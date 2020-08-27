Путин назвал задержание россиян в Минске операцией спецслужб США и Украины

«Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны – в Латинскую Америку, на Ближний Восток – для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники, кстати, их не пускали туда, но по поддельным документам их туда ввезли. Операция эта ‒ украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», ‒ заявил Владимир Путин.