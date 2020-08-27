Путин назвал задержание россиян в Минске операцией спецслужб США и Украины
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал задержание российских граждан в Белоруссии операцией украинских и американских спецслужб.
«Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны – в Латинскую Америку, на Ближний Восток – для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники, кстати, их не пускали туда, но по поддельным документам их туда ввезли. Операция эта ‒ украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», ‒ заявил Владимир Путин.
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что они якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина России возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.