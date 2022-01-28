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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным в любом формате

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 

«Я хочу встречаться, я не боюсь никакого формата, двухсторонний [с президентом России] — мне все равно, я готов», — сказал он в ходе брифинга (цитата по ТАСС). 

Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Зеленский поехать в Сочи на переговоры, президент Украины сказал: «Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я, что, на лыжах покатался? О чем мы говорим просто? Серьезные вещи. Ну, хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Я о серьезном диалоге. О том, что у нас много вызовов, много вопросов. Давайте не все вопросы. Давайте один, любой. Давайте обмен [пленными]», — сказал украинский президент.

Ранее сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Зеленским двусторонние отношения. «Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они [с президентом России Владимиром Путиным] договорятся», — говорил Лавров. При этом министр отмечал, что обсуждение вопросов по Донбассу должно происходить в контактной группе нормандского формата.

«Но если он хочет обсуждать Донбасс, то пусть идет в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», — отметил Лавров.

В апреле 2021 г. Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Спустя пару дней российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.

Также Путин заявил о готовности  встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным». Он пояснил, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».

Ранее по теме: Лавров: Россия готова обсуждать с Зеленским двусторонние отношения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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