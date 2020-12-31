Президент Молдавии заявила о готовности посетить Россию
Избранный президент Молдавии Майя Санду готова посетить Россию. Об этом она заявила в эфире телеканала TV8.
«Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта», — сказала Санду. Она отметила, что открыта для обсуждения «всего спектра двусторонних отношений».
Кроме того, до поездки в Москву она намеревается посетить с официальными визитами Киев и Брюссель.
Санду уже обозначила одним из своих приоритетов в отношениях с Россией вывод ее миротворцев (оперативной группировки российских войск, ОГРВ) из непризнанного Приднестровья. Российские военные находятся там с 1992 г., когда благодаря вмешательству Москвы удалось остановить вооруженный конфликт между регионом и Кишиневом. Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии.
Санду вступила в должность президента Молдавии неделю назад, 24 декабря 2020 г. Она победила на выборах главы государства 15 ноября, выдвинувшись от проевропейской партии «Действие и солидарность». По данным ЦИК, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий на тот момент глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.