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Порошенко назвал себя организатором задержания 33 россиян в Белоруссии

Ведомости

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что еще в 2018 г. он инициировал спецоперацию, в результате которой в июле 2020 г. в Белоруссии задержали 33 россиян.

«Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — сказал экс-президент в эфире украинского «Пятого канала».

Он добавил, что целью спецоперации был захват лиц, якобы причастных к авиакатастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 г.,однако она была сорвана из-за «измены». »Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса [подготовки спецоперации], а также отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено», —  сказал Порошенко. 

33 россиян задержали под Минском  29 июля. Тогда КГБ Белоруссии заявило, что они якобы готовили массовые беспорядки в стране в канун президентских выборов. Кроме того, в Минске утверждали, что россияне — члены «ЧВК Вагнера». В Москве же их назвали сотрудниками ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.

Позже выяснилось, что некоторые из россиян могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В этой связи Украина потребовала их выдачи, а белорусские власти заявили о контактах с Киевом по этому вопросу. Однако 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены в Россию. Еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о личном приказе задержать 33 россиян под Минском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных