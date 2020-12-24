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В сенате США попросили проверить информацию о нарушении санкций Дерипаской

Ведомости

Член комитета сената США по банковской деятельности Шеррод Браун попросил американский Минфин проверить информацию о нарушении санкций российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Bloomberg.

«Сенатор Браун очень обеспокоен обвинениями. Мы попросили Минфин проинформировать нас об утверждениях, нарушают ли какие-либо из этих действий соглашение об исключении из списка санкций от 2018 г., и если да, то какие санкции могут быть применены», — ответила изданию пресс-секретарь Брауна по поводу запроса сенатора в Минфин США. В ведомстве изданию не стали комментировать запрос сенатора.

Bloomberg 17 декабря со ссылкой на источники писал, что европейские чиновники сообщили правительству США о сохранении влияния Дерипаски на руководство «Русала», в том числе, «для поддержки своих личных деловых интересов и политической повестки Кремля по всему миру». При этом, в соответствии с соглашением 2018 г., Дерипаска не может влиять на «Русал» и En+.

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Он сократил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров в обмен на выведение предприятий из-под санкций США. Однако для самого бизнесмена ограничения сохранились. После публикации материала Bloomberg акции «Русала» подешевели на 9%. Позже в «Русал» и En+ опровергли информацию СМИ о влиянии Дерипаски на компанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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