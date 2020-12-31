Президент Молдавии заявила о готовности посетить Россию

Санду уже обозначила одним из своих приоритетов в отношениях с Россией вывод ее миротворцев (оперативной группировки российских войск, ОГРВ) из непризнанного Приднестровья. Российские военные находятся там с 1992 г., когда благодаря вмешательству Москвы удалось остановить вооруженный конфликт между регионом и Кишиневом. Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии.