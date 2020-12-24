В Кремле заявили о возможном усложнении в реализации «Северного потока — 2»

Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона реальные механизмы, которые способны остановить проект, заявил, что санкции американской стороны направлены на максимальное осложнение реализации проекта газопровода. «Безусловно, рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столько необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности», — сказал Песков.