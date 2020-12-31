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Президент Молдавии заявила о готовности посетить Россию

Ведомости

Избранный президент Молдавии Майя Санду готова посетить Россию. Об этом она заявила в эфире телеканала TV8.

«Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта», — сказала Санду. Она отметила, что открыта для обсуждения «всего спектра двусторонних отношений».

Кроме того, до поездки в Москву она намеревается посетить с официальными визитами Киев и Брюссель.

Санду уже обозначила одним из своих приоритетов в отношениях с Россией вывод ее миротворцев (оперативной группировки российских войск, ОГРВ) из непризнанного Приднестровья. Российские военные находятся там с 1992 г., когда благодаря вмешательству Москвы удалось остановить вооруженный конфликт между регионом и Кишиневом. Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. 

Санду вступила в должность президента Молдавии неделю назад, 24 декабря 2020 г. Она победила на выборах главы государства 15 ноября, выдвинувшись от проевропейской партии «Действие и солидарность». По данным ЦИК, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий на тот момент глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.

Ранее по теме: Санду вступила в должность президента Молдавии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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