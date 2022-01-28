Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным в любом формате

Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Зеленский поехать в Сочи на переговоры, президент Украины сказал: «Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я, что, на лыжах покатался? О чем мы говорим просто? Серьезные вещи. Ну, хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Я о серьезном диалоге. О том, что у нас много вызовов, много вопросов. Давайте не все вопросы. Давайте один, любой. Давайте обмен [пленными]», — сказал украинский президент.