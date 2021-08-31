Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине

«Я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми. Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ стали затем говорить, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).