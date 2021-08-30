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Лавров приравнял нападки на Сталина к атакам на итоги Второй мировой войны

Ведомости

Попытки сделать Иосифа Сталина «главным злодеем» являются частью атаки на итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой отечественной войны в Волгограде.

«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС). По его словам, нападки извне на историческое прошлое России нацелены на то, чтобы переписать историю и политически ослабить Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках «оболгать» и «извратить» историю Великой отечественной войны. Президент выразил мнение, что это делается для сдерживания России. По его словам, с уходом поколения победителей возрастает ответственность за сохранение их наследия.

9 мая Путин заявил, что в мире вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, и предупредил недругов России о том, что страна будет твердо защищать свои интересы.

В декабре 2019 г. президент выступил на коллегии Минобороны, где рассказал о том, что подобие пакта Молотова – Риббентропа о ненападении фашистской Германии и СССР заключалось еще до Советского Союза. До этого на неформальном саммите лидеров стран СНГ российский президент зачитал исторические документы, свидетельствующие о сговоре некоторых стран с Гитлером в предвоенный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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