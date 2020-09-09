Лукашенко заявил о личном приказе задержать 33 россиян под Минском

По его словам, информация о пересечении границы 33 россиянами на автобусе поступила в КГБ от его водителя, который, как заверил Лукашенко, не был сотрудником спецслужб. После этого глава государства поручил установить наблюдение за группой, причем глава белорусского КГБ предупредил, что не мог гарантировать устойчивую слежку. «И только после этого я дал распоряжение их задержать. Их задержали, начали выяснять, кто, зачем и почему», – передает Бабаян слова Лукашенко.