли какие-либо из этих действий соглашение об исключении из списка санкций от 2018 г., и если да, то какие санкции могут быть применены», — ответила изданию пресс-секретарь Брауна по поводу запроса сенатора в Минфин США. В ведомстве изданию не стали комментировать запрос сенатора.