Лавров: Россия готова обсуждать с Зеленским двусторонние отношения
Российские власти готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским нормализацию двусторонних отношений, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям, трансляцию которого вело «Эхо Москвы».
«Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, <...> мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они [с президентом России Владимиром Путиным] договорятся. Но если он хочет обсуждать Донбасс, то пусть идет в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», — сказал он.
В апреле 2021 г. Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Спустя пару дней российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.
Также Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным». Он пояснил, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».
Однако позже Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов встретиться с Путиным в любом месте. «Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании», — сказал Зеленский. Однако украинский президент не согласен с предложением Путина сначала провести переговоры с главами ДНР и ЛНР. «Я не собираюсь разговаривать с террористами, и это просто невозможно для меня в моем положении», — подчеркнул Зеленский.