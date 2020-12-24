В сенате США попросили проверить информацию о нарушении санкций Дерипаской
Член комитета сената США по банковской деятельности Шеррод Браун попросил американский Минфин проверить информацию о нарушении санкций российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Bloomberg.
«Сенатор Браун очень обеспокоен обвинениями. Мы попросили Минфин проинформировать нас об утверждениях, нарушают ли какие-либо из этих действий соглашение об исключении из списка санкций от 2018 г., и если да, то какие санкции могут быть применены», — ответила изданию пресс-секретарь Брауна по поводу запроса сенатора в Минфин США. В ведомстве изданию не стали комментировать запрос сенатора.
Bloomberg 17 декабря со ссылкой на источники писал, что европейские чиновники сообщили правительству США о сохранении влияния Дерипаски на руководство «Русала», в том числе, «для поддержки своих личных деловых интересов и политической повестки Кремля по всему миру». При этом, в соответствии с соглашением 2018 г., Дерипаска не может влиять на «Русал» и En+.
Он сократил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров в обмен на выведение предприятий из-под санкций США. Однако для самого бизнесмена ограничения сохранились. После публикации материала Bloomberg акции «Русала» подешевели на 9%. Позже в «Русал» и En+ опровергли информацию СМИ о влиянии Дерипаски на компанию.