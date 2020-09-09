Лукашенко объяснил увольнение главы КГБ задержанием россиян под Минском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что увольнение главы КГБ Валерия Вакульчика связано с задержанием под Минском группы из 33 россиян, сообщила «Говорит Москва» со ссылкой на главного редактора радиостанции Романа Бабаяна.
«Мы спросили, из-за этой всей истории [задержание так называемых участников ЧВК «Вагнер» – прим. ГМ] лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал «да», – рассказал Бабаян. Валерий Вакульчик был снят с должности главы КГБ 3 сентября и назначен госсекретарем Совета безопасности Белоруссии.
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что они якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство. 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина России возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.