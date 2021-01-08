NYT узнала о намерении Трампа помиловать самого себя перед отставкой

Ранее он уже объявил о помиловании фигурантов дела об иностранном вмешательстве в выигранные им выборы 2016 г. — бывших главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и советника Роджера Стоуна. Расследование велось по инициативе демократов, которые обвиняли Трампа в том, что он тогда победил нечестно и пользуясь поддержкой из-за рубежа.