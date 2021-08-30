Лавров приравнял нападки на Сталина к атакам на итоги Второй мировой войны
Попытки сделать Иосифа Сталина «главным злодеем» являются частью атаки на итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой отечественной войны в Волгограде.
«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС). По его словам, нападки извне на историческое прошлое России нацелены на то, чтобы переписать историю и политически ослабить Россию.
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