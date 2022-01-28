Лавров: Россия готова обсуждать с Зеленским двусторонние отношения

«Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, <...> мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они [с президентом России Владимиром Путиным] договорятся. Но если он хочет обсуждать Донбасс, то пусть идет в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», — сказал он.