NYT узнала о намерении Трампа помиловать самого себя перед отставкой
Действующий президент США Дональд Трамп обсуждает со своими советниками возможность объявить о помиловании себя самого в превентивном порядке до ухода с должности. Он опасается судебного преследования политическими оппонентами, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Трамп неоднократно после выборов 3 ноября обсуждал с советниками возможность помиловать самого себя в последние дни президентского срока. Действующий глава государства считает, что имеет для этого полномочия.
Трамп намерен объявить о самопомиловании в связи с тем что уверен: политические противники будут преследовать его после ухода с поста президента и обратятся в правоохранительные органы.
Ранее он уже объявил о помиловании фигурантов дела об иностранном вмешательстве в выигранные им выборы 2016 г. — бывших главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и советника Роджера Стоуна. Расследование велось по инициативе демократов, которые обвиняли Трампа в том, что он тогда победил нечестно и пользуясь поддержкой из-за рубежа.
Ранее сегодня более 200 конгрессменов, в подавляющем большинстве демократов, потребовали от Трампа досрочно покинуть должность президента несмотря на то, что до передачи полномочий новой администрации осталось меньше двух недель.
Демократы хотят задействовать 25-ю поправку конституции США, принятую в 1967 г. Она определяет порядок досрочного отстранения от власти главы американского государства, после чего его пост занимает вице-президент. Сейчас это Майкл Пенс. В первый и последний раз поправка была применена в 1974 г., позволив вице-президенту Джеральду Форду возглавить страну.
Досрочно отстранить Трампа от должности конгрессмены требуют в связи с попыткой захвата Капитолия сторонниками Трампа 6 января, приведшей к гибели пяти человек. Сам Трамп, согласившись передать полномочия избранному президенту Джо Байдену, так и не признал своего поражения на выборах.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов.