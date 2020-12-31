Порошенко назвал себя организатором задержания 33 россиян в Белоруссии
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что еще в 2018 г. он инициировал спецоперацию, в результате которой в июле 2020 г. в Белоруссии задержали 33 россиян.
«Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — сказал экс-президент в эфире украинского «Пятого канала».
Он добавил, что целью спецоперации был захват лиц, якобы причастных к авиакатастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 г.,однако она была сорвана из-за «измены». »Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса [подготовки спецоперации], а также отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено», — сказал Порошенко.
33 россиян задержали под Минском 29 июля. Тогда КГБ Белоруссии заявило, что они якобы готовили массовые беспорядки в стране в канун президентских выборов. Кроме того, в Минске утверждали, что россияне — члены «ЧВК Вагнера». В Москве же их назвали сотрудниками ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.
Позже выяснилось, что некоторые из россиян могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В этой связи Украина потребовала их выдачи, а белорусские власти заявили о контактах с Киевом по этому вопросу. Однако 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены в Россию. Еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.