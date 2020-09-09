Лукашенко заявил о личном приказе задержать 33 россиян под Минском
Решение о задержании 33 россиян, якобы входивших в «ЧВК Вагнера», в канун президентских выборов в Белоруссии принимал лично действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал главный редактор радиостанции Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко 8 сентября.
По его словам, информация о пересечении границы 33 россиянами на автобусе поступила в КГБ от его водителя, который, как заверил Лукашенко, не был сотрудником спецслужб. После этого глава государства поручил установить наблюдение за группой, причем глава белорусского КГБ предупредил, что не мог гарантировать устойчивую слежку. «И только после этого я дал распоряжение их задержать. Их задержали, начали выяснять, кто, зачем и почему», – передает Бабаян слова Лукашенко.
Белорусский президент добавил, что ни Украина, ни Россия, вопреки просьбам Минска, не прислали прокуроров для разбирательства о задержании, и тогда Лукашенко «отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими [задержанными] людьми». «Они сказали «мы хотим в Россию». И, собственно, они уехали», – рассказал белорусский президент. По словам Бабаяна, Лукашенко заверил, что Минск в любом случае не выдал бы россиян Киеву.
Ранее белорусский президент заявил, что увольнение главы КГБ Валерия Вакульчика 3 сентября связано с задержанием под Минском группы из 33 россиян. Вакульчик назначен госсекретарем Совета безопасности Белоруссии.
Задержание 33 граждан России под Минском произошло 29 июля. Тогда в КГБ Белоруссии заявили, что россияне якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство. В КГБ Белоруссии утверждали, что задержанные – члены «ЧВК Вагнера».
Вскоре выяснилось, что некоторые из россиян могли участвовать в боевых действиях в Донбассе, и Украина потребовала их выдачи, а белорусские власти заявили о контактах с Киевом по этому вопросу. Однако 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина России возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.