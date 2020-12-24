В Кремле заявили о возможном усложнении в реализации «Северного потока — 2»
Новые санкции США против «Северного потока — 2» могут усложнить процесс реализации проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Ранее о планах администрации президента США Дональда Трампа ввести новые ограничительные меры против «Северного потока — 2» сообщили источники агентства Reuters.
Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона реальные механизмы, которые способны остановить проект, заявил, что санкции американской стороны направлены на максимальное осложнение реализации проекта газопровода. «Безусловно, рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столько необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности», — сказал Песков.
«Конечно же, это способно осложнить [осуществление проекта], но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа», — добавил представитель Кремля.
17 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США будут использовать инструменты санкций, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». 11 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г., который в том числе предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG, в свою очередь, сообщил о возобновлении строительства газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».
В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. В отношении него уже действует ряд ограничений, они касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией». В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на достройку «Северного потока – 2».