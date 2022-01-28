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Лавров: Россия готова обсуждать с Зеленским двусторонние отношения

Ведомости

Российские власти готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским нормализацию двусторонних отношений, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям, трансляцию которого вело «Эхо Москвы».

«Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, <...> мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они [с президентом России Владимиром Путиным] договорятся. Но если он хочет обсуждать Донбасс, то пусть идет в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», — сказал он.

В апреле 2021 г. Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. Спустя пару дней российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.

Также Путин заявил о готовности  встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным». Он пояснил, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».

Однако позже Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов встретиться с Путиным в любом месте. «Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании», — сказал Зеленский. Однако украинский президент не согласен с предложением Путина сначала провести переговоры с главами ДНР и ЛНР. «Я не собираюсь разговаривать с террористами, и это просто невозможно для меня в моем положении», — подчеркнул Зеленский.

Ранее по теме: Песков ответил на приглашение Турции провести встречу Путина и Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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